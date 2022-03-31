Российские оккупанты выпустили по Украине уже 1370 ракет

С начала войны российские оккупанты запустили по Украине 1370 ракеты разных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Минобороны Украины.

"Российские солдаты пришли в Украину убивать и уничтожать. 1370 ракет россия выпустила по Украине. 148 детей убили российские фашисты во время обстрелов и авианалетов. Более 10 млн украинцев покинули свои дома из-за войны. РФ уничтожила 15 украинских аэропортов", - говорится в сообщении.

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