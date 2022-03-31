Российские оккупанты выпустили по Украине уже 1370 ракет
С начала войны российские оккупанты запустили по Украине 1370 ракеты разных типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Минобороны Украины.
"Российские солдаты пришли в Украину убивать и уничтожать. 1370 ракет россия выпустила по Украине. 148 детей убили российские фашисты во время обстрелов и авианалетов. Более 10 млн украинцев покинули свои дома из-за войны. РФ уничтожила 15 украинских аэропортов", - говорится в сообщении.
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божечки, а скільки ще залишилося?
тут писав один учасник, що близько 2000 ракет тотально у них було. це правда?
[Forwarded from Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces]
❗️ПРО ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКОГО НЕБА ТА ДОПОМОГУ ПАРТНЕРІВ. МІФ ТА РЕАЛЬНІСТЬ!❗️
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🇺🇦 Повітряні Сили ЗС України хотіли б звернути увагу на некоректну інформацію, що публікується в багатьох українських та іноземних ЗМІ щодо ситуації у небі України, а також стосовно підтримки України нашими союзниками.
Тож поки український народ захищає свою державу від російської агресії, ми просимо журналістів усіх країн бути уважними та не підтримувати російську армію шляхом поширення недостовірної інформації.
⚫️ Міф: Успіхів України на землі достатньо для перемоги.
🔻 Правда: Перевага в повітрі - вирішальний фактор у цій війні.
Контроль у повітряному просторі грав ключову роль у всіх війнах з часів Другої світової війни. Домінування в повітрі - це швидке та точне нанесення ударів по військах супротивника, центрах його логістичного забезпечення та інших важливих об'єктах, це надзвичайно потужна вогнева підтримка власних наземних військ та морських сил.
⚫️ Міф: Українські Повітряні Сили мають зброю для ефективного захисту країни від Росії.
🔻 Правда: Російські ВКС суттєво перевершують українські та мають доступ до більш ******** радарів та ракетних технологій.
Повітряні сили ЗС України наразі не можуть повністю закрити небо над Україною і досягти переваги над Росією у повітрі. Російські ВКС значно переважають українські ПС у кількості та в передових технологіях. Через цей дисбаланс між військово-космічними силами росії та України, Повітряні сили ЗС України із самого початку війни терміново звернулися з проханням до західних партнерів про надання більш ******** винищувачів та засобів ППО. Повітряні Сили теж несуть втрати, все більше техніки знищується російськими військами, або ж вона ламається у процесі експлуатації, ця потреба стає дедалі нагальнішою.
⚫️ Міф: «Стінгери» чи інші ПЗРК компенсують нестачу техніки Повітряних Сил України.
🔻 Правда: Для успішного протистояння у небі російській авіації (в т.ч. крилатим ракетам) Україні необхідні і винищувачі, і зенітні ракетні комплекси середнього і дальнього радіусу дії.
Портативні системи ППО, такі як Stinger, мають обмежений радіус дії (до 5 км) та функціональність, і не можуть компенсувати відсутність ******** винищувачів та зенітних ракетних систем середньої та великої дальності. Безпілотники-камікадзе призначені для ураження наземних цілей і також не можуть протистояти російським літакам та ракетам.
⚫️ Міф: США та НАТО надають Україні необхідну зброю. Союзники роблять усе можливе, окрім безпосередньої участі у війні.
🔻 Правда: На сьогодні наші союзники не відповіли на наш заклик про надання засобів ППО (винищувачів та ЗРК).
Ми не отримали озброєння, необхідного нам для захисту нашого неба та перемоги, окрім уже наданих переносних зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.
У небі найбільше потрібні винищувачі. Вданий умовах Повітряним Силам достатньо було F-15 та F-16 покоління 4+, на яких українські пілоти зможуть літати вже після 2-3 тижнів навчання. На відміну від радянських МіГ-29, ці винищувачі оснащені кращими технологіями, що використовуються супротивником, зокрема ********* радарами та ракетами.
Наземні системи ППО зможуть запобігти авіаударам і ракетним ударам. Росія випустила понад 1 000 балістичних і крилатих ракет та скинула сотні тон некерованих бомб на міста й села України. Більшість із них можна було б перехопити, якби українське небо було захищено необхідною кількістю ******** систем ППО.
Наразі Україна має в своєму розпорядженні зенітні ракетні комплекси великої дальності С-300 (SA-10) і системи протиракетної оборони середньої дальності Бук-М1. Однак, це застарілі системи радянської епохи, які набагато гірші за російські, такі, як С-400 та інші.
Для ефективного захисту українського повітряного простору найбільш ефективними були б системи Patriot (США), або дешевші та мобільніші системи NASAMS (Норвегія). Втім, додатково, Україна не відмовилась би і від радянських систем С-300, Бук-М1, які теж нині ефективні у боротьбі з противником.
#stoprussia