Російські окупанти випустили по Україні вже 1370 ракет, - Міноборони

З початку війни російські окупанти запустили по Україні 1370 ракет різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Міноборони України.

"Російські солдати прийшли в Україну вбивати і знищувати. 1370 ракет росія випустила по Україні. 148 дітей убили російські фашисти під час обстрілів та авіанальотів. Понад 10 млн українців покинули свої будинки через війну. РФ знищила 15 українських аеропортів", - йдеться у повідомленні.

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