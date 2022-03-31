РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4744 посетителя онлайн
Новости
5 759 18

Экспорт украинской электроэнергии имеет положительный эффект для Польши, - еврокомиссар

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что экспорт электроэнергии из Украины имеет положительный эффект для Польши

"Кадри Симсон подчеркнула, что Украина после синхронизации уже становится важным фактором надежной работы европейской энергосистемы. Она отметила, что начатые аукционы на экспорт электроэнергии из Украины в Польшу очень положительно сказались на энергоснабжении последней", – говорится в сообщении министерства по результатам онлайн-встречи с еврокомиссаром министра энергетики Германа Галущенко в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно релизу, стороны также обсудили вопросы соблюдения ядерной безопасности Украины и Европы в контексте визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Украину.

Галущенко, на которого ссылается пресс-служба министерства, во время встречи отметил, что глава МАГАТЭ признает значительный потенциал Украины в атомной энергетике.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из Литвы в Украину прибыл автопоезд с гуманитарным грузом. ФОТО

В то же время министр отметил, что присутствие российских войск на ядерных объектах не только угрожает ядерной безопасности, но может перечеркнуть перспективы развития украинской атомной отрасли.

Кроме того, глава Минэнерго в очередной раз подчеркнул, что Украина может помочь европейским странам "спрыгнуть с крючка" российского ископаемого топлива, в частности, путем предоставления своих подземных хранилищ газа и поставок электроэнергии.

"Координация позиции Украины и Европы очень важна для обеспечения ядерной и энергетической безопасности", - подчеркнул Галущенко.

Польша (8395) Украина (44912) Тарифы на электроэнергию (2163)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Нахрена эти вбросы?
Пуйло завтра ипанёт по электростанции.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:18
+3
Розумний дуже?
- після заяви длбба (чи ворога) що в Маріуполі в підвалі драмтеатру сидить 1300 жінок і дітей - знищено.
- після заяви длбба (чи ворога) Хламідії з Подляком про Яворівський полігон - знищено
- після бравади длбба (чи ворога) що палива для посівної достатньо - знищено багато
- після заяви длбба (чи ворога) що продуктів харчування на 3 роки - знищено

а вони все віщають (чи наводять)
показать весь комментарий
31.03.2022 22:16
+2
30 років пішло на цей, як виявилося простий і корисний для всіх крок...
показать весь комментарий
31.03.2022 21:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нахрена эти вбросы?
Пуйло завтра ипанёт по электростанции.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:18 Ответить
Они думают , что это отдел рекламы
показать весь комментарий
31.03.2022 21:32 Ответить
Еге ж прочитає твій комент і лупане.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:44 Ответить
Розумний дуже?
- після заяви длбба (чи ворога) що в Маріуполі в підвалі драмтеатру сидить 1300 жінок і дітей - знищено.
- після заяви длбба (чи ворога) Хламідії з Подляком про Яворівський полігон - знищено
- після бравади длбба (чи ворога) що палива для посівної достатньо - знищено багато
- після заяви длбба (чи ворога) що продуктів харчування на 3 роки - знищено

а вони все віщають (чи наводять)
показать весь комментарий
31.03.2022 22:16 Ответить
Це лише длбби думають, що заяви/відосики та атаки якось пов'язані.
показать весь комментарий
01.04.2022 09:21 Ответить
зебілоїдне, пішло в дупу
показать весь комментарий
01.04.2022 09:27 Ответить
чи від нічого робити диктори телебачення постійно повторюють: "не кажіть зайвого - бо ворог слухає"
блін, а воно, зелене, ще й квакає
показать весь комментарий
01.04.2022 10:20 Ответить
Саме так, диктори - це звичайні тупорилі говорилки, які у військових питаннях такі ж специ, як і тобі подібні ідіоти, що їм вірять.
показать весь комментарий
01.04.2022 10:39 Ответить
мені якось плювати на твій срач і на твої намагання гадити Україні.

Є факти, частина котрих була приведена. А гниди-******** ідуть у напрямку їхнього корабля.
показать весь комментарий
01.04.2022 10:44 Ответить
Мені завжди було насрати на тупориле совкове бидло, яке вірить усьому, що вивалюється з телевізора
показать весь комментарий
01.04.2022 11:39 Ответить
ну да - як зрозумів що обісрався почав патякати що навмисно сере....
показать весь комментарий
01.04.2022 12:45 Ответить
Що я зрозумів одразу, так те, що спілкуюся з тупим совком, який не здатен думати власною головою.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:56 Ответить
30 років пішло на цей, як виявилося простий і корисний для всіх крок...
показать весь комментарий
31.03.2022 21:45 Ответить
Мы и раньше поставляли в Польшу электроэнергию. С начала 2000-х. Когда Бурштынский энергоостров синхронизировали с европейской объединенной энергосистемой.
показать весь комментарий
31.03.2022 22:15 Ответить
Саме у Польщу поставок майже не було, але не треба плутати суто комерційне постачання е/е ахмєтовим через відрізаний від України Бурштинський енергоострів та синхронізацію електричних систем України з цивілізованим світом.
показать весь комментарий
01.04.2022 09:20 Ответить
Ещё раз, и медленно, синхронизация всей энергосистемы Украины с ENTSO-E сейчас имеет только политический смысл, никакого другого, потому что из-за отсутствия мощных линий передач с востока на запад нашей страны у нас теряется основной смысл этой операции - обеспечение стабильных условий для электрогенерации за счет регулирования перетоков между энергосистемами стран. Я безусловно рад, что это произошло, и так быстро, что у нас теперь синхронизация энергосистемы с Европой, жаль только, что для этого нужно было, чтобы началась война. Но реальная, а не показная, задекларированная синхронизация энергосистем у нас состоится не ранее, чем через 5-7 лет после нашей победы в войне.
показать весь комментарий
01.04.2022 09:45 Ответить
Існуючих ліній зв'язку з Бурштинським островом (зараз вже не острів) цілком достатньо, щоб стабілізувати енергосистему так само, як раніше це робилося через лінії з ворожими країнами.
Без цієї синхронізації взагалі неможливо було б говорити про створення нових ліній.
Я розумію, що тяжко визнавати, але ми - не ви.
показать весь комментарий
01.04.2022 10:44 Ответить
Ага, не в обиду будет сказано, но Польша получает экологически чистую электроэнергию, а мы оставляем себе хвост дыма от сгоревшего угля и мазута, который в ясную погоду виден от края до края горизонта. Мы сейчас экспортировать на запад можем только электроэнергию Бурштынской ТЭС, из остальной части Украины просто нет ЛЭП достаточной мощности.
показать весь комментарий
31.03.2022 22:14 Ответить
 
 