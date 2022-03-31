Экспорт украинской электроэнергии имеет положительный эффект для Польши, - еврокомиссар

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что экспорт электроэнергии из Украины имеет положительный эффект для Польши

"Кадри Симсон подчеркнула, что Украина после синхронизации уже становится важным фактором надежной работы европейской энергосистемы. Она отметила, что начатые аукционы на экспорт электроэнергии из Украины в Польшу очень положительно сказались на энергоснабжении последней", – говорится в сообщении министерства по результатам онлайн-встречи с еврокомиссаром министра энергетики Германа Галущенко в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно релизу, стороны также обсудили вопросы соблюдения ядерной безопасности Украины и Европы в контексте визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Украину.

Галущенко, на которого ссылается пресс-служба министерства, во время встречи отметил, что глава МАГАТЭ признает значительный потенциал Украины в атомной энергетике.

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В то же время министр отметил, что присутствие российских войск на ядерных объектах не только угрожает ядерной безопасности, но может перечеркнуть перспективы развития украинской атомной отрасли.

Кроме того, глава Минэнерго в очередной раз подчеркнул, что Украина может помочь европейским странам "спрыгнуть с крючка" российского ископаемого топлива, в частности, путем предоставления своих подземных хранилищ газа и поставок электроэнергии.

"Координация позиции Украины и Европы очень важна для обеспечения ядерной и энергетической безопасности", - подчеркнул Галущенко.