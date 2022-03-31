Экспорт украинской электроэнергии имеет положительный эффект для Польши, - еврокомиссар
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что экспорт электроэнергии из Украины имеет положительный эффект для Польши
"Кадри Симсон подчеркнула, что Украина после синхронизации уже становится важным фактором надежной работы европейской энергосистемы. Она отметила, что начатые аукционы на экспорт электроэнергии из Украины в Польшу очень положительно сказались на энергоснабжении последней", – говорится в сообщении министерства по результатам онлайн-встречи с еврокомиссаром министра энергетики Германа Галущенко в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно релизу, стороны также обсудили вопросы соблюдения ядерной безопасности Украины и Европы в контексте визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Украину.
Галущенко, на которого ссылается пресс-служба министерства, во время встречи отметил, что глава МАГАТЭ признает значительный потенциал Украины в атомной энергетике.
В то же время министр отметил, что присутствие российских войск на ядерных объектах не только угрожает ядерной безопасности, но может перечеркнуть перспективы развития украинской атомной отрасли.
Кроме того, глава Минэнерго в очередной раз подчеркнул, что Украина может помочь европейским странам "спрыгнуть с крючка" российского ископаемого топлива, в частности, путем предоставления своих подземных хранилищ газа и поставок электроэнергии.
"Координация позиции Украины и Европы очень важна для обеспечения ядерной и энергетической безопасности", - подчеркнул Галущенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пуйло завтра ипанёт по электростанции.
- після заяви длбба (чи ворога) що в Маріуполі в підвалі драмтеатру сидить 1300 жінок і дітей - знищено.
- після заяви длбба (чи ворога) Хламідії з Подляком про Яворівський полігон - знищено
- після бравади длбба (чи ворога) що палива для посівної достатньо - знищено багато
- після заяви длбба (чи ворога) що продуктів харчування на 3 роки - знищено
а вони все віщають (чи наводять)
блін, а воно, зелене, ще й квакає
Є факти, частина котрих була приведена. А гниди-******** ідуть у напрямку їхнього корабля.
Без цієї синхронізації взагалі неможливо було б говорити про створення нових ліній.
Я розумію, що тяжко визнавати, але ми - не ви.