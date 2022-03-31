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Експорт української електроенергії має позитивний ефект для Польщі

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон вважає, що експорт електроенергії з України має позитивний ефект для Польщі

"Кадрі Сімсон наголосила, що Україна після синхронізації вже стає важливим чинником надійної роботи європейської енергосистеми. Вона зазначила, що розпочаті аукціони на експорт електроенергії з України до Польщі дуже позитивно позначилися на енергопостачанні останньої", – йдеться у повідомленні міністерства за результатами онлайн-зустрічі з єврокомісаром міністра енергетики Германа Галущенка у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до релізу, сторони також обговорили питання дотримання ядерної безпеки України та Європи у контексті візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до України.

Галущенко, на якого посилається пресслужба міністерства, під час зустрічі зазначив, що глава МАГАТЕ визнає значний потенціал України в атомній енергетиці.

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Водночас міністр зазначив, що присутність російських військ на ядерних об'єктах не лише загрожує ядерній безпеці, а й може перекреслити перспективи розвитку української атомної галузі.

Крім того, глава Міненерго вкотре наголосив, що Україна може допомогти європейським країнам "зістрибнути з гачка" російського викопного палива, зокрема шляхом надання своїх підземних сховищ газу та постачання електроенергії.

"Координація позиції України та Європи дуже важлива для гарантування ядерної та енергетичної безпеки", – наголосив Галущенко.

Автор: 

Польща (8474) Україна (5861) електроенергія (6176)


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Топ коментарі
+6
Нахрена эти вбросы?
Пуйло завтра ипанёт по электростанции.
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31.03.2022 21:18
+3
Розумний дуже?
- після заяви длбба (чи ворога) що в Маріуполі в підвалі драмтеатру сидить 1300 жінок і дітей - знищено.
- після заяви длбба (чи ворога) Хламідії з Подляком про Яворівський полігон - знищено
- після бравади длбба (чи ворога) що палива для посівної достатньо - знищено багато
- після заяви длбба (чи ворога) що продуктів харчування на 3 роки - знищено

а вони все віщають (чи наводять)
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31.03.2022 22:16
+2
30 років пішло на цей, як виявилося простий і корисний для всіх крок...
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31.03.2022 21:45
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Нахрена эти вбросы?
Пуйло завтра ипанёт по электростанции.
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31.03.2022 21:18 Відповісти
Они думают , что это отдел рекламы
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31.03.2022 21:32 Відповісти
Еге ж прочитає твій комент і лупане.
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31.03.2022 21:44 Відповісти
Розумний дуже?
- після заяви длбба (чи ворога) що в Маріуполі в підвалі драмтеатру сидить 1300 жінок і дітей - знищено.
- після заяви длбба (чи ворога) Хламідії з Подляком про Яворівський полігон - знищено
- після бравади длбба (чи ворога) що палива для посівної достатньо - знищено багато
- після заяви длбба (чи ворога) що продуктів харчування на 3 роки - знищено

а вони все віщають (чи наводять)
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31.03.2022 22:16 Відповісти
Це лише длбби думають, що заяви/відосики та атаки якось пов'язані.
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01.04.2022 09:21 Відповісти
зебілоїдне, пішло в дупу
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01.04.2022 09:27 Відповісти
чи від нічого робити диктори телебачення постійно повторюють: "не кажіть зайвого - бо ворог слухає"
блін, а воно, зелене, ще й квакає
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01.04.2022 10:20 Відповісти
Саме так, диктори - це звичайні тупорилі говорилки, які у військових питаннях такі ж специ, як і тобі подібні ідіоти, що їм вірять.
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01.04.2022 10:39 Відповісти
мені якось плювати на твій срач і на твої намагання гадити Україні.

Є факти, частина котрих була приведена. А гниди-******** ідуть у напрямку їхнього корабля.
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01.04.2022 10:44 Відповісти
Мені завжди було насрати на тупориле совкове бидло, яке вірить усьому, що вивалюється з телевізора
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01.04.2022 11:39 Відповісти
ну да - як зрозумів що обісрався почав патякати що навмисно сере....
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01.04.2022 12:45 Відповісти
Що я зрозумів одразу, так те, що спілкуюся з тупим совком, який не здатен думати власною головою.
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01.04.2022 12:56 Відповісти
30 років пішло на цей, як виявилося простий і корисний для всіх крок...
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31.03.2022 21:45 Відповісти
Мы и раньше поставляли в Польшу электроэнергию. С начала 2000-х. Когда Бурштынский энергоостров синхронизировали с европейской объединенной энергосистемой.
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31.03.2022 22:15 Відповісти
Саме у Польщу поставок майже не було, але не треба плутати суто комерційне постачання е/е ахмєтовим через відрізаний від України Бурштинський енергоострів та синхронізацію електричних систем України з цивілізованим світом.
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01.04.2022 09:20 Відповісти
Ещё раз, и медленно, синхронизация всей энергосистемы Украины с ENTSO-E сейчас имеет только политический смысл, никакого другого, потому что из-за отсутствия мощных линий передач с востока на запад нашей страны у нас теряется основной смысл этой операции - обеспечение стабильных условий для электрогенерации за счет регулирования перетоков между энергосистемами стран. Я безусловно рад, что это произошло, и так быстро, что у нас теперь синхронизация энергосистемы с Европой, жаль только, что для этого нужно было, чтобы началась война. Но реальная, а не показная, задекларированная синхронизация энергосистем у нас состоится не ранее, чем через 5-7 лет после нашей победы в войне.
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01.04.2022 09:45 Відповісти
Існуючих ліній зв'язку з Бурштинським островом (зараз вже не острів) цілком достатньо, щоб стабілізувати енергосистему так само, як раніше це робилося через лінії з ворожими країнами.
Без цієї синхронізації взагалі неможливо було б говорити про створення нових ліній.
Я розумію, що тяжко визнавати, але ми - не ви.
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01.04.2022 10:44 Відповісти
Ага, не в обиду будет сказано, но Польша получает экологически чистую электроэнергию, а мы оставляем себе хвост дыма от сгоревшего угля и мазута, который в ясную погоду виден от края до края горизонта. Мы сейчас экспортировать на запад можем только электроэнергию Бурштынской ТЭС, из остальной части Украины просто нет ЛЭП достаточной мощности.
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31.03.2022 22:14 Відповісти
 
 