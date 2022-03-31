Експорт української електроенергії має позитивний ефект для Польщі

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон вважає, що експорт електроенергії з України має позитивний ефект для Польщі

"Кадрі Сімсон наголосила, що Україна після синхронізації вже стає важливим чинником надійної роботи європейської енергосистеми. Вона зазначила, що розпочаті аукціони на експорт електроенергії з України до Польщі дуже позитивно позначилися на енергопостачанні останньої", – йдеться у повідомленні міністерства за результатами онлайн-зустрічі з єврокомісаром міністра енергетики Германа Галущенка у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до релізу, сторони також обговорили питання дотримання ядерної безпеки України та Європи у контексті візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до України.

Галущенко, на якого посилається пресслужба міністерства, під час зустрічі зазначив, що глава МАГАТЕ визнає значний потенціал України в атомній енергетиці.

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Водночас міністр зазначив, що присутність російських військ на ядерних об'єктах не лише загрожує ядерній безпеці, а й може перекреслити перспективи розвитку української атомної галузі.

Крім того, глава Міненерго вкотре наголосив, що Україна може допомогти європейським країнам "зістрибнути з гачка" російського викопного палива, зокрема шляхом надання своїх підземних сховищ газу та постачання електроенергії.

"Координація позиції України та Європи дуже важлива для гарантування ядерної та енергетичної безпеки", – наголосив Галущенко.