Експорт української електроенергії має позитивний ефект для Польщі
Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон вважає, що експорт електроенергії з України має позитивний ефект для Польщі
"Кадрі Сімсон наголосила, що Україна після синхронізації вже стає важливим чинником надійної роботи європейської енергосистеми. Вона зазначила, що розпочаті аукціони на експорт електроенергії з України до Польщі дуже позитивно позначилися на енергопостачанні останньої", – йдеться у повідомленні міністерства за результатами онлайн-зустрічі з єврокомісаром міністра енергетики Германа Галущенка у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідно до релізу, сторони також обговорили питання дотримання ядерної безпеки України та Європи у контексті візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до України.
Галущенко, на якого посилається пресслужба міністерства, під час зустрічі зазначив, що глава МАГАТЕ визнає значний потенціал України в атомній енергетиці.
Водночас міністр зазначив, що присутність російських військ на ядерних об'єктах не лише загрожує ядерній безпеці, а й може перекреслити перспективи розвитку української атомної галузі.
Крім того, глава Міненерго вкотре наголосив, що Україна може допомогти європейським країнам "зістрибнути з гачка" російського викопного палива, зокрема шляхом надання своїх підземних сховищ газу та постачання електроенергії.
"Координація позиції України та Європи дуже важлива для гарантування ядерної та енергетичної безпеки", – наголосив Галущенко.
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Пуйло завтра ипанёт по электростанции.
- після заяви длбба (чи ворога) що в Маріуполі в підвалі драмтеатру сидить 1300 жінок і дітей - знищено.
- після заяви длбба (чи ворога) Хламідії з Подляком про Яворівський полігон - знищено
- після бравади длбба (чи ворога) що палива для посівної достатньо - знищено багато
- після заяви длбба (чи ворога) що продуктів харчування на 3 роки - знищено
а вони все віщають (чи наводять)
блін, а воно, зелене, ще й квакає
Є факти, частина котрих була приведена. А гниди-******** ідуть у напрямку їхнього корабля.
Без цієї синхронізації взагалі неможливо було б говорити про створення нових ліній.
Я розумію, що тяжко визнавати, але ми - не ви.