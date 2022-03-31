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Призываем граждан США покинуть Россию и Украину, - спикер Госдепа Прайс

прайс

Граждане США, находящиеся на территории Российской Федерации или Украины, должны немедленно покинуть эти страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 31 марта заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или вне Соединенных Штатов <...>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину ", - подчеркнул он.

Госдеп США уже выступал с таким призывом в начале марта. "Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться", - отмечали дипломаты.

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Госдепартамент США (1818) эвакуация (2064) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+32
Отсосс в ближайшие дни сделают кацапы. Ядерный удар будет означать смерть самой раши в ближайшей перспективе
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31.03.2022 22:57
+29
Лихо закручивается сюжет...
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31.03.2022 22:41
+29
В Госдепе объяснили, почему американским гражданам следует немедленно покинуть территорию РФ и Украины. По данным Вашингтона, в последние недели российские силовики выявляли и задерживали граждан США как в России, так и в подконтрольных им районах Украины.
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31.03.2022 22:42
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Лихо закручивается сюжет...
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31.03.2022 22:41 Ответить
Ядрена бонба?
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31.03.2022 22:43 Ответить
ОМП, ОМВ
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31.03.2022 22:45 Ответить
Все можливо
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31.03.2022 22:46 Ответить
чорнобиль підірвуть.кажуть там *********** туйова хуча.
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31.03.2022 23:05 Ответить
кажуть ще сходыть нахуабей, не чуло?
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31.03.2022 23:26 Ответить
кажуть , в тебе в голові вже підірвало...
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31.03.2022 23:28 Ответить
Под кремлем, на глубине 130 м. находится Носимый Ядерный Фугас в эквиваленте 5 кТ. Был заложен в начале 2001 года. Угадай у кого находится детонатор?
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31.03.2022 23:28 Ответить
Какая в ж..пу бомба? Вы дальше названия статьи ничего не читаете? там же все расписано. Я б еще про химическое, бактериологическое понял, но про ядерное ... вообще нонсенс. Просто кгбешный гопник уже в открытую начал беспредельничать, вот и перешел на любимые схемы 90-х (похищение людей и вымагательство). Просто если мы с кацапи..арами и меняемся пленными, то со штатов они начнут просить отмены санкций, прекращения поставок оружия, оплаты за газ рублями или еще чего.
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31.03.2022 23:41 Ответить
ахренеть может будут ***** бомбить в бункере сразу из все ракет - что б не больно
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01.04.2022 00:05 Ответить
Може вже почнуть їбашити кацапів їбучіх.
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31.03.2022 22:42 Ответить
Спека наростає
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31.03.2022 22:47 Ответить
В Госдепе объяснили, почему американским гражданам следует немедленно покинуть территорию РФ и Украины. По данным Вашингтона, в последние недели российские силовики выявляли и задерживали граждан США как в России, так и в подконтрольных им районах Украины.
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31.03.2022 22:42 Ответить
Погоджуюсь з цією тезою. Тут мова йде скоріш про зальоти американців у кацапські руки. І госдеп не знає як свої громадян тепер повертати додому.
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31.03.2022 23:00 Ответить
про розвиток подій, які можуть вплинути на їхню безпеку ???...шо опять та знову...розвиток подій?ми знаєм або здогадуємось
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31.03.2022 22:42 Ответить
Це звичайна політика США. І ні про що спеціальне (загрози ядерної зброї тощо) не свідчить. Згідно їх законодавства, у разі полону громадян або якихось ворожих дій у їх бік вони ПОВИННІ будуть застосувати усі механізми впливу. Навіть воєнну інтервенцію (згадаємо Іран із захопленням заручників наприклад). Тому з боку параші таке провокування є звичайним ділом. А виборці у США дуже чутливі щодо своїх громадян за кордоном.
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31.03.2022 23:00 Ответить
спасти рядового Раяна
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31.03.2022 23:18 Ответить
К чему бы это? Уже ведь такое было перед началом полномасштабной войны. Но война то и так идет. Что еще?
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31.03.2022 22:45 Ответить
Применение тактического ЯО.
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31.03.2022 22:49 Ответить
Можливо шиза надмірно зашкалює. Невиключено інфа про стадію буйства.Насторожує
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31.03.2022 22:50 Ответить
Есть слухи о нанесеним ядерного удара по Украине в ближайшие дни.
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31.03.2022 22:52 Ответить
Отсосс в ближайшие дни сделают кацапы. Ядерный удар будет означать смерть самой раши в ближайшей перспективе
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31.03.2022 22:57 Ответить
Навіщо?
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31.03.2022 22:58 Ответить
Нема таких слухів, не *****
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31.03.2022 22:58 Ответить
Понятно что пуйло непредсказуем и можно ждать что угодно, но *** "есть слухи" это все бабский треп, оставь для своего круга общения, ненадо людей пугать и так пуганные.
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31.03.2022 23:02 Ответить
Возможно потому и войска отводят от Киева. Шизонутое ***** поняло что ничего не может сделать там больше и может отомстить таким образом. Крыса сидит со своим выводком в бункере и готов на все. Очень надеюсь что его остановят, не знаю кто, может кто-то из окружения, военных.
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31.03.2022 23:07 Ответить
З першого дня вiйни маємо ці чутки, на жаль. Але навіть застосування тактичного ЯО не зупинить розгрому рф, навпаки прискорить. Тактичне сьраша небезпечна, але ії застосування зараз має швидше психологічі цілі ніж віськрві, ЗСУ уе не зламає
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31.03.2022 23:08 Ответить
Та пішли вони з своїм ЯО в дупу! Всіх не вб'ють, хто залишиться - мусить добити потвору
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31.03.2022 23:16 Ответить
Если маньяк ********** и человеконенавистник надумал себе своим воспаленным мозгом о применении ЯО, тогда пускай готовятся к массовым взрывам на территории **********, возможно грязных и выбивания рабсеян, особенно из верхушки властьимущих, во всем мире, родственниками погибших от ЯО. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ.... Предупреждали, что Чечня раем будет казаться по сравнению с Украиной - ПОЛУЧИЛИ...

Мы вам фашисты устроим братскую могилу.
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01.04.2022 00:17 Ответить
випускайте Данилова та Арестовича - нехай заспокоюють населення (нагнітання з метою відлякати інвесторів).

Якщо не допоможе, то видосик від Зелі
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31.03.2022 22:53 Ответить
ща абдрістович сяде в позу чорного властєліна і буде трачить зе-вибарцям в очі
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31.03.2022 23:00 Ответить
Моні Кабелуччі@Moni_Kabelucci





Зранку, наступного дня після обрання, я теж плакала. Повернулася додому із командировки, стояла на Лівобережці, пила каву, всотуючи картини мирного життя, проводжала поглядом заклопотаних киян. Зателефонувала мамі і сказала, що ми покликали війну і війна буде.

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31.03.2022 23:14 Ответить
Gorobina@Gorobina



Що може бути хуже, ніж обрання президентом клоуна? Це війна…
Тільки ті 73 гадали, що війна тільки в радянських фільмах. А їх це не стосується, бо в них безвіз. Вони європейці. А бубочка - то прикольно!
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31.03.2022 23:34 Ответить
Учитывая, что войска рф покинули Киевский оперативный район, то тактическое ядерное оружие применят именно по Киеву, чтобы сломить сопротивление ВСУ. Также, как это было в Японии.
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31.03.2022 22:57 Ответить
У орков есть только ядрёные понты, пол которым УКРАИНА уже нанесла удар.
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31.03.2022 23:00 Ответить
Ты дурак. В Японии Токио ядрёной бомбой не бомбили. То-же самое и Киев, никто трогать столицу не будет.
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31.03.2022 23:01 Ответить
Так, а зачем тогда покидать рф-ию, если будет гипотетический удар по Киеву?
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31.03.2022 23:01 Ответить
Не неси херню, під Києвом тривають бої. Ніхто нічого не покинув
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31.03.2022 23:02 Ответить
Тогда надо нейтронную бомбу. Мы все вымрем, а кацапы промаршируют по пустому но целехонькому Крещатику.
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31.03.2022 23:03 Ответить
Да уж , дохлые кацапы будут маршировать по Крещатику ... Зрелищно !
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31.03.2022 23:11 Ответить
Нейтронную бомбу им сначала ещё надо откуда то достать.
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31.03.2022 23:19 Ответить
Япония была агрессором и союзником фашистов для всего мира. Это весь мир стерпел. Тут ситуация абсолютно противоположная. Куйло этим ничего не добьется, только рашку добьет окончательно. Плюс, после такого, каждый от малого до велика, просто обязан будет всадить нож в шею, любому кто назовёт себя русским.
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31.03.2022 23:19 Ответить
А як же заява Байдена що напад на громадян США в Україні буде оголошенням війни Штатам?
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31.03.2022 23:01 Ответить
Поэтому, что бы не пришлось объявлять войну Байден умоляет вернуться всех домой. Иначе придется за базар отвечать.
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31.03.2022 23:04 Ответить
американський брєжнєв сьогодні не пам'ятає що казав вчора
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31.03.2022 23:13 Ответить
К американцам в интербригадах это наверное не относится.
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31.03.2022 23:18 Ответить
Это касается и лаптеногих...
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31.03.2022 23:20 Ответить
громадяни сша, переїжджайте в білорусь!
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31.03.2022 23:44 Ответить
Ага,а там непонятно, чего ожидать от таракана...
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31.03.2022 23:59 Ответить
Мне кажется, НАТО готовятся закрывать небо. Не просто так пентагон отправил 6 спец самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler в Германию.
Впервые самолёт был применён в боевых условиях 23 марта 2011 года, во время военной операции «Рассвет одиссеи» в Ливии. В тот день пять EA-18G «Гроулер» 132-й эскадрильи радиоэлектронного противодействия (VAQ-132) 17-го палубного авиационного крыла (CVW-17) ВМС США приняли непосредственное участие в подавлении объектов ПВО и установлении бесполётной зоны в стране.
По словам адмирала Гари Рогхэда (Gary Roughead), EA-18G показал очень высокую боевую эффективность.
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01.04.2022 00:09 Ответить
Ванговать не хочу. Но похоже заход миротворцев НАТО в западной Украине с закрытием неба там с конечной целю прикрытия украинских военных с тыла, которые тогда освободится для проведение мероприятий в востоке и юге страны, вполне возможен. Что относится к дёрганью ***** в сторону Балтийских стран и частности про угрозу воздушных и ракетных атак, сегодня в вечерних новостях сказали что против этого тут уже привезено и установлено достаточно няшек. Конкретные названия по понятным причинам не будет оглашены.
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01.04.2022 00:33 Ответить
Рабсеяне после ядерного удара, вам не спрятаться нигде в мире....
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01.04.2022 00:19 Ответить
Кнопка засвербіла? А коли вона не свердла?
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01.04.2022 00:21 Ответить
Юзовское месторождение сланцевого газа (Харьков-Славянск), второе крупнейшее в Европе в альтернативу Газпрома - скорей всего и есть яблоко раздора. Не зря там Абрамович с Арахамия нарисовались -))

США, тааким образом, приглашают Путина. забрать месторождения
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01.04.2022 03:47 Ответить
Гос деп США, и лично Байден, давно *****-л Украину, как и Штаты в целом. Или умышленно зажег Европу до пепла.

Аабрамовича на ПНХ, ег подельника Арахамию тоже, увы, без борьбы Украину не спасти
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01.04.2022 08:00 Ответить
 
 