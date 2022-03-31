Призываем граждан США покинуть Россию и Украину, - спикер Госдепа Прайс

Граждане США, находящиеся на территории Российской Федерации или Украины, должны немедленно покинуть эти страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 31 марта заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или вне Соединенных Штатов <...>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину ", - подчеркнул он.

Госдеп США уже выступал с таким призывом в начале марта. "Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться", - отмечали дипломаты.

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