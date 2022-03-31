Закликаємо громадян США покинути Росію та Україну, - спікер Держдепу Прайс
Громадяни США, які перебувають на території Російської Федерації чи України, мають негайно покинути ці країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 31 березня заявив на брифінгу голова прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс.
"Ми серйозно ставимося до нашого обов'язку інформувати громадян США про розвиток подій, які можуть вплинути на їхню безпеку та захищеність під час подорожей чи перебування поза Сполученими Штатами <...>. Ми знову закликаємо, щоб усі американські громадяни залишили Росію та Україну", - наголосив він.
Держдеп США вже виступав із таким закликом на початку березня. "Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включаючи транспортні можливості, можуть раптово змінитись", - наголошували дипломати.
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Мы вам фашисты устроим братскую могилу.
Якщо не допоможе, то видосик від Зелі
Зранку, наступного дня після обрання, я теж плакала. Повернулася додому із командировки, стояла на Лівобережці, пила каву, всотуючи картини мирного життя, проводжала поглядом заклопотаних киян. Зателефонувала мамі і сказала, що ми покликали війну і війна буде.
Що може бути хуже, ніж обрання президентом клоуна? Це війна…
Тільки ті 73 гадали, що війна тільки в радянських фільмах. А їх це не стосується, бо в них безвіз. Вони європейці. А бубочка - то прикольно!
Впервые самолёт был применён в боевых условиях 23 марта 2011 года, во время военной операции «Рассвет одиссеи» в Ливии. В тот день пять EA-18G «Гроулер» 132-й эскадрильи радиоэлектронного противодействия (VAQ-132) 17-го палубного авиационного крыла (CVW-17) ВМС США приняли непосредственное участие в подавлении объектов ПВО и установлении бесполётной зоны в стране.
По словам адмирала Гари Рогхэда (Gary Roughead), EA-18G показал очень высокую боевую эффективность.
США, тааким образом, приглашают Путина. забрать месторождения
Аабрамовича на ПНХ, ег подельника Арахамию тоже, увы, без борьбы Украину не спасти