Закликаємо громадян США покинути Росію та Україну, - спікер Держдепу Прайс

Громадяни США, які перебувають на території Російської Федерації чи України, мають негайно покинути ці країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 31 березня заявив на брифінгу голова прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми серйозно ставимося до нашого обов'язку інформувати громадян США про розвиток подій, які можуть вплинути на їхню безпеку та захищеність під час подорожей чи перебування поза Сполученими Штатами <...>. Ми знову закликаємо, щоб усі американські громадяни залишили Росію та Україну", - наголосив він.

Держдеп США вже виступав із таким закликом на початку березня. "Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включаючи транспортні можливості, можуть раптово змінитись", - наголошували дипломати.

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