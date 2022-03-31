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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Закликаємо громадян США покинути Росію та Україну, - спікер Держдепу Прайс

прайс

Громадяни США, які перебувають на території Російської Федерації чи України, мають негайно покинути ці країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 31 березня заявив на брифінгу голова прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми серйозно ставимося до нашого обов'язку інформувати громадян США про розвиток подій, які можуть вплинути на їхню безпеку та захищеність під час подорожей чи перебування поза Сполученими Штатами <...>. Ми знову закликаємо, щоб усі американські громадяни залишили Росію та Україну", - наголосив він.

Держдеп США вже виступав із таким закликом на початку березня. "Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включаючи транспортні можливості, можуть раптово змінитись", - наголошували дипломати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликав громадян США негайно залишити Україну: "Все може швидко перевернутися з ніг на голову"

Автор: 

Держдепартамент США (1613) евакуація (2304) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+32
Отсосс в ближайшие дни сделают кацапы. Ядерный удар будет означать смерть самой раши в ближайшей перспективе
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31.03.2022 22:57
+29
Лихо закручивается сюжет...
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31.03.2022 22:41
+29
В Госдепе объяснили, почему американским гражданам следует немедленно покинуть территорию РФ и Украины. По данным Вашингтона, в последние недели российские силовики выявляли и задерживали граждан США как в России, так и в подконтрольных им районах Украины.
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31.03.2022 22:42
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Лихо закручивается сюжет...
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31.03.2022 22:41 Відповісти
Ядрена бонба?
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31.03.2022 22:43 Відповісти
ОМП, ОМВ
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31.03.2022 22:45 Відповісти
Все можливо
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31.03.2022 22:46 Відповісти
чорнобиль підірвуть.кажуть там *********** туйова хуча.
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31.03.2022 23:05 Відповісти
кажуть ще сходыть нахуабей, не чуло?
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31.03.2022 23:26 Відповісти
кажуть , в тебе в голові вже підірвало...
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31.03.2022 23:28 Відповісти
Под кремлем, на глубине 130 м. находится Носимый Ядерный Фугас в эквиваленте 5 кТ. Был заложен в начале 2001 года. Угадай у кого находится детонатор?
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31.03.2022 23:28 Відповісти
Какая в ж..пу бомба? Вы дальше названия статьи ничего не читаете? там же все расписано. Я б еще про химическое, бактериологическое понял, но про ядерное ... вообще нонсенс. Просто кгбешный гопник уже в открытую начал беспредельничать, вот и перешел на любимые схемы 90-х (похищение людей и вымагательство). Просто если мы с кацапи..арами и меняемся пленными, то со штатов они начнут просить отмены санкций, прекращения поставок оружия, оплаты за газ рублями или еще чего.
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31.03.2022 23:41 Відповісти
ахренеть может будут ***** бомбить в бункере сразу из все ракет - что б не больно
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01.04.2022 00:05 Відповісти
Може вже почнуть їбашити кацапів їбучіх.
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31.03.2022 22:42 Відповісти
Спека наростає
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31.03.2022 22:47 Відповісти
В Госдепе объяснили, почему американским гражданам следует немедленно покинуть территорию РФ и Украины. По данным Вашингтона, в последние недели российские силовики выявляли и задерживали граждан США как в России, так и в подконтрольных им районах Украины.
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31.03.2022 22:42 Відповісти
Погоджуюсь з цією тезою. Тут мова йде скоріш про зальоти американців у кацапські руки. І госдеп не знає як свої громадян тепер повертати додому.
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31.03.2022 23:00 Відповісти
про розвиток подій, які можуть вплинути на їхню безпеку ???...шо опять та знову...розвиток подій?ми знаєм або здогадуємось
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31.03.2022 22:42 Відповісти
Це звичайна політика США. І ні про що спеціальне (загрози ядерної зброї тощо) не свідчить. Згідно їх законодавства, у разі полону громадян або якихось ворожих дій у їх бік вони ПОВИННІ будуть застосувати усі механізми впливу. Навіть воєнну інтервенцію (згадаємо Іран із захопленням заручників наприклад). Тому з боку параші таке провокування є звичайним ділом. А виборці у США дуже чутливі щодо своїх громадян за кордоном.
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31.03.2022 23:00 Відповісти
спасти рядового Раяна
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31.03.2022 23:18 Відповісти
К чему бы это? Уже ведь такое было перед началом полномасштабной войны. Но война то и так идет. Что еще?
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31.03.2022 22:45 Відповісти
Применение тактического ЯО.
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31.03.2022 22:49 Відповісти
Можливо шиза надмірно зашкалює. Невиключено інфа про стадію буйства.Насторожує
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31.03.2022 22:50 Відповісти
Есть слухи о нанесеним ядерного удара по Украине в ближайшие дни.
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31.03.2022 22:52 Відповісти
Отсосс в ближайшие дни сделают кацапы. Ядерный удар будет означать смерть самой раши в ближайшей перспективе
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31.03.2022 22:57 Відповісти
Навіщо?
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31.03.2022 22:58 Відповісти
Нема таких слухів, не *****
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31.03.2022 22:58 Відповісти
Понятно что пуйло непредсказуем и можно ждать что угодно, но *** "есть слухи" это все бабский треп, оставь для своего круга общения, ненадо людей пугать и так пуганные.
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31.03.2022 23:02 Відповісти
Возможно потому и войска отводят от Киева. Шизонутое ***** поняло что ничего не может сделать там больше и может отомстить таким образом. Крыса сидит со своим выводком в бункере и готов на все. Очень надеюсь что его остановят, не знаю кто, может кто-то из окружения, военных.
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31.03.2022 23:07 Відповісти
З першого дня вiйни маємо ці чутки, на жаль. Але навіть застосування тактичного ЯО не зупинить розгрому рф, навпаки прискорить. Тактичне сьраша небезпечна, але ії застосування зараз має швидше психологічі цілі ніж віськрві, ЗСУ уе не зламає
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31.03.2022 23:08 Відповісти
Та пішли вони з своїм ЯО в дупу! Всіх не вб'ють, хто залишиться - мусить добити потвору
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31.03.2022 23:16 Відповісти
Если маньяк ********** и человеконенавистник надумал себе своим воспаленным мозгом о применении ЯО, тогда пускай готовятся к массовым взрывам на территории **********, возможно грязных и выбивания рабсеян, особенно из верхушки властьимущих, во всем мире, родственниками погибших от ЯО. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ.... Предупреждали, что Чечня раем будет казаться по сравнению с Украиной - ПОЛУЧИЛИ...

Мы вам фашисты устроим братскую могилу.
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01.04.2022 00:17 Відповісти
випускайте Данилова та Арестовича - нехай заспокоюють населення (нагнітання з метою відлякати інвесторів).

Якщо не допоможе, то видосик від Зелі
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31.03.2022 22:53 Відповісти
ща абдрістович сяде в позу чорного властєліна і буде трачить зе-вибарцям в очі
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31.03.2022 23:00 Відповісти
Моні Кабелуччі@Moni_Kabelucci





Зранку, наступного дня після обрання, я теж плакала. Повернулася додому із командировки, стояла на Лівобережці, пила каву, всотуючи картини мирного життя, проводжала поглядом заклопотаних киян. Зателефонувала мамі і сказала, що ми покликали війну і війна буде.

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31.03.2022 23:14 Відповісти
Gorobina@Gorobina



Що може бути хуже, ніж обрання президентом клоуна? Це війна…
Тільки ті 73 гадали, що війна тільки в радянських фільмах. А їх це не стосується, бо в них безвіз. Вони європейці. А бубочка - то прикольно!
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31.03.2022 23:34 Відповісти
Учитывая, что войска рф покинули Киевский оперативный район, то тактическое ядерное оружие применят именно по Киеву, чтобы сломить сопротивление ВСУ. Также, как это было в Японии.
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31.03.2022 22:57 Відповісти
У орков есть только ядрёные понты, пол которым УКРАИНА уже нанесла удар.
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31.03.2022 23:00 Відповісти
Ты дурак. В Японии Токио ядрёной бомбой не бомбили. То-же самое и Киев, никто трогать столицу не будет.
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31.03.2022 23:01 Відповісти
Так, а зачем тогда покидать рф-ию, если будет гипотетический удар по Киеву?
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31.03.2022 23:01 Відповісти
Не неси херню, під Києвом тривають бої. Ніхто нічого не покинув
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31.03.2022 23:02 Відповісти
Тогда надо нейтронную бомбу. Мы все вымрем, а кацапы промаршируют по пустому но целехонькому Крещатику.
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31.03.2022 23:03 Відповісти
Да уж , дохлые кацапы будут маршировать по Крещатику ... Зрелищно !
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31.03.2022 23:11 Відповісти
Нейтронную бомбу им сначала ещё надо откуда то достать.
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31.03.2022 23:19 Відповісти
Япония была агрессором и союзником фашистов для всего мира. Это весь мир стерпел. Тут ситуация абсолютно противоположная. Куйло этим ничего не добьется, только рашку добьет окончательно. Плюс, после такого, каждый от малого до велика, просто обязан будет всадить нож в шею, любому кто назовёт себя русским.
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31.03.2022 23:19 Відповісти
А як же заява Байдена що напад на громадян США в Україні буде оголошенням війни Штатам?
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31.03.2022 23:01 Відповісти
Поэтому, что бы не пришлось объявлять войну Байден умоляет вернуться всех домой. Иначе придется за базар отвечать.
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31.03.2022 23:04 Відповісти
американський брєжнєв сьогодні не пам'ятає що казав вчора
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31.03.2022 23:13 Відповісти
К американцам в интербригадах это наверное не относится.
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31.03.2022 23:18 Відповісти
Это касается и лаптеногих...
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31.03.2022 23:20 Відповісти
громадяни сша, переїжджайте в білорусь!
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31.03.2022 23:44 Відповісти
Ага,а там непонятно, чего ожидать от таракана...
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31.03.2022 23:59 Відповісти
Мне кажется, НАТО готовятся закрывать небо. Не просто так пентагон отправил 6 спец самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler в Германию.
Впервые самолёт был применён в боевых условиях 23 марта 2011 года, во время военной операции «Рассвет одиссеи» в Ливии. В тот день пять EA-18G «Гроулер» 132-й эскадрильи радиоэлектронного противодействия (VAQ-132) 17-го палубного авиационного крыла (CVW-17) ВМС США приняли непосредственное участие в подавлении объектов ПВО и установлении бесполётной зоны в стране.
По словам адмирала Гари Рогхэда (Gary Roughead), EA-18G показал очень высокую боевую эффективность.
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01.04.2022 00:09 Відповісти
Ванговать не хочу. Но похоже заход миротворцев НАТО в западной Украине с закрытием неба там с конечной целю прикрытия украинских военных с тыла, которые тогда освободится для проведение мероприятий в востоке и юге страны, вполне возможен. Что относится к дёрганью ***** в сторону Балтийских стран и частности про угрозу воздушных и ракетных атак, сегодня в вечерних новостях сказали что против этого тут уже привезено и установлено достаточно няшек. Конкретные названия по понятным причинам не будет оглашены.
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01.04.2022 00:33 Відповісти
Рабсеяне после ядерного удара, вам не спрятаться нигде в мире....
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01.04.2022 00:19 Відповісти
Кнопка засвербіла? А коли вона не свердла?
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01.04.2022 00:21 Відповісти
Юзовское месторождение сланцевого газа (Харьков-Славянск), второе крупнейшее в Европе в альтернативу Газпрома - скорей всего и есть яблоко раздора. Не зря там Абрамович с Арахамия нарисовались -))

США, тааким образом, приглашают Путина. забрать месторождения
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01.04.2022 03:47 Відповісти
Гос деп США, и лично Байден, давно *****-л Украину, как и Штаты в целом. Или умышленно зажег Европу до пепла.

Аабрамовича на ПНХ, ег подельника Арахамию тоже, увы, без борьбы Украину не спасти
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01.04.2022 08:00 Відповісти
 
 