Мы выдержали в разы больше, чем думал враг, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в 36-й день войны России против нашего государства.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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