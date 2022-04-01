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Новости Война
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Мы выдержали в разы больше, чем думал враг, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в 36-й день войны России против нашего государства.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: РФ перебрасывает ракетные подразделения в Беларусь, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20224)


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Топ комментарии
+28
Выдержала Украина и наша Армия, пока ты, гнусавый, видосики свои запиливал... Лучше скажи почему Мариуполь не деблокируют??? Или ты решил весь донбасс и юг сдать свино-собакам??
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31.03.2022 23:52
+13
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31.03.2022 23:56
+11
1. Кто отдал распоряжение разминировать Крымский перешеек?
2. Это правда, что из Херсона было выведено 3500 солдат ЗСУ сразу после начала войны, и оставлен бк?
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01.04.2022 00:20
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Выдержала Украина и наша Армия, пока ты, гнусавый, видосики свои запиливал... Лучше скажи почему Мариуполь не деблокируют??? Или ты решил весь донбасс и юг сдать свино-собакам??
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31.03.2022 23:52 Ответить
Вы хотели бы, чтобы президент был на передовой с автоматом? Без его видосиков не было бы ни оружия, ни денег от запада. Хотя кому я это рассказываю...
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01.04.2022 00:52 Ответить
це не той сайт , де можна висловити іншу думку . Сидячи в теплі отакі ≪патріоти≫ як це недолуге якому ви задаєте запитання , після війни буде бити себе копитом в груди і волати як воно ≪воювало≫ по коліна в крові бердичівському м'ясокомбінаті . Лайна тут хватає .
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01.04.2022 08:44 Ответить
щось не подобається ? є можливість героїчно загинути в бою з орками під своє ж волання ≪Зеленський не мій Президент≫ .
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01.04.2022 08:57 Ответить
А чёйта я должен гибнуть? Я собираюсь стать очередным президентом с поддержкой73%
Начну пожалуй с повесток, три порвал, ещё одну жду.
Потом надо съездить на Красную Площадь.
А! Забыл! Пошутить насчет... Марика? Сойдет? Ну там - это не мы отступаем, это русские границу передвигают. Как? Сойдёт? Смешно?
Ну что? Пойдёшь в мою команду? Ты не сцы, наших противников росгвардия палочками эбонитовыми потрет, и все ок будет.
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01.04.2022 09:08 Ответить
Ти не можеш загинути , ти мертвим родився .
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01.04.2022 11:36 Ответить
Та пофуй. Такие дебилы как за Зе, и за меня проголосуют А! Подожди! Та намекаешь, что ещё надо и бизнес в параше замутить, и банк с КАЛОмойшей ограбить?
Всё! Решено! Будешь моей Арахнидой 5%
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01.04.2022 11:42 Ответить
звичайна кацапська наволоч , горіти тобі в пеклі .
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01.04.2022 11:48 Ответить
Полегше! Я твой будущий президент! Тебе шо, Арахнидой не хоцца? Ну давай за Колю Каклету, жопой потрусишь?
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01.04.2022 11:56 Ответить
Дада! "Сере, співає, ще й тріски збирає…"(с)

ВАЛИ КОБИЛІ У ТРІЩИНУ!
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01.04.2022 10:50 Ответить
А що так пізно, був зайнятий?
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31.03.2022 23:53 Ответить
Я думаю он видосики оптом запилил. Теперь Люся выкладывает понемногу.
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01.04.2022 08:53 Ответить
интересно. а куда делся товарищ Арестович, которого так любят цитировать российские средства массовой дезинформации?
--

Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, а повреждение гражданских объектов - это результат работы украинской ПВО, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович призвал не сеять панику вокруг якобы планируемого Россией массированного удара. По его словам, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов за один залп, чтобы уничтожить депутата Рады или журналиста.
https://m.vz.ru/news/2022/3/31/1151484.html
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31.03.2022 23:53 Ответить
Не надо цитировать СМИ Рашистов. Это не то что он сказал. Вот его весь видео:

https://t.me/O_Arestovich_official/1771
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31.03.2022 23:59 Ответить
цитирую:

"Стоило на несколько дней вас оставить, как опять началась массовая паника в журналистских чатах, чатах народных депутатов Украины.

Паника о том, что сегодня ночью Россия нанесет массированный удар с 04:00 до 04:30 по всей территории Украины…

Даже не знаю, что после этого говорить, но попытаюсь.

Друзья мои, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов, десятки миллионов долларов в одном залпе на то, чтобы убить народного депутата Украины либо журналиста.

Бить будут по объектам ВПК, даже если будут бить, и по объектам инфраструктуры, даже если будут бить.

А что значит «даже если будут бить»?

Они бьют каждую ночь. Причем каждую неделю интенсивность этих ударов увеличивается.

Поэтому я не понимаю, в чем причина паники. Конечно, может не долететь, попасть в гражданского, ПВО может сбить и оно свалится на жилой дом…

Но так это, простите:
➤ во-первых, 36-е сутки уже идет;
➤ во-вторых, оставить панику.

Вас нельзя оставить даже на несколько дней. Я смотрю, вы начинаете заниматься той же фигней, что и в первые три дня.

36-й день, коллеги…

Ну ничего. Я завтра уже вернусь и буду снова всех успокаивать.
Все будет хорошо.

А к воздушной сирене надо относиться внимательно в любом случае. Какой бы день ни был.

Если идет предупреждение, лучше спрятаться.

Где вы будете прятаться - у себя в ванной или в убежище - вам виднее, в зависимости от ситуации.

Но воздушной тревоги бояться не надо, а относиться уважительно надо. Вне зависимости от объявлений.

Единственное что, уважаемые журналисты, народные депутаты, и все остальные, не пугайте друг друга и НЕ РАССЫЛАЙТЕ ЖУТКИЕ СООБЩЕНИЯ ПРО МАССИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ УДАР, который случается каждый божий день по нарастающей и будет еще очень очень долго."
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01.04.2022 00:01 Ответить
ЦЕ якраз і використали кацапи.

"Друзья мои, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов, десятки миллионов долларов в одном залпе на то, чтобы убить народного депутата Украины либо журналиста.

Бить будут по объектам ВПК, даже если будут бить, и по объектам инфраструктуры, даже если будут бить...."
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01.04.2022 00:05 Ответить
Конечно, может не долететь, попасть в гражданского, ПВО может сбить и оно свалится на жилой дом…
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01.04.2022 00:17 Ответить
Це також просто подарунок для каZZапів!
Житлові будинкі в нас руйнуються тільки від уламків ракет, які збиває українська ППО.
Винувата наша ППО, а не рашисти.
Так вважає Арестович.
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01.04.2022 00:23 Ответить
Отец наш родной, падре нас - неразумных академиков, интеллигенции, учителей и врачей , конструкторов и нейрофизиологов, философов и писателей - мрачного стада неучей, свет-Люся во мраке нашей тёмности...
Не покидай нас - наш выносной ум ( в смысле выносящий мозги) единственный на всех чип-оракул лапши неа наших ушах...

Открой нам окошко Овертона с видом на слив страны! Объясним нам- тёмным, что бомбили азовсталь, а осколками расхерячили драмтеатр так похожий на военный завод, что даже гуманные СУки-37е не смогли различить..

Поведай нам , свет-3.14-юк очей наших, что спальные районы харьковской Салтовки сметены с лица земли случайными осколками атаки на Чугуев...

Не закрывай рот ни на минуту! Рассказывай нам, неразумным что плохо - это на самом деле очень и очень хорошо. Называй нам долб**бами, чтоб мы остро чувствовали величие твоего служения нам....

Чтоб народ, внимая тебе всё время видел и понимал, как кучка невесть что возомнивших о себе одноклеточных дебилов пытается дебилизировать страну под свой дебильный уровень.

Расскажи, обнаглевший от нарциссизма хам, харьковчанам, что расстрелянные десятки частных машин под Роганью случайно приняты гуманными козломордами ( с каких-то х**в оказавшимися под Харьковом) - за колонну бронетехники... расскажи, что Шйогу, когда узнал об этой ошибке, спрятался на две недели в бункер и рыдал от угрызений совести...

Очень жаль, что ты покинул нас на несколько дней...Лучше б ты сгинул, с*ка, насовсем. Вместо "случайно" убитых осколками от Азовстали двадцати тысяч мариупольцев...
*текст сохранён и будет возобновляться.
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01.04.2022 05:24 Ответить
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31.03.2022 23:56 Ответить
ну на куя цей "зелений екран", ми тобі віримо президент! І порохоботи, всі, тілько не лажай...
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01.04.2022 00:01 Ответить
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01.04.2022 00:13 Ответить
Дуже промовисті слова заступника командира полку АЗОВ, котрі він сказав сьогодні:

"Ми впевнені що операція по деблокаді Маріуполя увійде в історію як великий подвиг нашого народу, та якщо вона не відбудеться це буде велика ганьба та ще один Батурин..."

Повне відео: https://www.youtube.com/watch?v=xaOqdyiruII
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01.04.2022 00:01 Ответить
Грузия присоединяется к санкциям против РФ - Зурабишвили.
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01.04.2022 00:03 Ответить
А коли можна буде говорити? Коли відосик підпише капітуляцію?
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01.04.2022 00:15 Ответить
Відосик по плану деяких зр@до...любів мав її підписати ще через два тижні після інавгурації, та щось пішло не так. В жодному випадку не виправдовую його вчинки до 24.02.22, та зараз не час розводити срачі в тилу. От взагалі - не час.
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01.04.2022 00:29 Ответить
Як би не дії його "команди" може би і мовчав. Одне розмінування перешийка коштує нам десятки тисяч життів. А фінансування армії, а "не нагнітати," а просрана організація тероборони, а портнов в Києві, а депутати від слуг які повтікали? І таких питань до холери.
Невже не видно до чого йде? Хочуть зробити під шумок в нас білорусію-2 з ***.ом- гарантом.
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01.04.2022 00:39 Ответить
Не видно. Нічого досі не підписано і навряд чи буде. НІхто до тих симуляцій переговорного процесу серйозно не ставиться. Зате від того, що повезли з переговорів орки додому, на болотах страшенний вій. І мені дуже прикро, коли цей вій чомусь теж починається тут. Крім того, врешті-решт, результати тих переговорів нам ще доведеться голосувати і навряд чи хтось віддасть свій голос, якщо там буде якесь двозначне гівно. Надто багато на кону і всі це добре розуміють.

За розмінування. Спершу варто встановити хто дав команду, а потім висувати звинувачення. Відповідей на сьогодні нема.

Так, питань до влади дійсно багато і вірю, що обов'язково прийде час вимагати відповіді, але сьогодні точно не той час. Пояснюю. Є вертикаль ЗСУ, де на самій вершині верховний главком - президент, потім Залужний, який йому підпорядкований. Зараз дуже добре помітно, як засирання верховного впливає безпосердньо всю вертикаль і особливо бійців, які зараз тримають оборону. Повір, от ця вся зарада тут - вона і там. І часто зрада невиправдана та надумана. Мій батько колись служив на флоті підводником і розповідав що там роблять з істеричками. Їх вирубають. Безжально і миттєво. Просто щоб не поширювали паніку, бо тоді срака настане всім і все перестане функціонувати. Тому я кажу, ПРОШУ, зараз не час.
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01.04.2022 02:04 Ответить
А тобі не здається, що консолідація суспільства вона як би працює в дві сторони. І непогано було б владі вибачитись перед суспільством за свої слова про можливість війни, про сміху.очки над вимогами опозиції про фінансування оборонних програм, за клістрони, за Генерала Марченка і ще за купу іншого? А натомість Ермак заявляє, що якби Зе був президентом в 2014 р. то він би Крим не віддав. Такі слова дуже консолідують, правда?
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01.04.2022 08:09 Ответить
Спасибо. Вы ответили этому долбню за меня. Даж напрягаться не пришлось.
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01.04.2022 08:57 Ответить
Саме так!"напьорсточники при владі" і саааммм бєняренегат повині ходити по Україні з вилами всраці-що б не забували з якої країни кормляться! Воїни,наші захисники,ви ще й це повинні відслідковувати...арахамія вже долітався до фірташа...от вам і вода в крим...ВІРИМО НАШІЙ АРМІЇ,країнам СВІТУ,що допомагають!Дякуємо всім хто визволяє Україну від кремлівських фашистів!Смерть зрадникам!
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01.04.2022 10:22 Ответить
1. Кто отдал распоряжение разминировать Крымский перешеек?
2. Это правда, что из Херсона было выведено 3500 солдат ЗСУ сразу после начала войны, и оставлен бк?
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01.04.2022 00:20 Ответить
Переговори з Росією із пропозиціями капітуляції України - це зрада.
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01.04.2022 01:35 Ответить
щас наш голуб-мыру топнул ножкой та звільнив СБУшників зрадників по Півдню...

Читаю про них:

"Андрій Наумов почав працювати в СБУ торік, коли приєднався до нової команди на чолі з давнім товаришем президента Іваном Бакановим".

це яким бакланом требу бути, шоб ставити як сказав гідрант "Випадкові генерали" на такі ризиковані напрямки та щей в час накопичення військ ворога - невідомо кого??? А тепер гідрант гордо "позбавив звання" ОФІГЕТЬ покарання, а звільнити кореша-баканова не судьба за такі призначення? може хтось сяде, не? Хто відповість за смерті наших хлопців які там загинули та ще загинуть вибиваючи ворога звідти ,якщо взагалі тепер вдастся?? Без зради півдня не булоб Маріуполя!!!! Тварини, вся кров Маріуполя і на ваших руках зелено-безмоглі з вашою "какая разніца"... Воюючій краіні ваші помилки коштують занадто дорого!!!!
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01.04.2022 05:34 Ответить
це при тому, що з 2019 він був фігурантом КУЧІ справ по коррупціі але не зважаючи на журналістські розслідування йому вдалось пропрацювати до 2022 року (цеж вам не свинарчуки, які в армію запчастини таскали по завищеним цінам)!!! Здати південь та успішно втекти, оце так ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА СБУ!!!!!!! Оце так робота, БРАВО! У Франціі звільняють голову розвідки за неточний прогноз по війні в Украіні а тут такий про*б з кульбітом самоі служби, самого начальника СБУ і зрадник позбавився ЗВАННЯ, ухх, оце покарав так покарав, залишилось тепер його знайти, певно тамже дей медведчук якого так уххх прижали (до цього, а потім відпутили просто). Клоунада...
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01.04.2022 05:34 Ответить
и мы пахали, - сказала муха, сидя на шее у вола... задолбали видосики гнусавого... задолбали... народ и без него смотрит телевизор и в курсе... в курсе того, что гнусавый сорвал оборонзаказ, в курсе того, что на гнусавом вина за разминирование перехода из крыма в Украину и еще много чего... так что пока война - пока он в глазури...
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01.04.2022 05:59 Ответить
Будь-який українець для російських окупантів - ворог, кожен українець - ціль. это очень правильно сказано Бутусовым... а что же любитель видосиков? все еще хочет посмотреть в глаза военного преступника и убийцы... посылает непонятную прокацапскую делегацию на переговоры в турцию... вопрос - что было сделано с гнусавым в период пребывания его на расии и что скрывает крышевальщик быканов?
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01.04.2022 06:35 Ответить
а чому від президента ні разу не було чути-ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГА?чому тільки якісь розмови про переговори.ти ж віриш в армію-народ вірить в армію.так вчому справа?де логіка?
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01.04.2022 07:28 Ответить
подумай як схід і південь визволяти..Маріуполь стогне про допомогу.а ти все думаєш.віриш в армію-так треба думати про перемогу а не стояти ці довбані відосіки знімати які вже всих дістали
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01.04.2022 07:34 Ответить
Марик оно уже слило. "я предложил военным оставить Мариуполь, они сами отказались". Тоесть, главнокомандующий снял с себя ответственность. На все жертвы Мариуполя, будет ответ - я ведь им предложил покинкуть город.
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01.04.2022 09:02 Ответить
тому він так бажае підписати капітуляцію куйлу
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01.04.2022 09:10 Ответить
а ще якби перешийок з Криму замінували і підірвали в момент навали орди, то була би взагалі казка, але чомусь такого не сталось.... і як тепер зекоманда збирається деокуповувати південь України?
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01.04.2022 09:36 Ответить
Експерти лежачи на дивані, начали іти в атаку і відбивають Херсон і Маріуполь. Суки...мовчіть!
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01.04.2022 09:43 Ответить
Чому нема прокурора нах:подала в розшук мертвечука...в такий час!Воїни ,ставте іншого-портнов знову буде вас судити?
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01.04.2022 10:27 Ответить
Мир любой ценой Украине не нужен, только после нашей Победы над кацапскими свинособаками.
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01.04.2022 11:30 Ответить
 
 