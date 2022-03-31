Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України у 36-й день війни Росії проти нашої держави.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+28 kelt kant
показати весь коментар31.03.2022 23:52
+13 5 копійок
показати весь коментар31.03.2022 23:56
+11 MAKAROV #508144
показати весь коментар01.04.2022 00:20
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Начну пожалуй с повесток, три порвал, ещё одну жду.
Потом надо съездить на Красную Площадь.
А! Забыл! Пошутить насчет... Марика? Сойдет? Ну там - это не мы отступаем, это русские границу передвигают. Как? Сойдёт? Смешно?
Ну что? Пойдёшь в мою команду? Ты не сцы, наших противников росгвардия палочками эбонитовыми потрет, и все ок будет.
Всё! Решено! Будешь моей Арахнидой 5%
ВАЛИ КОБИЛІ У ТРІЩИНУ!
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Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, а повреждение гражданских объектов - это результат работы украинской ПВО, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович призвал не сеять панику вокруг якобы планируемого Россией массированного удара. По его словам, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов за один залп, чтобы уничтожить депутата Рады или журналиста.
https://m.vz.ru/news/2022/3/31/1151484.html
https://t.me/O_Arestovich_official/1771
"Стоило на несколько дней вас оставить, как опять началась массовая паника в журналистских чатах, чатах народных депутатов Украины.
Паника о том, что сегодня ночью Россия нанесет массированный удар с 04:00 до 04:30 по всей территории Украины…
Даже не знаю, что после этого говорить, но попытаюсь.
Друзья мои, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов, десятки миллионов долларов в одном залпе на то, чтобы убить народного депутата Украины либо журналиста.
Бить будут по объектам ВПК, даже если будут бить, и по объектам инфраструктуры, даже если будут бить.
А что значит «даже если будут бить»?
Они бьют каждую ночь. Причем каждую неделю интенсивность этих ударов увеличивается.
Поэтому я не понимаю, в чем причина паники. Конечно, может не долететь, попасть в гражданского, ПВО может сбить и оно свалится на жилой дом…
Но так это, простите:
➤ во-первых, 36-е сутки уже идет;
➤ во-вторых, оставить панику.
Вас нельзя оставить даже на несколько дней. Я смотрю, вы начинаете заниматься той же фигней, что и в первые три дня.
36-й день, коллеги…
Ну ничего. Я завтра уже вернусь и буду снова всех успокаивать.
Все будет хорошо.
А к воздушной сирене надо относиться внимательно в любом случае. Какой бы день ни был.
Если идет предупреждение, лучше спрятаться.
Где вы будете прятаться - у себя в ванной или в убежище - вам виднее, в зависимости от ситуации.
Но воздушной тревоги бояться не надо, а относиться уважительно надо. Вне зависимости от объявлений.
Единственное что, уважаемые журналисты, народные депутаты, и все остальные, не пугайте друг друга и НЕ РАССЫЛАЙТЕ ЖУТКИЕ СООБЩЕНИЯ ПРО МАССИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ УДАР, который случается каждый божий день по нарастающей и будет еще очень очень долго."
"Друзья мои, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов, десятки миллионов долларов в одном залпе на то, чтобы убить народного депутата Украины либо журналиста.
Бить будут по объектам ВПК, даже если будут бить, и по объектам инфраструктуры, даже если будут бить...."
Житлові будинкі в нас руйнуються тільки від уламків ракет, які збиває українська ППО.
Винувата наша ППО, а не рашисти.
Так вважає Арестович.
Не покидай нас - наш выносной ум ( в смысле выносящий мозги) единственный на всех чип-оракул лапши неа наших ушах...
Открой нам окошко Овертона с видом на слив страны! Объясним нам- тёмным, что бомбили азовсталь, а осколками расхерячили драмтеатр так похожий на военный завод, что даже гуманные СУки-37е не смогли различить..
Поведай нам , свет-3.14-юк очей наших, что спальные районы харьковской Салтовки сметены с лица земли случайными осколками атаки на Чугуев...
Не закрывай рот ни на минуту! Рассказывай нам, неразумным что плохо - это на самом деле очень и очень хорошо. Называй нам долб**бами, чтоб мы остро чувствовали величие твоего служения нам....
Чтоб народ, внимая тебе всё время видел и понимал, как кучка невесть что возомнивших о себе одноклеточных дебилов пытается дебилизировать страну под свой дебильный уровень.
Расскажи, обнаглевший от нарциссизма хам, харьковчанам, что расстрелянные десятки частных машин под Роганью случайно приняты гуманными козломордами ( с каких-то х**в оказавшимися под Харьковом) - за колонну бронетехники... расскажи, что Шйогу, когда узнал об этой ошибке, спрятался на две недели в бункер и рыдал от угрызений совести...
Очень жаль, что ты покинул нас на несколько дней...Лучше б ты сгинул, с*ка, насовсем. Вместо "случайно" убитых осколками от Азовстали двадцати тысяч мариупольцев...
*текст сохранён и будет возобновляться.
"Ми впевнені що операція по деблокаді Маріуполя увійде в історію як великий подвиг нашого народу, та якщо вона не відбудеться це буде велика ганьба та ще один Батурин..."
Повне відео: https://www.youtube.com/watch?v=xaOqdyiruII
Невже не видно до чого йде? Хочуть зробити під шумок в нас білорусію-2 з ***.ом- гарантом.
За розмінування. Спершу варто встановити хто дав команду, а потім висувати звинувачення. Відповідей на сьогодні нема.
Так, питань до влади дійсно багато і вірю, що обов'язково прийде час вимагати відповіді, але сьогодні точно не той час. Пояснюю. Є вертикаль ЗСУ, де на самій вершині верховний главком - президент, потім Залужний, який йому підпорядкований. Зараз дуже добре помітно, як засирання верховного впливає безпосердньо всю вертикаль і особливо бійців, які зараз тримають оборону. Повір, от ця вся зарада тут - вона і там. І часто зрада невиправдана та надумана. Мій батько колись служив на флоті підводником і розповідав що там роблять з істеричками. Їх вирубають. Безжально і миттєво. Просто щоб не поширювали паніку, бо тоді срака настане всім і все перестане функціонувати. Тому я кажу, ПРОШУ, зараз не час.
2. Это правда, что из Херсона было выведено 3500 солдат ЗСУ сразу после начала войны, и оставлен бк?
Читаю про них:
"Андрій Наумов почав працювати в СБУ торік, коли приєднався до нової команди на чолі з давнім товаришем президента Іваном Бакановим".
це яким бакланом требу бути, шоб ставити як сказав гідрант "Випадкові генерали" на такі ризиковані напрямки та щей в час накопичення військ ворога - невідомо кого??? А тепер гідрант гордо "позбавив звання" ОФІГЕТЬ покарання, а звільнити кореша-баканова не судьба за такі призначення? може хтось сяде, не? Хто відповість за смерті наших хлопців які там загинули та ще загинуть вибиваючи ворога звідти ,якщо взагалі тепер вдастся?? Без зради півдня не булоб Маріуполя!!!! Тварини, вся кров Маріуполя і на ваших руках зелено-безмоглі з вашою "какая разніца"... Воюючій краіні ваші помилки коштують занадто дорого!!!!