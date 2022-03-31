Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України у 36-й день війни Росії проти нашої держави.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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