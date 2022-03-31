УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10165 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 271 62

Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України у 36-й день війни Росії проти нашої держави.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру

Автор: 

Зеленський Володимир (23683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Выдержала Украина и наша Армия, пока ты, гнусавый, видосики свои запиливал... Лучше скажи почему Мариуполь не деблокируют??? Или ты решил весь донбасс и юг сдать свино-собакам??
показати весь коментар
31.03.2022 23:52
+13
показати весь коментар
31.03.2022 23:56
+11
1. Кто отдал распоряжение разминировать Крымский перешеек?
2. Это правда, что из Херсона было выведено 3500 солдат ЗСУ сразу после начала войны, и оставлен бк?
показати весь коментар
01.04.2022 00:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выдержала Украина и наша Армия, пока ты, гнусавый, видосики свои запиливал... Лучше скажи почему Мариуполь не деблокируют??? Или ты решил весь донбасс и юг сдать свино-собакам??
показати весь коментар
31.03.2022 23:52 Відповісти
Вы хотели бы, чтобы президент был на передовой с автоматом? Без его видосиков не было бы ни оружия, ни денег от запада. Хотя кому я это рассказываю...
показати весь коментар
01.04.2022 00:52 Відповісти
це не той сайт , де можна висловити іншу думку . Сидячи в теплі отакі ≪патріоти≫ як це недолуге якому ви задаєте запитання , після війни буде бити себе копитом в груди і волати як воно ≪воювало≫ по коліна в крові бердичівському м'ясокомбінаті . Лайна тут хватає .
показати весь коментар
01.04.2022 08:44 Відповісти
щось не подобається ? є можливість героїчно загинути в бою з орками під своє ж волання ≪Зеленський не мій Президент≫ .
показати весь коментар
01.04.2022 08:57 Відповісти
А чёйта я должен гибнуть? Я собираюсь стать очередным президентом с поддержкой73%
Начну пожалуй с повесток, три порвал, ещё одну жду.
Потом надо съездить на Красную Площадь.
А! Забыл! Пошутить насчет... Марика? Сойдет? Ну там - это не мы отступаем, это русские границу передвигают. Как? Сойдёт? Смешно?
Ну что? Пойдёшь в мою команду? Ты не сцы, наших противников росгвардия палочками эбонитовыми потрет, и все ок будет.
показати весь коментар
01.04.2022 09:08 Відповісти
Ти не можеш загинути , ти мертвим родився .
показати весь коментар
01.04.2022 11:36 Відповісти
Та пофуй. Такие дебилы как за Зе, и за меня проголосуют А! Подожди! Та намекаешь, что ещё надо и бизнес в параше замутить, и банк с КАЛОмойшей ограбить?
Всё! Решено! Будешь моей Арахнидой 5%
показати весь коментар
01.04.2022 11:42 Відповісти
звичайна кацапська наволоч , горіти тобі в пеклі .
показати весь коментар
01.04.2022 11:48 Відповісти
Полегше! Я твой будущий президент! Тебе шо, Арахнидой не хоцца? Ну давай за Колю Каклету, жопой потрусишь?
показати весь коментар
01.04.2022 11:56 Відповісти
Дада! "Сере, співає, ще й тріски збирає…"(с)

ВАЛИ КОБИЛІ У ТРІЩИНУ!
показати весь коментар
01.04.2022 10:50 Відповісти
А що так пізно, був зайнятий?
показати весь коментар
31.03.2022 23:53 Відповісти
Я думаю он видосики оптом запилил. Теперь Люся выкладывает понемногу.
показати весь коментар
01.04.2022 08:53 Відповісти
интересно. а куда делся товарищ Арестович, которого так любят цитировать российские средства массовой дезинформации?
--

Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, а повреждение гражданских объектов - это результат работы украинской ПВО, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович призвал не сеять панику вокруг якобы планируемого Россией массированного удара. По его словам, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов за один залп, чтобы уничтожить депутата Рады или журналиста.
https://m.vz.ru/news/2022/3/31/1151484.html
показати весь коментар
31.03.2022 23:53 Відповісти
Не надо цитировать СМИ Рашистов. Это не то что он сказал. Вот его весь видео:

https://t.me/O_Arestovich_official/1771
показати весь коментар
31.03.2022 23:59 Відповісти
цитирую:

"Стоило на несколько дней вас оставить, как опять началась массовая паника в журналистских чатах, чатах народных депутатов Украины.

Паника о том, что сегодня ночью Россия нанесет массированный удар с 04:00 до 04:30 по всей территории Украины…

Даже не знаю, что после этого говорить, но попытаюсь.

Друзья мои, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов, десятки миллионов долларов в одном залпе на то, чтобы убить народного депутата Украины либо журналиста.

Бить будут по объектам ВПК, даже если будут бить, и по объектам инфраструктуры, даже если будут бить.

А что значит «даже если будут бить»?

Они бьют каждую ночь. Причем каждую неделю интенсивность этих ударов увеличивается.

Поэтому я не понимаю, в чем причина паники. Конечно, может не долететь, попасть в гражданского, ПВО может сбить и оно свалится на жилой дом…

Но так это, простите:
➤ во-первых, 36-е сутки уже идет;
➤ во-вторых, оставить панику.

Вас нельзя оставить даже на несколько дней. Я смотрю, вы начинаете заниматься той же фигней, что и в первые три дня.

36-й день, коллеги…

Ну ничего. Я завтра уже вернусь и буду снова всех успокаивать.
Все будет хорошо.

А к воздушной сирене надо относиться внимательно в любом случае. Какой бы день ни был.

Если идет предупреждение, лучше спрятаться.

Где вы будете прятаться - у себя в ванной или в убежище - вам виднее, в зависимости от ситуации.

Но воздушной тревоги бояться не надо, а относиться уважительно надо. Вне зависимости от объявлений.

Единственное что, уважаемые журналисты, народные депутаты, и все остальные, не пугайте друг друга и НЕ РАССЫЛАЙТЕ ЖУТКИЕ СООБЩЕНИЯ ПРО МАССИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ УДАР, который случается каждый божий день по нарастающей и будет еще очень очень долго."
показати весь коментар
01.04.2022 00:01 Відповісти
ЦЕ якраз і використали кацапи.

"Друзья мои, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов, десятки миллионов долларов в одном залпе на то, чтобы убить народного депутата Украины либо журналиста.

Бить будут по объектам ВПК, даже если будут бить, и по объектам инфраструктуры, даже если будут бить...."
показати весь коментар
01.04.2022 00:05 Відповісти
Конечно, может не долететь, попасть в гражданского, ПВО может сбить и оно свалится на жилой дом…
показати весь коментар
01.04.2022 00:17 Відповісти
Це також просто подарунок для каZZапів!
Житлові будинкі в нас руйнуються тільки від уламків ракет, які збиває українська ППО.
Винувата наша ППО, а не рашисти.
Так вважає Арестович.
показати весь коментар
01.04.2022 00:23 Відповісти
Отец наш родной, падре нас - неразумных академиков, интеллигенции, учителей и врачей , конструкторов и нейрофизиологов, философов и писателей - мрачного стада неучей, свет-Люся во мраке нашей тёмности...
Не покидай нас - наш выносной ум ( в смысле выносящий мозги) единственный на всех чип-оракул лапши неа наших ушах...

Открой нам окошко Овертона с видом на слив страны! Объясним нам- тёмным, что бомбили азовсталь, а осколками расхерячили драмтеатр так похожий на военный завод, что даже гуманные СУки-37е не смогли различить..

Поведай нам , свет-3.14-юк очей наших, что спальные районы харьковской Салтовки сметены с лица земли случайными осколками атаки на Чугуев...

Не закрывай рот ни на минуту! Рассказывай нам, неразумным что плохо - это на самом деле очень и очень хорошо. Называй нам долб**бами, чтоб мы остро чувствовали величие твоего служения нам....

Чтоб народ, внимая тебе всё время видел и понимал, как кучка невесть что возомнивших о себе одноклеточных дебилов пытается дебилизировать страну под свой дебильный уровень.

Расскажи, обнаглевший от нарциссизма хам, харьковчанам, что расстрелянные десятки частных машин под Роганью случайно приняты гуманными козломордами ( с каких-то х**в оказавшимися под Харьковом) - за колонну бронетехники... расскажи, что Шйогу, когда узнал об этой ошибке, спрятался на две недели в бункер и рыдал от угрызений совести...

Очень жаль, что ты покинул нас на несколько дней...Лучше б ты сгинул, с*ка, насовсем. Вместо "случайно" убитых осколками от Азовстали двадцати тысяч мариупольцев...
*текст сохранён и будет возобновляться.
показати весь коментар
01.04.2022 05:24 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 23:56 Відповісти
ну на куя цей "зелений екран", ми тобі віримо президент! І порохоботи, всі, тілько не лажай...
показати весь коментар
01.04.2022 00:01 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 00:13 Відповісти
Дуже промовисті слова заступника командира полку АЗОВ, котрі він сказав сьогодні:

"Ми впевнені що операція по деблокаді Маріуполя увійде в історію як великий подвиг нашого народу, та якщо вона не відбудеться це буде велика ганьба та ще один Батурин..."

Повне відео: https://www.youtube.com/watch?v=xaOqdyiruII
показати весь коментар
01.04.2022 00:01 Відповісти
Грузия присоединяется к санкциям против РФ - Зурабишвили.
показати весь коментар
01.04.2022 00:03 Відповісти
А коли можна буде говорити? Коли відосик підпише капітуляцію?
показати весь коментар
01.04.2022 00:15 Відповісти
Відосик по плану деяких зр@до...любів мав її підписати ще через два тижні після інавгурації, та щось пішло не так. В жодному випадку не виправдовую його вчинки до 24.02.22, та зараз не час розводити срачі в тилу. От взагалі - не час.
показати весь коментар
01.04.2022 00:29 Відповісти
Як би не дії його "команди" може би і мовчав. Одне розмінування перешийка коштує нам десятки тисяч життів. А фінансування армії, а "не нагнітати," а просрана організація тероборони, а портнов в Києві, а депутати від слуг які повтікали? І таких питань до холери.
Невже не видно до чого йде? Хочуть зробити під шумок в нас білорусію-2 з ***.ом- гарантом.
показати весь коментар
01.04.2022 00:39 Відповісти
Не видно. Нічого досі не підписано і навряд чи буде. НІхто до тих симуляцій переговорного процесу серйозно не ставиться. Зате від того, що повезли з переговорів орки додому, на болотах страшенний вій. І мені дуже прикро, коли цей вій чомусь теж починається тут. Крім того, врешті-решт, результати тих переговорів нам ще доведеться голосувати і навряд чи хтось віддасть свій голос, якщо там буде якесь двозначне гівно. Надто багато на кону і всі це добре розуміють.

За розмінування. Спершу варто встановити хто дав команду, а потім висувати звинувачення. Відповідей на сьогодні нема.

Так, питань до влади дійсно багато і вірю, що обов'язково прийде час вимагати відповіді, але сьогодні точно не той час. Пояснюю. Є вертикаль ЗСУ, де на самій вершині верховний главком - президент, потім Залужний, який йому підпорядкований. Зараз дуже добре помітно, як засирання верховного впливає безпосердньо всю вертикаль і особливо бійців, які зараз тримають оборону. Повір, от ця вся зарада тут - вона і там. І часто зрада невиправдана та надумана. Мій батько колись служив на флоті підводником і розповідав що там роблять з істеричками. Їх вирубають. Безжально і миттєво. Просто щоб не поширювали паніку, бо тоді срака настане всім і все перестане функціонувати. Тому я кажу, ПРОШУ, зараз не час.
показати весь коментар
01.04.2022 02:04 Відповісти
А тобі не здається, що консолідація суспільства вона як би працює в дві сторони. І непогано було б владі вибачитись перед суспільством за свої слова про можливість війни, про сміху.очки над вимогами опозиції про фінансування оборонних програм, за клістрони, за Генерала Марченка і ще за купу іншого? А натомість Ермак заявляє, що якби Зе був президентом в 2014 р. то він би Крим не віддав. Такі слова дуже консолідують, правда?
показати весь коментар
01.04.2022 08:09 Відповісти
Спасибо. Вы ответили этому долбню за меня. Даж напрягаться не пришлось.
показати весь коментар
01.04.2022 08:57 Відповісти
Саме так!"напьорсточники при владі" і саааммм бєняренегат повині ходити по Україні з вилами всраці-що б не забували з якої країни кормляться! Воїни,наші захисники,ви ще й це повинні відслідковувати...арахамія вже долітався до фірташа...от вам і вода в крим...ВІРИМО НАШІЙ АРМІЇ,країнам СВІТУ,що допомагають!Дякуємо всім хто визволяє Україну від кремлівських фашистів!Смерть зрадникам!
показати весь коментар
01.04.2022 10:22 Відповісти
1. Кто отдал распоряжение разминировать Крымский перешеек?
2. Это правда, что из Херсона было выведено 3500 солдат ЗСУ сразу после начала войны, и оставлен бк?
показати весь коментар
01.04.2022 00:20 Відповісти
Переговори з Росією із пропозиціями капітуляції України - це зрада.
показати весь коментар
01.04.2022 01:35 Відповісти
щас наш голуб-мыру топнул ножкой та звільнив СБУшників зрадників по Півдню...

Читаю про них:

"Андрій Наумов почав працювати в СБУ торік, коли приєднався до нової команди на чолі з давнім товаришем президента Іваном Бакановим".

це яким бакланом требу бути, шоб ставити як сказав гідрант "Випадкові генерали" на такі ризиковані напрямки та щей в час накопичення військ ворога - невідомо кого??? А тепер гідрант гордо "позбавив звання" ОФІГЕТЬ покарання, а звільнити кореша-баканова не судьба за такі призначення? може хтось сяде, не? Хто відповість за смерті наших хлопців які там загинули та ще загинуть вибиваючи ворога звідти ,якщо взагалі тепер вдастся?? Без зради півдня не булоб Маріуполя!!!! Тварини, вся кров Маріуполя і на ваших руках зелено-безмоглі з вашою "какая разніца"... Воюючій краіні ваші помилки коштують занадто дорого!!!!
показати весь коментар
01.04.2022 05:34 Відповісти
це при тому, що з 2019 він був фігурантом КУЧІ справ по коррупціі але не зважаючи на журналістські розслідування йому вдалось пропрацювати до 2022 року (цеж вам не свинарчуки, які в армію запчастини таскали по завищеним цінам)!!! Здати південь та успішно втекти, оце так ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА СБУ!!!!!!! Оце так робота, БРАВО! У Франціі звільняють голову розвідки за неточний прогноз по війні в Украіні а тут такий про*б з кульбітом самоі служби, самого начальника СБУ і зрадник позбавився ЗВАННЯ, ухх, оце покарав так покарав, залишилось тепер його знайти, певно тамже дей медведчук якого так уххх прижали (до цього, а потім відпутили просто). Клоунада...
показати весь коментар
01.04.2022 05:34 Відповісти
и мы пахали, - сказала муха, сидя на шее у вола... задолбали видосики гнусавого... задолбали... народ и без него смотрит телевизор и в курсе... в курсе того, что гнусавый сорвал оборонзаказ, в курсе того, что на гнусавом вина за разминирование перехода из крыма в Украину и еще много чего... так что пока война - пока он в глазури...
показати весь коментар
01.04.2022 05:59 Відповісти
Будь-який українець для російських окупантів - ворог, кожен українець - ціль. это очень правильно сказано Бутусовым... а что же любитель видосиков? все еще хочет посмотреть в глаза военного преступника и убийцы... посылает непонятную прокацапскую делегацию на переговоры в турцию... вопрос - что было сделано с гнусавым в период пребывания его на расии и что скрывает крышевальщик быканов?
показати весь коментар
01.04.2022 06:35 Відповісти
а чому від президента ні разу не було чути-ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГА?чому тільки якісь розмови про переговори.ти ж віриш в армію-народ вірить в армію.так вчому справа?де логіка?
показати весь коментар
01.04.2022 07:28 Відповісти
подумай як схід і південь визволяти..Маріуполь стогне про допомогу.а ти все думаєш.віриш в армію-так треба думати про перемогу а не стояти ці довбані відосіки знімати які вже всих дістали
показати весь коментар
01.04.2022 07:34 Відповісти
Марик оно уже слило. "я предложил военным оставить Мариуполь, они сами отказались". Тоесть, главнокомандующий снял с себя ответственность. На все жертвы Мариуполя, будет ответ - я ведь им предложил покинкуть город.
показати весь коментар
01.04.2022 09:02 Відповісти
тому він так бажае підписати капітуляцію куйлу
показати весь коментар
01.04.2022 09:10 Відповісти
а ще якби перешийок з Криму замінували і підірвали в момент навали орди, то була би взагалі казка, але чомусь такого не сталось.... і як тепер зекоманда збирається деокуповувати південь України?
показати весь коментар
01.04.2022 09:36 Відповісти
Експерти лежачи на дивані, начали іти в атаку і відбивають Херсон і Маріуполь. Суки...мовчіть!
показати весь коментар
01.04.2022 09:43 Відповісти
Чому нема прокурора нах:подала в розшук мертвечука...в такий час!Воїни ,ставте іншого-портнов знову буде вас судити?
показати весь коментар
01.04.2022 10:27 Відповісти
Мир любой ценой Украине не нужен, только после нашей Победы над кацапскими свинособаками.
показати весь коментар
01.04.2022 11:30 Відповісти
 
 