Оккупанты расстреляли десятки гражданских автомобилей с людьми под Харьковом, - Денисова
В конце февраля возле села Малая Рогань (под Харьковом) оккупанты взяли под контроль трассу и устроили настоящий террор - расстреляли более 20 гражданских автомобилей с людьми, однако об этом стало известно только после освобождения населенного пункта.
Тела некоторых погибших удалось унести только сейчас, сообщила в четверг, 31 марта, в Facebook Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"…Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось… Еще 27 февраля эту трассу взяли под контроль рашисты и устроили настоящий террор – расстреливая все машины", – поделилась омбудсмен.
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03:46
«В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от российских войск и взяли под контроль 11 населенных пунктов, передает пресс-служба ведомства.
«Усилиями защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск «Юг», были освобождены следующие населенные пункты в Херсонской области: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово», - говорится в сообщении.