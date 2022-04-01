Оккупанты расстреляли десятки гражданских автомобилей с людьми под Харьковом, - Денисова

В конце февраля возле села Малая Рогань (под Харьковом) оккупанты взяли под контроль трассу и устроили настоящий террор - расстреляли более 20 гражданских автомобилей с людьми, однако об этом стало известно только после освобождения населенного пункта.

Тела некоторых погибших удалось унести только сейчас, сообщила в четверг, 31 марта, в Facebook Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"…Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось… Еще 27 февраля эту трассу взяли под контроль рашисты и устроили настоящий террор – расстреливая все машины", – поделилась омбудсмен.

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