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Оккупанты расстреляли десятки гражданских автомобилей с людьми под Харьковом, - Денисова

ворзель

В конце февраля возле села Малая Рогань (под Харьковом) оккупанты взяли под контроль трассу и устроили настоящий террор - расстреляли более 20 гражданских автомобилей с людьми, однако об этом стало известно только после освобождения населенного пункта.

Тела некоторых погибших удалось унести только сейчас, сообщила в четверг, 31 марта, в Facebook Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"…Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось… Еще 27 февраля эту трассу взяли под контроль рашисты и устроили настоящий террор – расстреливая все машины", – поделилась омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Черниговом оккупанты расстреляли колонну волонтеров, - Денисова

Автор: 

армия РФ (19047) Денисова Людмила (996) расстрел (498) Харьков (7449)


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Писали, що 60 істот з тієї БТГр зараз в полоні разом з командирами. Можна запитати.
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01.04.2022 06:34 Ответить
Вони скажуть, що вважали, що це компьтерна гра
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01.04.2022 07:16 Ответить
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
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01.04.2022 06:40 Ответить
ВС Украины заявили об освобождении 11 населенных пунктов в Херсонской области
03:46

«В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от российских войск и взяли под контроль 11 населенных пунктов, передает пресс-служба ведомства.

«Усилиями защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск «Юг», были освобождены следующие населенные пункты в Херсонской области: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово», - говорится в сообщении.
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01.04.2022 06:51 Ответить
Живцем закопувати мацкалячих нелюдів !!
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01.04.2022 07:23 Ответить
Це вже не терористи. Це маньяки якісь. Схоже що роSSійські виродки отримують задоволення від страти цивільних!
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01.04.2022 07:48 Ответить
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01.04.2022 10:52 Ответить
 
 