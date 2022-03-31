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Под Черниговом оккупанты расстреляли колонну волонтеров, - Денисова

денісова

Под Черниговом пять автобусов попали под прицельный огонь оккупантов, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова.

В результате обстрела один человек погиб, еще четверо тяжело ранены.

Одному из бусов удалось вырваться на пробитых шинах, раненого водителя доставили в больницу.

Денисова рассказала, что россияне не дают малейшей возможности вывезти мирное население из заблокированного Чернигова, фактически держа десятки тысяч человек в качестве заложников, без еды, воды, тепла. В то же время, ежедневно прицельно обстреливая жилые кварталы из тяжелой артиллерии.

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Она подчеркнула, что такие действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности, и призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

Такие действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности рашистских войск согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", - отметила омбудсменка.

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Денисова (996) расстрел (498) Чернигов (883) волонтеры (2629)


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А потом дебильный мамашки и самки кацапских убийц будут рассказывать-"Ани не винаваты,ани лишь испалняли приказ"
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31.03.2022 18:45 Ответить
давайте их в плен возьмите и по всему миру показывайте, какие вы добрые, а они пока убивать будут украинцев.
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31.03.2022 18:46 Ответить
теперь цёмки и обнимашки с мокшами у переговорщиков бубы пид пытанням...
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31.03.2022 18:49 Ответить
невже ще комусь не зрозуміло що орко- кацапня це не люди ....
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31.03.2022 18:52 Ответить
Нажаль дуже і дуже багато коллаборантів
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31.03.2022 18:58 Ответить
а мама молчанова говорит что ее сын хороший,
он выполнял приказ,
он не мог отказаться, хотя это ...издеж.
1 рапорт на стол и все, войны в параше нет
а значит можно и не воевать.
2 а могут не стрелять по мирным людям?
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31.03.2022 18:54 Ответить
 
 