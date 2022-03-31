Под Черниговом оккупанты расстреляли колонну волонтеров, - Денисова

Под Черниговом пять автобусов попали под прицельный огонь оккупантов, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова.

В результате обстрела один человек погиб, еще четверо тяжело ранены.

Одному из бусов удалось вырваться на пробитых шинах, раненого водителя доставили в больницу.

Денисова рассказала, что россияне не дают малейшей возможности вывезти мирное население из заблокированного Чернигова, фактически держа десятки тысяч человек в качестве заложников, без еды, воды, тепла. В то же время, ежедневно прицельно обстреливая жилые кварталы из тяжелой артиллерии.

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Она подчеркнула, что такие действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности, и призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

Такие действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности рашистских войск согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", - отметила омбудсменка.

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