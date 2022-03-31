Под Черниговом оккупанты расстреляли колонну волонтеров, - Денисова
Под Черниговом пять автобусов попали под прицельный огонь оккупантов, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова.
В результате обстрела один человек погиб, еще четверо тяжело ранены.
Одному из бусов удалось вырваться на пробитых шинах, раненого водителя доставили в больницу.
Денисова рассказала, что россияне не дают малейшей возможности вывезти мирное население из заблокированного Чернигова, фактически держа десятки тысяч человек в качестве заложников, без еды, воды, тепла. В то же время, ежедневно прицельно обстреливая жилые кварталы из тяжелой артиллерии.
Она подчеркнула, что такие действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности, и призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.
Такие действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности рашистских войск согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", - отметила омбудсменка.
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он выполнял приказ,
он не мог отказаться, хотя это ...издеж.
1 рапорт на стол и все, войны в параше нет
а значит можно и не воевать.
2 а могут не стрелять по мирным людям?