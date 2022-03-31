Під Черніговом окупанти розстріляли колону волонтерів, - Денісова

Під Черніговом п'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь окупантів, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. В автобусі перебували лише цивільні волонтери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо важко поранені.

Одному з бусів вдалося вирватись на пробитих шинах, пораненого водія доправили до лікарні.

Денісова розповіла, що росіяни не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення із заблокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас щодня прицільно обстрілюючи житлові квартали з важкої артилерії.

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Вона наголосила, що такі дії є черговим військовим злочином та злочином проти людяності, і закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

"Такі дії є черговим військовим злочином та злочином проти людяності рашистських військ згідно зі статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", - зазначила омбудсменка.

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