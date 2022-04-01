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Окупанти розстріляли десятки цивільних авто з людьми під Харковом, - Денісова

ворзель

Наприкінці лютого біля села Мала Рогань (під Харковом) окупанти взяли під контроль трасу та влаштували справжній терор - розстріляли понад 20 цивільних авто з людьми, однак про це стало відомо лише після визволення населеного пункту.

Тіла деяких загиблих вдалося забрати лише зараз, повідомила у четвер, 31 березня, у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"…Серед машин на дорозі жодної військової, тільки цивільні. Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом урятуватися не вдалося… Ще 27 лютого цю трасу взяли під контроль рашисти і влаштували справжній терор - розстрілюючи всі машини", - поділилася омбудсмен.

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Автор: 

армія рф (17228) Денісова Людмила (883) розстріл (262) Харків (5565)


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Писали, що 60 істот з тієї БТГр зараз в полоні разом з командирами. Можна запитати.
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01.04.2022 06:34 Відповісти
Вони скажуть, що вважали, що це компьтерна гра
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01.04.2022 07:16 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
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01.04.2022 06:40 Відповісти
ВС Украины заявили об освобождении 11 населенных пунктов в Херсонской области
03:46

«В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от российских войск и взяли под контроль 11 населенных пунктов, передает пресс-служба ведомства.

«Усилиями защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск «Юг», были освобождены следующие населенные пункты в Херсонской области: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово», - говорится в сообщении.
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01.04.2022 06:51 Відповісти
Живцем закопувати мацкалячих нелюдів !!
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01.04.2022 07:23 Відповісти
Це вже не терористи. Це маньяки якісь. Схоже що роSSійські виродки отримують задоволення від страти цивільних!
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01.04.2022 07:48 Відповісти
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01.04.2022 10:52 Відповісти
 
 