Окупанти розстріляли десятки цивільних авто з людьми під Харковом, - Денісова

Наприкінці лютого біля села Мала Рогань (під Харковом) окупанти взяли під контроль трасу та влаштували справжній терор - розстріляли понад 20 цивільних авто з людьми, однак про це стало відомо лише після визволення населеного пункту.

Тіла деяких загиблих вдалося забрати лише зараз, повідомила у четвер, 31 березня, у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"…Серед машин на дорозі жодної військової, тільки цивільні. Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом урятуватися не вдалося… Ще 27 лютого цю трасу взяли під контроль рашисти і влаштували справжній терор - розстрілюючи всі машини", - поділилася омбудсмен.

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