РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
30 310 75

Зеленский лишил звания начальника управления внутренней безопасности СБУ и начальника херсонского управления СБУ

указ,подпись,подписал

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова и начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня принято решение относительно "антигероев". Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они получат наказание. Потому уже больше не генерал экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник Управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на пятницу.

Он подчеркнул, что военнослужащие высшего офицерского звания, "которым что-то помешало определиться, где их родина, которые нарушают военную присягу, данную на верность украинскому народу относительно защиты государства, свободы и независимости", обязательно будут лишены высших военных званий в соответствии со статьей 48 дисциплинарного Статута Вооруженных Сил Украины.

"Случайным генералам с нами не по дороге дальше. А настоящим героям СБУ абсолютная благодарность. Как и каждому и каждой, кто искренне защищает наше государство. Среди служащих героев, на самом деле, очень много", - заявил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль попытается создать на временно захваченных территориях Украины "что-то вроде Северной Кореи", - экс-премьер Швеции Бильдт

Автор: 

звание (199) Зеленский Владимир (20224) увольнение (2674)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
А що з Бакановим?
показать весь комментарий
01.04.2022 07:42
+33
Усі гниди? Ти хоч приблизно уявляєш скільки їх? Якби їх було тільки ці двоє, ніякої війни не було би, а Україна ще в 2000 році була би в ЄС і НАТО. Якщо ти не чув як зовсім недавно через кордон перевезли декілька чумайданів валюти, а на угорській митниці їх задекларували, то знайди і почитай. Цей факт не тільки про наших гнид, а і про Європу яка так сильно бореться з незаконними коштами, що там запросто можна легалізувати чумайдани грошей.
показать весь комментарий
01.04.2022 07:48
+32
Розігнати всю лавочку! Доречі, США довно наполягали на повні реформі СБУ (тобто всіх розігнати), оскільки вони давно не виконують своєї фунції! Там пересаджати треба половину!
показать весь комментарий
01.04.2022 07:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усі гниди та зрадники в Україні повинні бути знайдені та знищені...
показать весь комментарий
01.04.2022 07:38 Ответить
Усі гниди? Ти хоч приблизно уявляєш скільки їх? Якби їх було тільки ці двоє, ніякої війни не було би, а Україна ще в 2000 році була би в ЄС і НАТО. Якщо ти не чув як зовсім недавно через кордон перевезли декілька чумайданів валюти, а на угорській митниці їх задекларували, то знайди і почитай. Цей факт не тільки про наших гнид, а і про Європу яка так сильно бореться з незаконними коштами, що там запросто можна легалізувати чумайдани грошей.
показать весь комментарий
01.04.2022 07:48 Ответить
Им выгодно что бы мажоры приезджали
показать весь комментарий
01.04.2022 08:08 Ответить
Саме через них-таких ми свого часу втратили Крим і Донбас. Російські спецслужби робили там свого часу все, що хотіли. Захоплення Криму і Донбасу було лише вершиною айсбергу - багаторічної діяльності російських спецслужб під носом і з допомогою тодішнього СБУ.
показать весь комментарий
01.04.2022 08:58 Ответить
Усі гниди та зрадники в Україні повинні бути знайдені та знищені.... починаючи з ОП
показать весь комментарий
01.04.2022 11:01 Ответить
А що з Бакановим?
показать весь комментарий
01.04.2022 07:42 Ответить
"рукопожатие твердое" (тм)
показать весь комментарий
01.04.2022 07:50 Ответить
"Иван Баканов"..Що з ним може бути? Лише кацапський паспорт.
показать весь комментарий
01.04.2022 07:55 Ответить
Ніїчого,вітав СБУ з 30 річчям. Привітала також,але з поміткою без цього типа,не заблокували, до чих пір топовий прихильник,а ось арахамія заблокував,а я була така вихована
показать весь комментарий
01.04.2022 08:41 Ответить
Привітав уфейсбуці чи в реалі на якомусь урочистому заході?
показать весь комментарий
01.04.2022 10:36 Ответить
А що з держ.зрадою Порошенка?
показать весь комментарий
01.04.2022 08:52 Ответить
Дійсно, а що? Три роки 100% генпрокурори Яневтіка Буковельского шукають зраду, але не можуть знайти!
показать весь комментарий
01.04.2022 09:02 Ответить
Зрадники разом з руськими орками тявкають на Баканова,а довести нiчого не можуть.
показать весь комментарий
01.04.2022 09:10 Ответить
🤕😅
показать весь комментарий
01.04.2022 09:26 Ответить
Ти зовсім дурне? Що тут доводити - про майбутнє повномасштабне вторгнення рашки говорили західні розвідки, а не голова СБУ. Весь світ бачив загрозу, а наша СБУ ні???
Ну, ви зебіли і довбні!!!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 09:31 Ответить
вони - ворожі агенти
показать весь комментарий
01.04.2022 09:37 Ответить
ЗЕлбойоби
показать весь комментарий
01.04.2022 10:05 Ответить
путiнська хвойда
показать весь комментарий
01.04.2022 10:10 Ответить
хто саме, твоя мати , чи жінка?
показать весь комментарий
01.04.2022 11:07 Ответить
Про рашиська мерзота разом з руським кораблем iде нах .
показать весь комментарий
01.04.2022 10:09 Ответить
Прорашистська мерзота зараз керує країною!
показать весь комментарий
01.04.2022 10:17 Ответить
Зрадницька методичка рашиста.Не розумiю чому таких провокаторiв не банять.Маю надiю,що пiсля вiйни вас знайдуть.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:47 Ответить
🤦
показать весь комментарий
01.04.2022 11:32 Ответить
Старшого лейтенанта дали. Пацан дєлає ваєннв кар'єру
показать весь комментарий
01.04.2022 16:08 Ответить
Розігнати всю лавочку! Доречі, США довно наполягали на повні реформі СБУ (тобто всіх розігнати), оскільки вони давно не виконують своєї фунції! Там пересаджати треба половину!
показать весь комментарий
01.04.2022 07:43 Ответить
половину пересаджати? А ви оптиміст
показать весь комментарий
01.04.2022 08:03 Ответить
половину пересаджати, а з другою половиною що зробити?
показать весь комментарий
01.04.2022 14:58 Ответить
Вои тіпа військовослужбовці. Маляр казала, а ця жіночка не збреше, бо ж заступник мо, шо за 5-15 днів з ботана Рейнджерс з новою вос зробити можна. Якраз на 3 повноцінних бригади легкої піхоти вистачить.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:12 Ответить
А где сам Баканов, глава СБУ???

Его не видно не слышно

Шмарий кудахтает что он с наумовым вместе выехал....
показать весь комментарий
01.04.2022 07:44 Ответить
Думаю так і є. Але це друг дитинства найвеличнішого - його чіпати не можна!
показать весь комментарий
01.04.2022 07:47 Ответить
баканов "шифрує донесення" йому ніколи
показать весь комментарий
01.04.2022 08:07 Ответить
Та це ж уже було. Маю на увазі, що ця інформація уже на Цензорі публікувалася, а не вислів свого часу Кучми.
показать весь комментарий
01.04.2022 07:45 Ответить
А зраду розігнати @?
показать весь комментарий
01.04.2022 07:50 Ответить
а кто подписывал представления на назначения на должность этих двух абсолютно неуважаемых презренных угрёбков ? не быканов ли? но о ссынарысте быканове история пока что молчит?
показать весь комментарий
01.04.2022 07:46 Ответить
До речі він.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:15 Ответить
А хто їх туди поставив , а хто перевіряв, а хто просував ?!!! Чому не наказані ці мразі ?!😡
показать весь комментарий
01.04.2022 07:48 Ответить
А хто дєрьмака покарає? Хіба що він сам. Черговим хабарем за торгівлю посадою.
показать весь комментарий
01.04.2022 07:53 Ответить
А дєрьмак хіба вічний , чи безсмертний ?
показать весь комментарий
01.04.2022 10:39 Ответить
Зараз кожен день за рік. То порахуйте. Завтра дєртмак ще сам себе героєм України призначить. З пожиттєвим імунітетом.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:16 Ответить
Е надія, назначать на внутрішню безпеку якусь патріотичну людину та будуть виявляти кротів.
показать весь комментарий
01.04.2022 07:48 Ответить
😃
показать весь комментарий
01.04.2022 07:49 Ответить
Там полный бардак. Всех проверить на полиграфе , с участием американцев.
показать весь комментарий
01.04.2022 07:54 Ответить
Зачєм. Їхній офіційний статус військовослужбовці. Частину в військову контррозвідки. А решту в мотострілецькі війська. Швидко, ефективно, по закону
показать весь комментарий
01.04.2022 16:20 Ответить
Нема часу займатися? А цікавитися кого призначає був час? Не було. Тому що дєрьмак приніс папірець на призначення кацапа В СБУ -клован підписав. Виродки.
показать весь комментарий
01.04.2022 07:51 Ответить
А де "семочки"..?
Мабуть в окопах..тільки з тої сторони !?
показать весь комментарий
01.04.2022 07:52 Ответить
Тримайте цього хернерала щоб не втік до москалів з валізою секретів!
показать весь комментарий
01.04.2022 07:53 Ответить
вроде как он уже втик.Но только не к москалям,потому как сидеть на чемодане долларов и никуда не выезжать не интересно,а вроде к мадьярам.а там открыто можно к тавстриякам и немцам-те не осудят и легализуют
показать весь комментарий
01.04.2022 08:34 Ответить
Там предателей масса еще с 2014, и им все прощалось. Полиграф никто не проходил , а если проходил то решали этот вопрос .
показать весь комментарий
01.04.2022 07:53 Ответить
Розстріляли?
показать весь комментарий
01.04.2022 07:54 Ответить
- Глупость или предательство. Возможно, и то, и другое. Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю (до ВОЙНЫ) его разминировали какого-то хрена. Дальше - погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт Войны, дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система - она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура - как бы форма канала - не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае, это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия бьет. Потом третья линия обороны - это уже сама река Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский. Если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нет, мы только охраняем линию воды. Хрен его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны - Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди, и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось, - пояснил Андрей Гордеев.
https://korabelov.info/2022/03/239941/glupost-ili-predatelstvo-eks-glava-hersonskoj-oga-rasskazal-kak-sdali-gorod-okkupantam/
показать весь комментарий
01.04.2022 08:01 Ответить
Дійсно цікаво а де ж керівниу СБУ???
показать весь комментарий
01.04.2022 08:03 Ответить
Виконує особисто спецзавдання по охороні османських рахунків.
показать весь комментарий
01.04.2022 08:10 Ответить
Перші кілька діб Президент демонстрував вищих керівників але Ваня десь пропав?
показать весь комментарий
01.04.2022 08:05 Ответить
А генеральские погоны отдадут лейтенанту ?
показать весь комментарий
01.04.2022 08:08 Ответить
Очікувано, особливо після зашкварів. Андрій Наумов - фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.Як встановили журналісти «Схем», перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Андрій Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше.Андрій Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.
Нагребло на безбідну старість, та звалило
показать весь комментарий
01.04.2022 08:08 Ответить
Ага.А те,що цей Наумов -ставленик Баканова,-військова таємниця ?
показать весь комментарий
01.04.2022 08:10 Ответить
Генералов развели,как собак,их должности максимум майорские.
показать весь комментарий
01.04.2022 08:10 Ответить
Так все таки буде дана відповідь де знаходиться сам Баканов???
показать весь комментарий
01.04.2022 08:11 Ответить
Судячи по повній відсутності присутності, в якійсь демократичній країні члені НАТО.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:26 Ответить
Портнова, Медведчука, Татарова, Коломойського, довбаних комуняк, риг, опсж та іншу сволоту потрібно знищити поки є можливість, бо потім знову вилізуть і будуть права качати.
показать весь комментарий
01.04.2022 08:22 Ответить
баканов спрятался ведь именно он назначил этих 2 которые слиняли с Херсона
показать весь комментарий
01.04.2022 08:26 Ответить
Випадковим генералам? А випадковим президентам?
показать весь комментарий
01.04.2022 08:26 Ответить
А давав звання за що?Що там написано в наказі було?
показать весь комментарий
01.04.2022 08:36 Ответить
А де друг дитинства Зеленського і по сумісництву голова СБУ Баканов?Чому він не звільняє?Де Баканов?Може особисто першу леді охороняє?
показать весь комментарий
01.04.2022 08:38 Ответить
Скільки було журналістських розслідувань по Наумову протягом років! Одіозний схематозник залишався недоторканим як Дерьмак та Баканов. Нарешті позбавлений звання, хоча виїхав з країни ще напередодні війни
показать весь комментарий
01.04.2022 08:43 Ответить
Зеля, обрати внимание на одесскую СБУ - чтоб и здесь не наступило разочарование.
показать весь комментарий
01.04.2022 08:46 Ответить
А де Баклан подівся...............Чи це про нього мова..........?
показать весь комментарий
01.04.2022 09:28 Ответить
Зеля а ведь это при тебе этих маланцев возвысили. Это что обязательно война нужн чтобы разобраться кто есть кто?
показать весь комментарий
01.04.2022 09:58 Ответить
І все? Тільки лишив звання та посад,браво як гуманно і чутливо!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 10:24 Ответить
Чи встигне дійти черга ОП до зустрічі з путєним?
показать весь комментарий
01.04.2022 10:25 Ответить
Давно заметил зависимость - чем шире морда у сбушника, тем больше в нем говна. Может, систему отбора следует пересмотреть - слишком много в этой конторе предателей.
показать весь комментарий
01.04.2022 10:29 Ответить
зарплаты и пенсии в Украине тоже?
показать весь комментарий
01.04.2022 10:55 Ответить
Ви ще додатково перевірте сам указ. Кажуть, що не "позбавив звання", а "понизив у званні на один рівень"
показать весь комментарий
01.04.2022 12:57 Ответить
Гуманно. Мать тєрєза раза в два була жорстокіша найвеличнішого Зе.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:30 Ответить
Давно пора! Справа за іншими ***************!
показать весь комментарий
01.04.2022 16:48 Ответить
 
 