Зеленский лишил звания начальника управления внутренней безопасности СБУ и начальника херсонского управления СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова и начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня принято решение относительно "антигероев". Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они получат наказание. Потому уже больше не генерал экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник Управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на пятницу.

Он подчеркнул, что военнослужащие высшего офицерского звания, "которым что-то помешало определиться, где их родина, которые нарушают военную присягу, данную на верность украинскому народу относительно защиты государства, свободы и независимости", обязательно будут лишены высших военных званий в соответствии со статьей 48 дисциплинарного Статута Вооруженных Сил Украины.

"Случайным генералам с нами не по дороге дальше. А настоящим героям СБУ абсолютная благодарность. Как и каждому и каждой, кто искренне защищает наше государство. Среди служащих героев, на самом деле, очень много", - заявил президент.

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