Зеленский лишил звания начальника управления внутренней безопасности СБУ и начальника херсонского управления СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова и начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня принято решение относительно "антигероев". Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они получат наказание. Потому уже больше не генерал экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник Управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на пятницу.
Он подчеркнул, что военнослужащие высшего офицерского звания, "которым что-то помешало определиться, где их родина, которые нарушают военную присягу, данную на верность украинскому народу относительно защиты государства, свободы и независимости", обязательно будут лишены высших военных званий в соответствии со статьей 48 дисциплинарного Статута Вооруженных Сил Украины.
"Случайным генералам с нами не по дороге дальше. А настоящим героям СБУ абсолютная благодарность. Как и каждому и каждой, кто искренне защищает наше государство. Среди служащих героев, на самом деле, очень много", - заявил президент.
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Ну, ви зебіли і довбні!!!!!
Его не видно не слышно
Шмарий кудахтает что он с наумовым вместе выехал....
Мабуть в окопах..тільки з тої сторони !?
https://korabelov.info/2022/03/239941/glupost-ili-predatelstvo-eks-glava-hersonskoj-oga-rasskazal-kak-sdali-gorod-okkupantam/
Нагребло на безбідну старість, та звалило