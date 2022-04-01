Зеленський позбавив звання начальника управління внутрішньої безпеки СБУ та начальника херсонського управління СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова і начальника Управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ухвалено рішення стосовно "антигероїв". Зараз у мене немає часу займатися усіма зрадниками, але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерал ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович і ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на п'ятницю.

Він наголосив, що військовослужбовці вищого офіцерського складу, "яким щось завадило визначитися, де їхня батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народові щодо захисту держави, свободи та незалежності", обов'язково будуть позбавлені вищих військових звань відповідно до статті 48 дисциплінарного статуту Збройних сил України.

"Випадковим генералам з нами не по дорозі далі. А справжнім героям зі СБУ абсолютна вдячність. Як і кожному і кожній, хто щиро захищає нашу державу. Серед службовців героїв насправді, дуже багато", - заявив президент.

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