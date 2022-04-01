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Зеленський позбавив звання начальника управління внутрішньої безпеки СБУ та начальника херсонського управління СБУ

указ,подпись,подписал

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова і начальника Управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ухвалено рішення стосовно "антигероїв". Зараз у мене немає часу займатися усіма зрадниками, але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерал ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович і ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на п'ятницю.

Він наголосив, що військовослужбовці вищого офіцерського складу, "яким щось завадило визначитися, де їхня батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народові щодо захисту держави, свободи та незалежності", обов'язково будуть позбавлені вищих військових звань відповідно до статті 48 дисциплінарного статуту Збройних сил України.

"Випадковим генералам з нами не по дорозі далі. А справжнім героям зі СБУ абсолютна вдячність. Як і кожному і кожній, хто щиро захищає нашу державу. Серед службовців героїв насправді, дуже багато", - заявив президент.

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Автор: 

звання (116) Зеленський Володимир (23697) звільнення (2667)


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Топ коментарі
+45
А що з Бакановим?
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01.04.2022 07:42
+33
Усі гниди? Ти хоч приблизно уявляєш скільки їх? Якби їх було тільки ці двоє, ніякої війни не було би, а Україна ще в 2000 році була би в ЄС і НАТО. Якщо ти не чув як зовсім недавно через кордон перевезли декілька чумайданів валюти, а на угорській митниці їх задекларували, то знайди і почитай. Цей факт не тільки про наших гнид, а і про Європу яка так сильно бореться з незаконними коштами, що там запросто можна легалізувати чумайдани грошей.
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01.04.2022 07:48
+32
Розігнати всю лавочку! Доречі, США довно наполягали на повні реформі СБУ (тобто всіх розігнати), оскільки вони давно не виконують своєї фунції! Там пересаджати треба половину!
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01.04.2022 07:43
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Усі гниди та зрадники в Україні повинні бути знайдені та знищені...
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01.04.2022 07:38 Відповісти
Усі гниди? Ти хоч приблизно уявляєш скільки їх? Якби їх було тільки ці двоє, ніякої війни не було би, а Україна ще в 2000 році була би в ЄС і НАТО. Якщо ти не чув як зовсім недавно через кордон перевезли декілька чумайданів валюти, а на угорській митниці їх задекларували, то знайди і почитай. Цей факт не тільки про наших гнид, а і про Європу яка так сильно бореться з незаконними коштами, що там запросто можна легалізувати чумайдани грошей.
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01.04.2022 07:48 Відповісти
Им выгодно что бы мажоры приезджали
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01.04.2022 08:08 Відповісти
Саме через них-таких ми свого часу втратили Крим і Донбас. Російські спецслужби робили там свого часу все, що хотіли. Захоплення Криму і Донбасу було лише вершиною айсбергу - багаторічної діяльності російських спецслужб під носом і з допомогою тодішнього СБУ.
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01.04.2022 08:58 Відповісти
Усі гниди та зрадники в Україні повинні бути знайдені та знищені.... починаючи з ОП
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01.04.2022 11:01 Відповісти
А що з Бакановим?
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01.04.2022 07:42 Відповісти
"рукопожатие твердое" (тм)
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01.04.2022 07:50 Відповісти
"Иван Баканов"..Що з ним може бути? Лише кацапський паспорт.
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01.04.2022 07:55 Відповісти
Ніїчого,вітав СБУ з 30 річчям. Привітала також,але з поміткою без цього типа,не заблокували, до чих пір топовий прихильник,а ось арахамія заблокував,а я була така вихована
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01.04.2022 08:41 Відповісти
Привітав уфейсбуці чи в реалі на якомусь урочистому заході?
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01.04.2022 10:36 Відповісти
А що з держ.зрадою Порошенка?
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01.04.2022 08:52 Відповісти
Дійсно, а що? Три роки 100% генпрокурори Яневтіка Буковельского шукають зраду, але не можуть знайти!
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01.04.2022 09:02 Відповісти
Зрадники разом з руськими орками тявкають на Баканова,а довести нiчого не можуть.
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01.04.2022 09:10 Відповісти
🤕😅
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01.04.2022 09:26 Відповісти
Ти зовсім дурне? Що тут доводити - про майбутнє повномасштабне вторгнення рашки говорили західні розвідки, а не голова СБУ. Весь світ бачив загрозу, а наша СБУ ні???
Ну, ви зебіли і довбні!!!!!
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01.04.2022 09:31 Відповісти
вони - ворожі агенти
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01.04.2022 09:37 Відповісти
ЗЕлбойоби
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01.04.2022 10:05 Відповісти
путiнська хвойда
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01.04.2022 10:10 Відповісти
хто саме, твоя мати , чи жінка?
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01.04.2022 11:07 Відповісти
Про рашиська мерзота разом з руським кораблем iде нах .
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01.04.2022 10:09 Відповісти
Прорашистська мерзота зараз керує країною!
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01.04.2022 10:17 Відповісти
Зрадницька методичка рашиста.Не розумiю чому таких провокаторiв не банять.Маю надiю,що пiсля вiйни вас знайдуть.
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01.04.2022 12:47 Відповісти
🤦
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01.04.2022 11:32 Відповісти
Старшого лейтенанта дали. Пацан дєлає ваєннв кар'єру
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01.04.2022 16:08 Відповісти
Розігнати всю лавочку! Доречі, США довно наполягали на повні реформі СБУ (тобто всіх розігнати), оскільки вони давно не виконують своєї фунції! Там пересаджати треба половину!
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01.04.2022 07:43 Відповісти
половину пересаджати? А ви оптиміст
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01.04.2022 08:03 Відповісти
половину пересаджати, а з другою половиною що зробити?
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01.04.2022 14:58 Відповісти
Вои тіпа військовослужбовці. Маляр казала, а ця жіночка не збреше, бо ж заступник мо, шо за 5-15 днів з ботана Рейнджерс з новою вос зробити можна. Якраз на 3 повноцінних бригади легкої піхоти вистачить.
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01.04.2022 16:12 Відповісти
А где сам Баканов, глава СБУ???

Его не видно не слышно

Шмарий кудахтает что он с наумовым вместе выехал....
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01.04.2022 07:44 Відповісти
Думаю так і є. Але це друг дитинства найвеличнішого - його чіпати не можна!
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01.04.2022 07:47 Відповісти
баканов "шифрує донесення" йому ніколи
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01.04.2022 08:07 Відповісти
Та це ж уже було. Маю на увазі, що ця інформація уже на Цензорі публікувалася, а не вислів свого часу Кучми.
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01.04.2022 07:45 Відповісти
А зраду розігнати @?
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01.04.2022 07:50 Відповісти
а кто подписывал представления на назначения на должность этих двух абсолютно неуважаемых презренных угрёбков ? не быканов ли? но о ссынарысте быканове история пока что молчит?
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01.04.2022 07:46 Відповісти
До речі він.
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01.04.2022 16:15 Відповісти
А хто їх туди поставив , а хто перевіряв, а хто просував ?!!! Чому не наказані ці мразі ?!😡
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01.04.2022 07:48 Відповісти
А хто дєрьмака покарає? Хіба що він сам. Черговим хабарем за торгівлю посадою.
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01.04.2022 07:53 Відповісти
А дєрьмак хіба вічний , чи безсмертний ?
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01.04.2022 10:39 Відповісти
Зараз кожен день за рік. То порахуйте. Завтра дєртмак ще сам себе героєм України призначить. З пожиттєвим імунітетом.
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01.04.2022 11:16 Відповісти
Е надія, назначать на внутрішню безпеку якусь патріотичну людину та будуть виявляти кротів.
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01.04.2022 07:48 Відповісти
😃
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01.04.2022 07:49 Відповісти
Там полный бардак. Всех проверить на полиграфе , с участием американцев.
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01.04.2022 07:54 Відповісти
Зачєм. Їхній офіційний статус військовослужбовці. Частину в військову контррозвідки. А решту в мотострілецькі війська. Швидко, ефективно, по закону
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01.04.2022 16:20 Відповісти
Нема часу займатися? А цікавитися кого призначає був час? Не було. Тому що дєрьмак приніс папірець на призначення кацапа В СБУ -клован підписав. Виродки.
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01.04.2022 07:51 Відповісти
А де "семочки"..?
Мабуть в окопах..тільки з тої сторони !?
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01.04.2022 07:52 Відповісти
Тримайте цього хернерала щоб не втік до москалів з валізою секретів!
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01.04.2022 07:53 Відповісти
вроде как он уже втик.Но только не к москалям,потому как сидеть на чемодане долларов и никуда не выезжать не интересно,а вроде к мадьярам.а там открыто можно к тавстриякам и немцам-те не осудят и легализуют
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01.04.2022 08:34 Відповісти
Там предателей масса еще с 2014, и им все прощалось. Полиграф никто не проходил , а если проходил то решали этот вопрос .
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01.04.2022 07:53 Відповісти
Розстріляли?
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01.04.2022 07:54 Відповісти
- Глупость или предательство. Возможно, и то, и другое. Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю (до ВОЙНЫ) его разминировали какого-то хрена. Дальше - погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт Войны, дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система - она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура - как бы форма канала - не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае, это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия бьет. Потом третья линия обороны - это уже сама река Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский. Если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нет, мы только охраняем линию воды. Хрен его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны - Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди, и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось, - пояснил Андрей Гордеев.
https://korabelov.info/2022/03/239941/glupost-ili-predatelstvo-eks-glava-hersonskoj-oga-rasskazal-kak-sdali-gorod-okkupantam/
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01.04.2022 08:01 Відповісти
Дійсно цікаво а де ж керівниу СБУ???
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01.04.2022 08:03 Відповісти
Виконує особисто спецзавдання по охороні османських рахунків.
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01.04.2022 08:10 Відповісти
Перші кілька діб Президент демонстрував вищих керівників але Ваня десь пропав?
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01.04.2022 08:05 Відповісти
А генеральские погоны отдадут лейтенанту ?
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01.04.2022 08:08 Відповісти
Очікувано, особливо після зашкварів. Андрій Наумов - фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.Як встановили журналісти «Схем», перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Андрій Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше.Андрій Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.
Нагребло на безбідну старість, та звалило
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01.04.2022 08:08 Відповісти
Ага.А те,що цей Наумов -ставленик Баканова,-військова таємниця ?
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01.04.2022 08:10 Відповісти
Генералов развели,как собак,их должности максимум майорские.
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01.04.2022 08:10 Відповісти
Так все таки буде дана відповідь де знаходиться сам Баканов???
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01.04.2022 08:11 Відповісти
Судячи по повній відсутності присутності, в якійсь демократичній країні члені НАТО.
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01.04.2022 16:26 Відповісти
Портнова, Медведчука, Татарова, Коломойського, довбаних комуняк, риг, опсж та іншу сволоту потрібно знищити поки є можливість, бо потім знову вилізуть і будуть права качати.
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01.04.2022 08:22 Відповісти
баканов спрятался ведь именно он назначил этих 2 которые слиняли с Херсона
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01.04.2022 08:26 Відповісти
Випадковим генералам? А випадковим президентам?
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01.04.2022 08:26 Відповісти
А давав звання за що?Що там написано в наказі було?
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01.04.2022 08:36 Відповісти
А де друг дитинства Зеленського і по сумісництву голова СБУ Баканов?Чому він не звільняє?Де Баканов?Може особисто першу леді охороняє?
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01.04.2022 08:38 Відповісти
Скільки було журналістських розслідувань по Наумову протягом років! Одіозний схематозник залишався недоторканим як Дерьмак та Баканов. Нарешті позбавлений звання, хоча виїхав з країни ще напередодні війни
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01.04.2022 08:43 Відповісти
Зеля, обрати внимание на одесскую СБУ - чтоб и здесь не наступило разочарование.
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01.04.2022 08:46 Відповісти
А де Баклан подівся...............Чи це про нього мова..........?
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01.04.2022 09:28 Відповісти
Зеля а ведь это при тебе этих маланцев возвысили. Это что обязательно война нужн чтобы разобраться кто есть кто?
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01.04.2022 09:58 Відповісти
І все? Тільки лишив звання та посад,браво як гуманно і чутливо!!!
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01.04.2022 10:24 Відповісти
Чи встигне дійти черга ОП до зустрічі з путєним?
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01.04.2022 10:25 Відповісти
Давно заметил зависимость - чем шире морда у сбушника, тем больше в нем говна. Может, систему отбора следует пересмотреть - слишком много в этой конторе предателей.
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01.04.2022 10:29 Відповісти
зарплаты и пенсии в Украине тоже?
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01.04.2022 10:55 Відповісти
Ви ще додатково перевірте сам указ. Кажуть, що не "позбавив звання", а "понизив у званні на один рівень"
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01.04.2022 12:57 Відповісти
Гуманно. Мать тєрєза раза в два була жорстокіша найвеличнішого Зе.
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01.04.2022 16:30 Відповісти
Давно пора! Справа за іншими ***************!
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01.04.2022 16:48 Відповісти
 
 