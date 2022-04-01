Австралия передаст Украине бронетранспортеры Bushmaster
Австралия отправит бронетранспортеры собственного производства в Украину по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты", - цитирует Моррисона CNN.
"Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры Bushmaster. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17", - сообщил он.
Зеленский призвал предоставить бронетранспортеры во время выступления по видеосвязи в парламенте Австралии.
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Ти вже напрягаєш своєю неадекватністю
"С миру по нитке ... "
Автор - В.А.Зеленский
По-перше, їх встановлювали по якійсь міжнародній програмі з енергоефективності.
По-друге, після децентралізації в громад стало більше грошей. Захотіли і поставили ті фонарі.
Чи віс мають думати тільки про оборонку, йолопе?
Але... Вони не передбачили доставку птрк із Англії та США. І не передбачили "малахольну" Чорновіл , яка при двох малих дітях пішла вчитись на артилериста, а потім із соратниками ще й спасла купу ракетного арсеналу українського виробництва. Такі, як Тетяна Чорновіл, зовсім не вкладалися в схеми і плани рашистського генштабу.
Бо таке бронеавто ми не знайдемо, тому шукаємо те що є.
Він дарованому коню у зуби заглядує