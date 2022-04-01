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Австралія передасть Україні бронетранспортери Bushmaster
Австралія відправить бронетранспортери власного виробництва в Україну на прохання українського президента Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.
"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це і бронежилети", - заявив Моррісон.
"Ми маємо намір відправити наші бронетранспортери Bushmaster. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-17", – повідомив він.
Зеленський закликав надати бронетранспортери під час виступу відеозв'язком у парламенті Австралії.
Топ коментарі
+59 Faina Gorbovets
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+39 Шимус
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+35 Benjie Lucic #475977
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"С миру по нитке ... "
Автор - В.А.Зеленский
По-перше, їх встановлювали по якійсь міжнародній програмі з енергоефективності.
По-друге, після децентралізації в громад стало більше грошей. Захотіли і поставили ті фонарі.
Чи віс мають думати тільки про оборонку, йолопе?
Але... Вони не передбачили доставку птрк із Англії та США. І не передбачили "малахольну" Чорновіл , яка при двох малих дітях пішла вчитись на артилериста, а потім із соратниками ще й спасла купу ракетного арсеналу українського виробництва. Такі, як Тетяна Чорновіл, зовсім не вкладалися в схеми і плани рашистського генштабу.
Бо таке бронеавто ми не знайдемо, тому шукаємо те що є.
Він дарованому коню у зуби заглядує