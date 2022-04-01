Австралія передасть Україні бронетранспортери Bushmaster

Австралія відправить бронетранспортери власного виробництва в Україну на прохання українського президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це і бронежилети", - заявив Моррісон.

"Ми маємо намір відправити наші бронетранспортери Bushmaster. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-17", – повідомив він.

Зеленський закликав надати бронетранспортери під час виступу відеозв'язком у парламенті Австралії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський в парламенті Австралії: Доля глобальної безпеки вирішується зараз. Немає іншого шляху, ніж примусити Росію до миру. У вас є чудові бронемашини, які допоможуть Україні. ВIДЕО