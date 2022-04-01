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Австралія передасть Україні бронетранспортери Bushmaster

бронетранспортер

Австралія відправить бронетранспортери власного виробництва в Україну на прохання українського президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це і бронежилети", - заявив Моррісон.

"Ми маємо намір відправити наші бронетранспортери Bushmaster. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-17", – повідомив він.

Зеленський закликав надати бронетранспортери під час виступу відеозв'язком у парламенті Австралії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський в парламенті Австралії: Доля глобальної безпеки вирішується зараз. Немає іншого шляху, ніж примусити Росію до миру. У вас є чудові бронемашини, які допоможуть Україні. ВIДЕО

Автор: 

Австралія (428) зброя (7436) допомога (8297) БТР (279)


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Топ коментарі
+59
Большое спасибо! Присылайте побольше! Слава Украине
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01.04.2022 08:32
+39
МО РФ: - Наш БТР оснащен функцией искусственного интеллекта и умеет притворяться мертвым, когда обнаруживает по близости украинский трактор.
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01.04.2022 08:45
+35
А Зеля не зря распинается перед парламентами разных стран. С миру по нитке...
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01.04.2022 08:33
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Большое спасибо! Присылайте побольше! Слава Украине
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01.04.2022 08:32 Відповісти
Героям Слава!
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01.04.2022 08:34 Відповісти
Спасибі за допомогу.
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01.04.2022 08:32 Відповісти
А Зеля не зря распинается перед парламентами разных стран. С миру по нитке...
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01.04.2022 08:33 Відповісти
Вони дають Україні зброю,а не ясномовству Зе. Він скільки наговорив, що віри йому уже не має. Європа розуміє,що далі слідує...
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01.04.2022 08:37 Відповісти
Подрочи може чи що?
Ти вже напрягаєш своєю неадекватністю
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01.04.2022 09:13 Відповісти
Отчет о проделанной работе за 3 года:
"С миру по нитке ... "
Автор - В.А.Зеленский
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01.04.2022 08:44 Відповісти
..Бєне на бутерброд
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01.04.2022 09:18 Відповісти
Нагадати при кому КрАЗ майже банкрутом став? Це якийсь треш, мати такого сусіда як параша і зарубити всю оборонку за 3роки, ні ракет, ні броньовиків, ні вантажівок,зате бл... "хвонарі" з сонячними батареями по задрипаних селах стоять.
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01.04.2022 08:44 Відповісти
Во-во, давай про КрАЗ расскажи, а то вместо капоников 5 лет безкапотные мазы с русскими запчастями клепали.
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01.04.2022 08:50 Відповісти
Дурникц, а що тобі ті фонарі?

По-перше, їх встановлювали по якійсь міжнародній програмі з енергоефективності.
По-друге, після децентралізації в громад стало більше грошей. Захотіли і поставили ті фонарі.

Чи віс мають думати тільки про оборонку, йолопе?
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01.04.2022 09:24 Відповісти
Eta tot moment , kagda dva goda mumu jebal , a patom v trudnuju minutu - pamagite, pamagite .....
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01.04.2022 09:11 Відповісти
Скажу вам откровенно - если бы Зеля в течении 3-х лет не грабил бы с Беней ВСУ, то и полномасштабного вторжения не было бы. А если и было бы, то люлей огребли бы московиты с помощью "Нептунов", "Ольхи", Грома", "Богданы" и т.д. быстро и качественно. Так, что после победы с него и его подельников надо спросить за целенаправленный подрыв обороноспособности страны. Сколько полегло наших героев в первые 3-5 суток скажут позже, а вот кровь этих людей на Зеле с Беней и прочими пинчуками.
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01.04.2022 09:18 Відповісти
не було б вторгнення однозначно. пуйло - придурок звичайно ж, Але частина генералів оцінила б ситуацію адекватно. Бо коли є чим вдарить - можуть вдарити. А так знали про велике крадівництво і почали "ученія".
Але... Вони не передбачили доставку птрк із Англії та США. І не передбачили "малахольну" Чорновіл , яка при двох малих дітях пішла вчитись на артилериста, а потім із соратниками ще й спасла купу ракетного арсеналу українського виробництва. Такі, як Тетяна Чорновіл, зовсім не вкладалися в схеми і плани рашистського генштабу.
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01.04.2022 09:56 Відповісти
Тобто це один з багатьох класичних бронеавтомобілів також відомих, як MRAP. За своїми тактико-технічними характеристиками від сильно не відрізняється від аналогічних машин, включаючи бронемашини від українських виробників, які знаходяться на озброєнні Збройних Сил України. Єдине що привертає увагу - велике десантне відділення на 9 бійців.
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01.04.2022 08:35 Відповісти
У ******** війні це дуже корисна техніка. Ми вже задовбалися шукати на передок бусики, для груп в 5-7 чоловік...
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01.04.2022 09:00 Відповісти
Если техника не сильно полезна, зачем вы ищите бусики? Запрягите в телегу конячку.
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01.04.2022 11:35 Відповісти
?
Бо таке бронеавто ми не знайдемо, тому шукаємо те що є.
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01.04.2022 11:59 Відповісти
Praktika, kolichestvo unichtozinoi texniki vraga, pakazala, chto mobilnost dzipov 100% pomagajet.
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01.04.2022 12:20 Відповісти
Прошу прощения, я не правильно вам ответил. Вы написали - це дуже корисна, а я сослепу прочёл - не дуже корисна. Пробачте.
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01.04.2022 12:58 Відповісти
+
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01.04.2022 13:26 Відповісти
Какая разница? Сейчас главное это восполнение безвозвратных потерь в технике и вооружении. Отдельное "спасибо" гниде А. Гриценко, распродавшему при Ющенко и премьере Ю. Тимошенко огромное количество Т и В оперативного резерва.
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01.04.2022 09:21 Відповісти
От тільки не треба про Гриценка, який був міністром тільки 2 роки і за цей період найменше було продано військового майна.
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01.04.2022 10:25 Відповісти
Именно надо. И спросить с гниды ОНОтоле надо. И спросят. И спросим. И с ющенко с тимохой. За 2 года эта тварь в пенсне и с погонами полковника РАСПРОДАЛА ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ. Повторяю для особо одарённых - ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ ВСУ. К слову, где оно сейчас? Сдрыснуло на Закарпатье?
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01.04.2022 11:33 Відповісти
Австралійцям та всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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01.04.2022 08:36 Відповісти
Ооо, оце діло !!! Це прекрасно ! Дякуємо !
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01.04.2022 08:37 Відповісти
А что лягушатники передали?
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01.04.2022 08:38 Відповісти
10кг озабоченности
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01.04.2022 08:52 Відповісти
Передали 60 единиц патронов 7,62, 2 бронежилета и один тепловизор.
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01.04.2022 10:30 Відповісти
Значит где то созрели решения о передачи наступательного вооружения. Сама Австралия вряд ли бы сама так смогла поступить. Лёд тронулся.
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01.04.2022 08:39 Відповісти
Не танки, але теж не погано. В любому випадку це вже наступальна зброя.
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01.04.2022 08:39 Відповісти
КрАЗ выпускает свои бронеавтомобили, которые зарекомендовали себя в ООС. Но ОП и Зе спецом закрыли завод, а теперь верещат дайте.
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01.04.2022 08:42 Відповісти
МО РФ: - Наш БТР оснащен функцией искусственного интеллекта и умеет притворяться мертвым, когда обнаруживает по близости украинский трактор.
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01.04.2022 08:45 Відповісти
Ой а шо случілось? ДТП?
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01.04.2022 09:05 Відповісти
"ми надсилаємо все це і бронежилети" І бронежилети
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01.04.2022 08:47 Відповісти
да они не только краз,они все похерили. ракетная програма гром\сапсан похерена, противокорабельная нептун похерена,ответить на ракетные удары нечем. вооружить резервы нечем
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01.04.2022 08:50 Відповісти
Якщо привезуть 100 таких броневиків, хтось дасть по десятку САУ і танків то мож і нормальну легку бригаду зліпити
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01.04.2022 09:02 Відповісти
Дякуюємо. Слава Україні!
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01.04.2022 09:18 Відповісти
Скабеевы неграмотным москалям подадут название машины как бухмастер, и возникнет легенда о пьяном бэндеровском экипаже адского бух мобиля.
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01.04.2022 10:09 Відповісти
Ну, сейчас делает. А до того три года? Если бы не смотрел в глазок, глядишь и войны бы такой не было.
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01.04.2022 10:29 Відповісти
У Австралії є набагато більш потрібне ЗСУ озброєння ніж ці броніки. Отже, чергова ПіаР акція преза перетворилася на черговий доказ невігластва.
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01.04.2022 10:32 Відповісти
Ні , щоб дякувати 👍👌✌
Він дарованому коню у зуби заглядує
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01.04.2022 10:44 Відповісти
Я свій комент писав не для лопухів тіктокерів
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01.04.2022 11:40 Відповісти
Дяку4 Австралія. Цікаво уі цяцьки перевірити в умовах бою... Подивлюся..
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01.04.2022 10:45 Відповісти
Справжні люди. Дякуемо. Хай вас Бог береже.
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01.04.2022 10:55 Відповісти
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01.04.2022 11:19 Відповісти
А де "козак" та "козак2"? На них же витратили половину військового бюджету.
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01.04.2022 12:23 Відповісти
 
 