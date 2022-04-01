Оккупанты повредили обстрелами минимум шесть зернохранилищ в Украине, - Reuters

Российские оккупанты во время обстрелов востока Украины повредили не менее 6 зернохранилищ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Безрассудное повреждение Россией этих зернохранилищ является ярким примером того, как война Путина напрямую затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожение этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках.

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