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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты повредили обстрелами минимум шесть зернохранилищ в Украине, - Reuters

рф

Российские оккупанты во время обстрелов востока Украины повредили не менее 6 зернохранилищ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Безрассудное повреждение Россией этих зернохранилищ является ярким примером того, как война Путина напрямую затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожение этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках.

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армия РФ (19047) зерно (1068) обстрел (26891)


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Почитайте які з цих країн утримались при голосуванн в ООН проти війни в Україні.Тож тепер хай голодують.
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01.04.2022 08:51 Ответить
Відбудуться,а ось, що усі дипломати на всіх рівнях і в відміну від недипломованих перемовників заявляють, що мирний план тільки після повного виведення рашавійськ з України до її світом прийнятих ,а не зебандою, кордонів-це надихає на віру. Хотя Перемога є тільки,коли ворог сам заявить про капітуляцію або згине на віка.
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01.04.2022 08:54 Ответить
Московити хочуть зірвати посівну, а потім знищити врожай на корню.
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01.04.2022 08:54 Ответить
поки пшеничка виросте, кацапи гегнуть
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01.04.2022 08:57 Ответить
Немає у них засобів щоб знищити хоча б 20% запасів. А наземна операція, щоб захопити, зірвалася .
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01.04.2022 10:34 Ответить
это повторение геноцида! вместо продотрядов ублюдка Бронштейна-цюрупы, тепреь ракеты и бомбы. это умышленно!!
не питайте иллюзий, не может агрессор быть харантом!! Zелю и Хламидию на ножи!
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01.04.2022 12:06 Ответить
 
 