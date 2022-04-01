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Окупанти пошкодили обстрілами щонайменше шість зерносховищ в Україні, - Reuters

рф

Російські окупанти під час обстрілів сходу України пошкодили щонайменше 6 зерносховищ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Безрозсудне пошкодження Росією цих зерносховищ є яскравим прикладом того, як війна Путіна безпосередньо зачіпає мирних жителів України і загрожує продовольчій безпеці в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що оскільки країни Африки і Близького Сходу залежать від експорту української пшениці, знищення цих запасів продовольства і складських приміщень може призвести до дефіциту і зростання цін в і без того вразливих економіках.

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Почитайте які з цих країн утримались при голосуванн в ООН проти війни в Україні.Тож тепер хай голодують.
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01.04.2022 08:51 Відповісти
Відбудуться,а ось, що усі дипломати на всіх рівнях і в відміну від недипломованих перемовників заявляють, що мирний план тільки після повного виведення рашавійськ з України до її світом прийнятих ,а не зебандою, кордонів-це надихає на віру. Хотя Перемога є тільки,коли ворог сам заявить про капітуляцію або згине на віка.
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01.04.2022 08:54 Відповісти
Московити хочуть зірвати посівну, а потім знищити врожай на корню.
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01.04.2022 08:54 Відповісти
поки пшеничка виросте, кацапи гегнуть
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01.04.2022 08:57 Відповісти
Немає у них засобів щоб знищити хоча б 20% запасів. А наземна операція, щоб захопити, зірвалася .
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01.04.2022 10:34 Відповісти
это повторение геноцида! вместо продотрядов ублюдка Бронштейна-цюрупы, тепреь ракеты и бомбы. это умышленно!!
не питайте иллюзий, не может агрессор быть харантом!! Zелю и Хламидию на ножи!
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01.04.2022 12:06 Відповісти
 
 