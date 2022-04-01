Суд во Львове заочно арестовал 29 российских сенаторов

Во Львове Лычаковский районный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей 29 сенаторам Совета федерации Федерального собрания РФ, подозреваемых в пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Лычаковского районного суда Львова.

"Сенаторы обоснованно подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям) и ч.5 ст.27, ч.2 чт.437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны)", - отмечается в сообщении.

Ходатайство рассмотрено по правилам ч.6 ст.193 УПК Украины, которым предусмотрено, что следственный судья может избрать меру пресечения при отсутствии подозреваемого, если он выехал или находится на временно оккупированной территории Украины, территории государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором, или объявленного в международный розыск.

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