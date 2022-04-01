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Новости Агрессия России против Украины Война
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Суд во Львове заочно арестовал 29 российских сенаторов

суд

Во Львове Лычаковский районный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей 29 сенаторам Совета федерации Федерального собрания РФ, подозреваемых в пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Лычаковского районного суда Львова.

"Сенаторы обоснованно подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям) и ч.5 ст.27, ч.2 чт.437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны)", - отмечается в сообщении.

Ходатайство рассмотрено по правилам ч.6 ст.193 УПК Украины, которым предусмотрено, что следственный судья может избрать меру пресечения при отсутствии подозреваемого, если он выехал или находится на временно оккупированной территории Украины, территории государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором, или объявленного в международный розыск.

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Автор: 

россия (95361) суд (25077)


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путіна, кажуть, що не можна заарештовувати...а якусь шойгу можна?
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01.04.2022 10:40 Ответить
Кому треба суди по синицям в небі? Звільніть Семенченка по указу Зеленського!
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01.04.2022 10:53 Ответить
Нужно судить заочно, это для международного розыска, безвыездные становятся...
Зачем вам Сименченко? Он разве боец?
Люди не прнимаю за что вы боретесь
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01.04.2022 11:16 Ответить
Львіві завжди діє на випередження 👍
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01.04.2022 10:56 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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01.04.2022 11:12 Ответить
всіх тих мудаків треба подавати в міжнародний розшук,
щоб сиділи в своєму засранську і не рипались на захід
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01.04.2022 11:51 Ответить
 
 