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Суд у Львові заочно заарештував 29 російських сенаторів

суд

У Львові Личаківський районний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою 29 сенаторам Ради федерації Федеральних зборів РФ, яких підозрюють у пособництві у веденні агресивної війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Личаківського районного суду Львова.

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"Сенатори обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110 КК України (умисні дії вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) та ч.5 ст.27,ч.2 чт.437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни)", - зазначається у повідомленні.

Клопотання розглянуто за правилами ч.6 ст.193 КПК України, якою передбачено, що слідчий суддя може обрати запобіжний захід за відсутності підозрюваного, якщо він виїхав або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором, або оголошений у міжнародний розшук.

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путіна, кажуть, що не можна заарештовувати...а якусь шойгу можна?
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01.04.2022 10:40 Відповісти
Кому треба суди по синицям в небі? Звільніть Семенченка по указу Зеленського!
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01.04.2022 10:53 Відповісти
Нужно судить заочно, это для международного розыска, безвыездные становятся...
Зачем вам Сименченко? Он разве боец?
Люди не прнимаю за что вы боретесь
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01.04.2022 11:16 Відповісти
Львіві завжди діє на випередження 👍
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01.04.2022 10:56 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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01.04.2022 11:12 Відповісти
всіх тих мудаків треба подавати в міжнародний розшук,
щоб сиділи в своєму засранську і не рипались на захід
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01.04.2022 11:51 Відповісти
 
 