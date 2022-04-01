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Новости Война
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Россия не избежит ответственности за военные преступления, заблокировав продолжение мандата миссии ОБСЕ в Украине, - МИД

обсє

Блокировка Россией мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине подтверждает сознательный выбор Москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины о прекращении с сегодняшнего дня действия мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине из-за позиции РФ, передает Цензор.НЕТ.

В МИД отметили, что среди ключевых задач миссии были уменьшение напряжения и развитие мира, стабильности и безопасности.

"Блокирование мандата миссии подтверждает сознательный выбор Москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины. Россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна была фиксировать многочисленные нарушения российскими захватчиками норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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В то же время, отмечается, что деструктивная позиция РФ не позволит избежать ответственности ни ее военному и политическому руководству, ни непосредственным исполнителям преступных приказов.

В МИД подчеркнули, что Украина заинтересована в продолжении мониторинговой деятельности миссии в пределах всей международно признанной территории государства.

"В этом контексте выражаем решительную поддержку усилиям польского председательства и генерального секретаря ОБСЕ для обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине была создана в марте 2014 года по запросу правительства Украины в ОБСЕ и консенсусному решению всех 57 государств-участников, включая РФ.

Мандат миссии продолжался каждый год, последний годовой период – с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года.

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что польское председательство продолжит консультации с государствами-участниками о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине.

Автор: 

МИД (6936) наблюдатель (844) ОБСЕ (4874) россия (95381)


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Топ комментарии
+6
По нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар ВСК РФ ошибочно. Генштаб ВС РФ по своей некомпетентности ориентировался по карте Украины 1919 года.
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01.04.2022 11:39
+3
Самий раз вигнати терористичну країну рашу з ООН і ОБСЄ
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01.04.2022 11:49
+2
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01.04.2022 11:41
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_nGeLoiEBMA https://www.youtube.com/watch?v=_nGeLoiEBMA

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01.04.2022 11:39 Ответить
фантазіїї...ось реально шо говорить генерал Кривоносhttps://www.youtube.com/watch?v=q7qJljM-Z3s
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01.04.2022 11:46 Ответить
По нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар ВСК РФ ошибочно. Генштаб ВС РФ по своей некомпетентности ориентировался по карте Украины 1919 года.
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01.04.2022 11:39 Ответить
Та невже? А гарантом миру і безпеки буде???
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01.04.2022 11:40 Ответить
гарантом безпеки будет Орбан и Сиярто, валетом
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01.04.2022 11:44 Ответить
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01.04.2022 11:41 Ответить
Ну ОБСЕ все равно бы пускали только украинцы на свои позиции, а россияне - нет. Так что не будут сливать позиции ВСУ
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01.04.2022 11:44 Ответить
Самий раз вигнати терористичну країну рашу з ООН і ОБСЄ
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01.04.2022 11:49 Ответить
це все що треба знати про гаранта безпеки ! ваше слово засранці перемовники ?
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01.04.2022 11:56 Ответить
ЯКЕ ПРАВО РФІЯ МАЛА В ООН, ОБСЄ З 2008 РОКУ.
ДЕРЖАВА АГРЕСОР З ПРАВОМ ВЕТО???
ЦЕ ЦИНІЗМ ЇХ УЧАСНИКІВ!
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01.04.2022 11:57 Ответить
а какой прок сейчас от ОБСЕ?... его мало было и при "замороженном конфликте"..Опять понты колотить да получать зарплаты за низачто? опять-"не можем присутствовать там,где стреляют..."."не можем проехать и зафиксировать.потому как россияне не пускают..." сейчас в Украине работает команда из Гааги,так что пусть ОБСЕ крутится возле немцев,в Германии-там безопасно..
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01.04.2022 11:59 Ответить
Там 80%кацапів,або підкацапників, тих наблюдателей,хай ідуть нах
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01.04.2022 12:11 Ответить
Це іще фігня, а от підрозділ ООН з прав людини прийняв кацапську резолюцію проти односторонніх санкцій.
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01.04.2022 12:19 Ответить
Если вам было интересно как проводится разминирование, то примерно так.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=xDfiKMSr5OI

Внимание. Не вздумайте заниматься подобным, если не знакомы с типом мины и ее особенностями.
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01.04.2022 15:02 Ответить
 
 