Россия не избежит ответственности за военные преступления, заблокировав продолжение мандата миссии ОБСЕ в Украине, - МИД

Блокировка Россией мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине подтверждает сознательный выбор Москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины о прекращении с сегодняшнего дня действия мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине из-за позиции РФ, передает Цензор.НЕТ.

В МИД отметили, что среди ключевых задач миссии были уменьшение напряжения и развитие мира, стабильности и безопасности.

"Блокирование мандата миссии подтверждает сознательный выбор Москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины. Россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна была фиксировать многочисленные нарушения российскими захватчиками норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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В то же время, отмечается, что деструктивная позиция РФ не позволит избежать ответственности ни ее военному и политическому руководству, ни непосредственным исполнителям преступных приказов.

В МИД подчеркнули, что Украина заинтересована в продолжении мониторинговой деятельности миссии в пределах всей международно признанной территории государства.

"В этом контексте выражаем решительную поддержку усилиям польского председательства и генерального секретаря ОБСЕ для обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине была создана в марте 2014 года по запросу правительства Украины в ОБСЕ и консенсусному решению всех 57 государств-участников, включая РФ.

Мандат миссии продолжался каждый год, последний годовой период – с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года.

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что польское председательство продолжит консультации с государствами-участниками о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине.