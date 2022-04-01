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Новини Війна
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Росія не уникне відповідальності за воєнні злочини, заблокувавши продовження мандата місії ОБСЄ в Україні, - МЗС

обсє

Блокування Росією мандата спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні підтверджує свідомий вибір Москви на користь подальшого ведення агресивної війни проти України.

Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо припинення відсьогодні дії мандата спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні через позицію РФ, передає Цензор.НЕТ.

У МЗС зауважили, що серед ключових завдань місії були зменшення напруги та розбудова миру, стабільності та безпеки.

"Блокування мандата місії підтверджує свідомий вибір Москви на користь подальшого ведення агресивної війни проти України. Росія не зацікавлена в роботі СММ ОБСЄ, яка мала фіксувати численні порушення російськими загарбниками норм міжнародного гуманітарного права, фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

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Водночас наголошується, що деструктивна позиція РФ не дозволить уникнути відповідальності ані її військовому та політичному керівництву, ані безпосереднім виконавцям злочинних наказів.

У МЗС підкреслили, що Україна зацікавлена у продовженні моніторингової діяльності місії в межах усієї міжнародно визнаної території держави.

"У цьому контексті висловлюємо рішучу підтримку зусиллям Польського головування та генерального секретаря ОБСЄ задля забезпечення ефективної присутності ОБСЄ в Україні", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні була створена у березні 2014 року за запитом уряду України до ОБСЄ та консенсусним рішенням усіх 57 держав-учасниць, включаючи РФ.

Мандат місії продовжувався кожного року, останній річний період – з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Польське головування продовжить консультації з державами-учасницями щодо майбутньої ролі та присутності ОБСЄ в Україні.

Автор: 

МЗС (4109) спостерігач (397) ОБСЄ (3501) росія (64946)


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Топ коментарі
+6
По нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар ВСК РФ ошибочно. Генштаб ВС РФ по своей некомпетентности ориентировался по карте Украины 1919 года.
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01.04.2022 11:39
+3
Самий раз вигнати терористичну країну рашу з ООН і ОБСЄ
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01.04.2022 11:49
+2
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01.04.2022 11:41
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Агония Кремля: Украина, Япония, Молдова, Грузия, Азербайджан, Польша - добьют мнимое величие России
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_nGeLoiEBMA https://www.youtube.com/watch?v=_nGeLoiEBMA

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01.04.2022 11:39 Відповісти
фантазіїї...ось реально шо говорить генерал Кривоносhttps://www.youtube.com/watch?v=q7qJljM-Z3s
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01.04.2022 11:46 Відповісти
По нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар ВСК РФ ошибочно. Генштаб ВС РФ по своей некомпетентности ориентировался по карте Украины 1919 года.
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01.04.2022 11:39 Відповісти
Та невже? А гарантом миру і безпеки буде???
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01.04.2022 11:40 Відповісти
гарантом безпеки будет Орбан и Сиярто, валетом
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01.04.2022 11:44 Відповісти
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01.04.2022 11:41 Відповісти
Ну ОБСЕ все равно бы пускали только украинцы на свои позиции, а россияне - нет. Так что не будут сливать позиции ВСУ
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01.04.2022 11:44 Відповісти
Самий раз вигнати терористичну країну рашу з ООН і ОБСЄ
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01.04.2022 11:49 Відповісти
це все що треба знати про гаранта безпеки ! ваше слово засранці перемовники ?
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01.04.2022 11:56 Відповісти
ЯКЕ ПРАВО РФІЯ МАЛА В ООН, ОБСЄ З 2008 РОКУ.
ДЕРЖАВА АГРЕСОР З ПРАВОМ ВЕТО???
ЦЕ ЦИНІЗМ ЇХ УЧАСНИКІВ!
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01.04.2022 11:57 Відповісти
а какой прок сейчас от ОБСЕ?... его мало было и при "замороженном конфликте"..Опять понты колотить да получать зарплаты за низачто? опять-"не можем присутствовать там,где стреляют..."."не можем проехать и зафиксировать.потому как россияне не пускают..." сейчас в Украине работает команда из Гааги,так что пусть ОБСЕ крутится возле немцев,в Германии-там безопасно..
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01.04.2022 11:59 Відповісти
Там 80%кацапів,або підкацапників, тих наблюдателей,хай ідуть нах
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01.04.2022 12:11 Відповісти
Це іще фігня, а от підрозділ ООН з прав людини прийняв кацапську резолюцію проти односторонніх санкцій.
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01.04.2022 12:19 Відповісти
Если вам было интересно как проводится разминирование, то примерно так.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=xDfiKMSr5OI

Внимание. Не вздумайте заниматься подобным, если не знакомы с типом мины и ее особенностями.
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01.04.2022 15:02 Відповісти
 
 