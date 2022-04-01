Україна в ОБСЄ: Росія сіє зґвалтування, насильство та вбивства

Російські військові поводяться в Україні як терористи, обстрілюючи освітні заклади та скоюючи зґвалтування і вбивства.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, на цьому наголосив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"З огляду на продовження війни, росія вчиняє все нові та все більш жахливі воєнні злочини та злочини проти людяності. Очевидно, що росія підриває всі принципи, на яких ґрунтується мир і безпека в Європі. Вона сіє зґвалтування, насильство та вбивства – це те, за що виступає російський світ", - заявив Цимбалюк.

Український посол наголосив, що росія зараз в Україні "ламає мрії, плани та життя".

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На цьому тлі він розповів делегаціям країн-учасниць історію про 11-річну дівчинку Мілену, яка, як і 60% інших українських дітей, була змушена залишити свій будинок у пошуках безпеки. Російські окупанти вистрілили дівчинці в обличчя, коли її родина намагалася вибратися із заблокованого загарбниками Маріуполя. "Але що вона зробила поганого? Невже її помилка була лише в тому, що вона народилася українською дитиною? Слава Богу, вона зараз одужує", - додав Цимбалюк.

Дипломат поінформував, що у ході війни вже загинули 143 українські дитини, ще 216 дітей зазнали поранень. При цьому справжня кількість дитячих смертей, "ймовірно, буде набагато вищою".

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Очільник української місії в ОБСЄ наголосив, що дії російських військових такі, як в екстремістів і терористів у всьому світі: "Вони вбивають дітей і жінок, які є майбутнім будь-якої країни".

"Подивіться, що робить в Україні російська так звана "армія". Вони обстрілюють навчальні заклади, такі, як дитячі садки, школи, університети, комунальні споруди, притулки та лікарні, продовольчі склади. Для російських солдатів і їх командування немає нічого святого. Вони руйнують навіть церкви та меморіали Голокосту", - заявив Цимбалюк.

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