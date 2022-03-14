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Действия России в Украине – акт государственного терроризма, - глава ОБСЕ Рау

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Действия России в Украине – акт государственного терроризма, - глава ОБСЕ Рау

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау охарактеризовал действия России в Украине как акт государственного терроризма.

Об этом он сказал, выступая в понедельник на заседании Совбеза ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рау призвал Совбез "приложить все возможные усилия, чтобы остановить агрессию Российской Федерации против Украины". Он отметил, что с начала председательства Польши в ОБСЕ его целью как председателя было "искать компромисс и стремиться к диалогу между сторонами конфликта".

Однако, по его словам, "Россия превратила устав ООН в злую шутку", а ее "военная операция оказалась стратегическим и тактическим провалом".

"Вместо того, чтобы предотвратить ненужные смерти в собственных рядах, Кремль начал наносить удары по населению и гражданской инфраструктуре, чтобы сломать дух украинцев. Что является актом государственного терроризма", - отметил он.

В то же время, считает Рау, "дверь для дипломатии все еще открыта".

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"Я призываю Россию вступить в содержательный и предметный диалог для поиска мирного разрешения нынешнего кризиса", - призвал он Москву.

По его словам, "агрессия России представляет угрозу самому существованию ОБСЕ" и "несовместима с принципами и обязательствами ОБСЕ", поэтому "возникают вопросы не только о будущем этой организации, но и о стабильности порядка, базирующегося на правилах".

"Как мы можем быть эффективными, если одна из основных заинтересованных сторон неоднократно и необоснованно использует силу для получения политических и территориальных уступок? Такая логика в корне противоречит стандартам, которые мы все приняли", - добавил Рау.

Мир и безопасность, как и свободу и демократию, нельзя воспринимать как что-либо данное, сказал он.

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Международный уголовный суд приступил к документированию и расследованию военных преступлений России в Украине.
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А террористов надо уничтожать. Любыми способами.
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14.03.2022 18:40 Ответить
А з терористами переговорів не ведуть!
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14.03.2022 18:47 Ответить
"Держава-терорист, але двері для дипломатії все ще відчинені".

Це все, що треба знати про ОБСЄ.
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14.03.2022 18:49 Ответить
якби расія була здатна до діалогу, то ніяких війн на землі в останні 20 років не було. Навіщо вимагати від рашки того, що для неї неможливо?
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14.03.2022 18:50 Ответить
И что? Вся система мировой безопасности, все эти бесполезные ооны, радбезы и прочий непотреб - пшик, так как нет управы на гопника у которого есть ядерная дубинка. И никто из них не хочет открыто об этом сказать. Одни озабоченности и осуждения. Всё, абсолютно всё нужно менять. Не работает это.
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14.03.2022 18:53 Ответить
Да, вместо того, что бы поставить государству-агрессору ультиматум, на основании решения генассамблеи, например, покончив с путинизмом раз и навсегда...
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14.03.2022 19:06 Ответить
Я правильно читаю: "агресія Росії становить загрозу самому існуванню ОБСЄ" Джерело: https://censor.net/ua/n3325045
Та це вже в голові не вкладається . Тобто мирні міста ******** - то фігня, головне організація розпастися може.
А турнути парашку з усіх міжнародних організацій не бажаєте?
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14.03.2022 19:47 Ответить
 
 