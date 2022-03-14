Действия России в Украине – акт государственного терроризма, - глава ОБСЕ Рау
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау охарактеризовал действия России в Украине как акт государственного терроризма.
Об этом он сказал, выступая в понедельник на заседании Совбеза ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Рау призвал Совбез "приложить все возможные усилия, чтобы остановить агрессию Российской Федерации против Украины". Он отметил, что с начала председательства Польши в ОБСЕ его целью как председателя было "искать компромисс и стремиться к диалогу между сторонами конфликта".
Однако, по его словам, "Россия превратила устав ООН в злую шутку", а ее "военная операция оказалась стратегическим и тактическим провалом".
"Вместо того, чтобы предотвратить ненужные смерти в собственных рядах, Кремль начал наносить удары по населению и гражданской инфраструктуре, чтобы сломать дух украинцев. Что является актом государственного терроризма", - отметил он.
В то же время, считает Рау, "дверь для дипломатии все еще открыта".
"Я призываю Россию вступить в содержательный и предметный диалог для поиска мирного разрешения нынешнего кризиса", - призвал он Москву.
По его словам, "агрессия России представляет угрозу самому существованию ОБСЕ" и "несовместима с принципами и обязательствами ОБСЕ", поэтому "возникают вопросы не только о будущем этой организации, но и о стабильности порядка, базирующегося на правилах".
"Как мы можем быть эффективными, если одна из основных заинтересованных сторон неоднократно и необоснованно использует силу для получения политических и территориальных уступок? Такая логика в корне противоречит стандартам, которые мы все приняли", - добавил Рау.
Мир и безопасность, как и свободу и демократию, нельзя воспринимать как что-либо данное, сказал он.
Международный уголовный суд приступил к документированию и расследованию военных преступлений России в Украине.
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Це все, що треба знати про ОБСЄ.
Та це вже в голові не вкладається . Тобто мирні міста ******** - то фігня, головне організація розпастися може.
А турнути парашку з усіх міжнародних організацій не бажаєте?