Действия России в Украине – акт государственного терроризма, - глава ОБСЕ Рау

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау охарактеризовал действия России в Украине как акт государственного терроризма.

Об этом он сказал, выступая в понедельник на заседании Совбеза ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рау призвал Совбез "приложить все возможные усилия, чтобы остановить агрессию Российской Федерации против Украины". Он отметил, что с начала председательства Польши в ОБСЕ его целью как председателя было "искать компромисс и стремиться к диалогу между сторонами конфликта".

Однако, по его словам, "Россия превратила устав ООН в злую шутку", а ее "военная операция оказалась стратегическим и тактическим провалом".

"Вместо того, чтобы предотвратить ненужные смерти в собственных рядах, Кремль начал наносить удары по населению и гражданской инфраструктуре, чтобы сломать дух украинцев. Что является актом государственного терроризма", - отметил он.

В то же время, считает Рау, "дверь для дипломатии все еще открыта".

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"Я призываю Россию вступить в содержательный и предметный диалог для поиска мирного разрешения нынешнего кризиса", - призвал он Москву.

По его словам, "агрессия России представляет угрозу самому существованию ОБСЕ" и "несовместима с принципами и обязательствами ОБСЕ", поэтому "возникают вопросы не только о будущем этой организации, но и о стабильности порядка, базирующегося на правилах".

"Как мы можем быть эффективными, если одна из основных заинтересованных сторон неоднократно и необоснованно использует силу для получения политических и территориальных уступок? Такая логика в корне противоречит стандартам, которые мы все приняли", - добавил Рау.

Мир и безопасность, как и свободу и демократию, нельзя воспринимать как что-либо данное, сказал он.

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Международный уголовный суд приступил к документированию и расследованию военных преступлений России в Украине.