Дії Росії в Україні - акт державного тероризму, - голова ОБСЄ Рау

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау охарактеризував дії Росії в Україні як акт державного тероризму.

Про це він сказав, виступаючи в понеділок на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рау закликав Радбез "докласти всіх можливих зусиль, щоб зупинити агресію Російської Федерації проти України". Він зазначив, що від початку головування Польщі в ОБСЄ його метою як голови було "шукати компроміс і прагнути діалогу між сторонами конфлікту".

Проте, за його словами, "Росія перетворила статут ООН на злий жарт", а її "воєнна операція виявилася стратегічним і тактичним провалом".

"Замість того, щоб запобігти непотрібним смертям у власних лавах, Кремль почав завдавати ударів по населенню та цивільній інфраструктурі, аби зламати дух українців. Що є актом державного тероризму", - зазначив він.

Водночас, вважає Рау, "двері для дипломатії все ще відчинені".

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"Я закликаю Росію вступити до змістовного та предметного діалогу для пошуку мирного вирішення нинішньої кризи", - закликав він Москву.

За його словами, "агресія Росії становить загрозу самому існуванню ОБСЄ" і "несумісна з принципами та зобов'язаннями ОБСЄ", тому "виникають питання не лише про майбутнє цієї організації, а й про стабільність порядку, що базується на правилах".

"Як ми можемо бути ефективними, якщо одна з основних зацікавлених сторін неодноразово та необґрунтовано використовує силу для отримання політичних та територіальних поступок? Така логіка докорінно суперечить стандартам, які ми всі прийняли", - додав Рау.

Мир та безпеку, як і свободу та демократію, не можна сприймати як щось дане, сказав він.

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Міжнародний кримінальний суд розпочав документування та розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.