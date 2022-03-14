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Дії Росії в Україні - акт державного тероризму, - голова ОБСЄ Рау

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дії Росії в Україні - акт державного тероризму, - голова ОБСЄ Рау

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау охарактеризував дії Росії в Україні як акт державного тероризму.

Про це він сказав, виступаючи в понеділок на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рау закликав Радбез "докласти всіх можливих зусиль, щоб зупинити агресію Російської Федерації проти України". Він зазначив, що від початку головування Польщі в ОБСЄ його метою як голови було "шукати компроміс і прагнути діалогу між сторонами конфлікту".

Проте, за його словами, "Росія перетворила статут ООН на злий жарт", а її "воєнна операція виявилася стратегічним і тактичним провалом".

"Замість того, щоб запобігти непотрібним смертям у власних лавах, Кремль почав завдавати ударів по населенню та цивільній інфраструктурі, аби зламати дух українців. Що є актом державного тероризму", - зазначив він.

Водночас, вважає Рау, "двері для дипломатії все ще відчинені".

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"Я закликаю Росію вступити до змістовного та предметного діалогу для пошуку мирного вирішення нинішньої кризи", - закликав він Москву.

За його словами, "агресія Росії становить загрозу самому існуванню ОБСЄ" і "несумісна з принципами та зобов'язаннями ОБСЄ", тому "виникають питання не лише про майбутнє цієї організації, а й про стабільність порядку, що базується на правилах".

"Як ми можемо бути ефективними, якщо одна з основних зацікавлених сторін неодноразово та необґрунтовано використовує силу для отримання політичних та територіальних поступок? Така логіка докорінно суперечить стандартам, які ми всі прийняли", - додав Рау.

Мир та безпеку, як і свободу та демократію, не можна сприймати як щось дане, сказав він.

Також читайте: Росія здійснює акти ядерного тероризму, - Україна в ОБСЄ

Міжнародний кримінальний суд розпочав документування та розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Автор: Ірина Дашківська
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А террористов надо уничтожать. Любыми способами.
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14.03.2022 18:40 Відповісти
А з терористами переговорів не ведуть!
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14.03.2022 18:47 Відповісти
"Держава-терорист, але двері для дипломатії все ще відчинені".

Це все, що треба знати про ОБСЄ.
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14.03.2022 18:49 Відповісти
якби расія була здатна до діалогу, то ніяких війн на землі в останні 20 років не було. Навіщо вимагати від рашки того, що для неї неможливо?
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14.03.2022 18:50 Відповісти
И что? Вся система мировой безопасности, все эти бесполезные ооны, радбезы и прочий непотреб - пшик, так как нет управы на гопника у которого есть ядерная дубинка. И никто из них не хочет открыто об этом сказать. Одни озабоченности и осуждения. Всё, абсолютно всё нужно менять. Не работает это.
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14.03.2022 18:53 Відповісти
Да, вместо того, что бы поставить государству-агрессору ультиматум, на основании решения генассамблеи, например, покончив с путинизмом раз и навсегда...
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14.03.2022 19:06 Відповісти
Я правильно читаю: "агресія Росії становить загрозу самому існуванню ОБСЄ" Джерело: https://censor.net/ua/n3325045
Та це вже в голові не вкладається . Тобто мирні міста ******** - то фігня, головне організація розпастися може.
А турнути парашку з усіх міжнародних організацій не бажаєте?
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14.03.2022 19:47 Відповісти
 
 