Политический шантаж Путина неприемлем, - министр финансов Германии Линднер
Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) отклонил требование президента России Владимира Путина к европейским странам платить за российский газ рублями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
"Контракты это контракты. В них отмечено, что оплата должна производиться в евро и долларах", - подчеркнул Линднер в эфире телеканала ZDF 31 марта.
Министр добавил, что любая форма "политического шантажа" со стороны президента РФ – неприемлема, и "никаких уступок Владимиру Путину" от руководства Германии не будет. "Будут выполняться действующие контракты. И мы не хотим позволить, чтобы жесткие санкции, в том числе против российского Центробанка, можно было обойти", - сказал он.
По словам Линднера, цель санкций, введенных в отношении РФ в ответ на войну против Украины - изолировать страну политически, финансово и экономически, а также оказывать "максимальное давление на Путина", "чтобы как можно скорее остановить его агрессивные военные действия".
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Что они с ним играются?
Покупать газ по цене не выше 100$ (по себестоимости).
Нефть покупать по цене не выше 30$ (по себестоимости).
Так и санкции наложат и энергоресурсы получат. И количество энергоресурсов на мировых рынках не уменьшится, следовательно не вырастете на них цена в мире.
россияне могут отказаться, тогда можно найти и других поставщиков. Но предложить следует, они могут и согласиться, так как им неохота сейчас замораживать свои скважины.
А вы только отмахивались - "это чисто коммерческий проект, никакой геополитики".