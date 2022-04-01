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Политический шантаж Путина неприемлем, - министр финансов Германии Линднер

ліндер

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) отклонил требование президента России Владимира Путина к европейским странам платить за российский газ рублями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Контракты это контракты. В них отмечено, что оплата должна производиться в евро и долларах", - подчеркнул Линднер в эфире телеканала ZDF 31 марта.

Министр добавил, что любая форма "политического шантажа" со стороны президента РФ – неприемлема, и "никаких уступок Владимиру Путину" от руководства Германии не будет. "Будут выполняться действующие контракты. И мы не хотим позволить, чтобы жесткие санкции, в том числе против российского Центробанка, можно было обойти", - сказал он.

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По словам Линднера, цель санкций, введенных в отношении РФ в ответ на войну против Украины - изолировать страну политически, финансово и экономически, а также оказывать "максимальное давление на Путина", "чтобы как можно скорее остановить его агрессивные военные действия".

Газ (10223) Германия (6927) путин владимир (31211) россия (95361) рубль (910)


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Топ комментарии
+10
это тот питух который сказал Кулебе с ухмылкой на лице что Украине осталось несколько часов
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01.04.2022 12:56
+8
Бабкє рібєнтроп-прівєт...
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01.04.2022 12:57
+6
Многие не верили. На Западе распространён миф непобедимого русского (про Боинг Нидерланды говорят намного меньше чем стоило бы). Вы его отлично ломаете, продолжайте в том же духе.
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01.04.2022 13:11
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это тот питух который сказал Кулебе с ухмылкой на лице что Украине осталось несколько часов
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01.04.2022 12:56 Ответить
Многие не верили. На Западе распространён миф непобедимого русского (про Боинг Нидерланды говорят намного меньше чем стоило бы). Вы его отлично ломаете, продолжайте в том же духе.
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01.04.2022 13:11 Ответить
Він, але сказав це не Кулебі, а послу України у Німеччині Мельнику.
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01.04.2022 13:36 Ответить
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01.04.2022 14:36 Ответить
Бабкє рібєнтроп-прівєт...
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01.04.2022 12:57 Ответить
Это в отместку за шестиметровый стол. А фрау Риббентроп молчит.
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01.04.2022 12:59 Ответить
Да пусть пошлют его на фиг! Старого деда с деменцией.

Что они с ним играются?
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01.04.2022 12:59 Ответить
...Чем больше станет известно о преступлениях оккупационных войск РФ против человечности в Мариуполе, Чернигове, Харькове, Ахтырке, Буче, Ирпене и других украинских городах - тем больше частного иностранного бизнеса уйдет из России. Потому как репутационные потери для мультинациональных корпораций могут быть гораздо больше, чем финансовые от потери российского рынка. В этом плане крайне важны успешные кейсы с обструкцией западных компаний, которые не желают покидать Россию и продолжают спонсировать государство-террорист. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461659/

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01.04.2022 12:59 Ответить
ЕС нужно наложить такие санкции на россию:

Покупать газ по цене не выше 100$ (по себестоимости).

Нефть покупать по цене не выше 30$ (по себестоимости).

Так и санкции наложат и энергоресурсы получат. И количество энергоресурсов на мировых рынках не уменьшится, следовательно не вырастете на них цена в мире.

россияне могут отказаться, тогда можно найти и других поставщиков. Но предложить следует, они могут и согласиться, так как им неохота сейчас замораживать свои скважины.
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01.04.2022 13:04 Ответить
АК а чего вы вообще с шантажистов дело имеете? Ах да, вы ж его 20 лет выпествовали
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01.04.2022 13:07 Ответить
***** вже не санкції потрібні. цьому виродку потрібна вірьовка.
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01.04.2022 13:10 Ответить
ну да понятно, це та фріцовська паскуда, яка передбачала взяття Києва за 3 години.... і зараз ще знов шось там вякає... ******** рашистський
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01.04.2022 13:12 Ответить
*****, а ведь об этом говорили и предупреждали неоднократно.
А вы только отмахивались - "это чисто коммерческий проект, никакой геополитики".
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01.04.2022 13:13 Ответить
кремлевские протухшие консервные банки было бы неплохо немножко поотстреливать
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01.04.2022 14:25 Ответить
Это та ******** немецкая шлюха, которая с ухмылкой предсказывала о прекращении существования Украины через пару часов 24 февраля, и говорила что нет смысла давать нам оружие и отключать мордор от свифта! Ты смотри как в себя ***** поверила! Даже недовольство путину выражать стала, понимая что пока Украинцы сдерживают армию сатаны, им ничего не угрожает.
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01.04.2022 14:46 Ответить
 
 