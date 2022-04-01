В Киеве создали IT-батальон, - заместитель председателя КГГА

В Киеве официально создан IT-батальон, получивший название "Центр защиты и мониторинга цифровых систем Киева".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO), заместитель председателя КГГА Петр Оленич в своем телеграм-канале.

"Хотя официально это старт работы IT-батальона, но фактически – закрепление первых достижений. Месяц в режиме 24/7, пора формализовать деятельность. С первых минут войны команда держит удар на цифровом и информационном фронте. Сегодня же мэр Киева Виталий Кличко утвердил образование Центра", – написал Оленич.

В функции киевского IT-батальона входит поддержка и защита от кибератак жизненно необходимых цифровых сервисов столицы, организация взаимодействия критических предприятий города для стабильной работы IT-сервисов, адаптация "Киев Цифровой" к условиям военного времени и координация цифровых систем, которые будут размещены на облачных сервисах за пределами страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы создаем на Закарпатье национальный IТ-кластер: освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины, - председатель ОВА Микита