У Києві створено IT-батальйон, - заступник голови КМДА

У Києві офіційно створено IT-батальйон, який отримав назву "Центр захисту та моніторингу цифрових систем Києва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO), заступник голови КМДА Петро Оленич у своєму телеграм-каналі.

"Хоча офіційно це старт роботи IT-батальйону, але фактично – закріплення перших здобутків. Місяць у режимі 24/7, пора формалізувати діяльність. З перших хвилин війни команда тримає удар на цифровому та інформаційному фронті. Сьогодні ж мер Києва Віталій Кличко затвердив утворення Центру", - написав Оленич.

До функцій київського IT-батальйону входить підтримка та захист від кібератак життєво необхідних цифрових сервісів столиці, організація взаємодії критичних підприємств міста для стабільної роботи IT-сервісів, адаптація застосунку "Київ Цифровий" до умов воєнного часу та координація цифрових систем, які будуть розміщені на хмарних сервісах за межами країни.

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