Політичний шантаж Путіна неприйнятний, - міністр фінансів Німеччини Лінднер

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) відхилив вимогу президента Росії Володимира Путіна до європейських країн сплачувати за російський газ рублями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

"Контракти це контракти. У них зазначено, що оплата має здійснюватися в євро та доларах", - наголосив Лінднер в ефірі телеканалу ZDF 31 березня.

Міністр додав, що будь-яка форма "політичного шантажу" з боку президента РФ - неприйнятна, і "жодних поступок Володимиру Путіну" від керівництва Німеччини не буде. "Будуть виконуватися чинні контракти. І ми не хочемо дозволяти, щоби жорсткі санкції, в тому числі й проти російського Центробанку, можна було обійти", - сказав він.

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За словами Лінднера, мета санкцій, запроваджених щодо РФ у відповідь на війну проти України, - ізолювати країну політично, фінансово та економічно, а також чинити "максимальний тиск на Путіна", "щоб якомога скоріше зупинити його агресивні військові дії".