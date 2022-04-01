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Політичний шантаж Путіна неприйнятний, - міністр фінансів Німеччини Лінднер

ліндер

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) відхилив вимогу президента Росії Володимира Путіна до європейських країн сплачувати за російський газ рублями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

"Контракти це контракти. У них зазначено, що оплата має здійснюватися в євро та доларах", - наголосив Лінднер в ефірі телеканалу ZDF 31 березня.

Міністр додав, що будь-яка форма "політичного шантажу" з боку президента РФ - неприйнятна, і "жодних поступок Володимиру Путіну" від керівництва Німеччини не буде. "Будуть виконуватися чинні контракти. І ми не хочемо дозволяти, щоби жорсткі санкції, в тому числі й проти російського Центробанку, можна було обійти", - сказав він.

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За словами Лінднера, мета санкцій, запроваджених щодо РФ у відповідь на війну проти України, - ізолювати країну політично, фінансово та економічно, а також чинити "максимальний тиск на Путіна", "щоб якомога скоріше зупинити його агресивні військові дії".

газ (10409) Німеччина (7326) путін володимир (23764) росія (64946) рубль (443)


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Топ коментарі
+10
это тот питух который сказал Кулебе с ухмылкой на лице что Украине осталось несколько часов
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01.04.2022 12:56
+8
Бабкє рібєнтроп-прівєт...
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01.04.2022 12:57
+6
Многие не верили. На Западе распространён миф непобедимого русского (про Боинг Нидерланды говорят намного меньше чем стоило бы). Вы его отлично ломаете, продолжайте в том же духе.
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01.04.2022 13:11
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это тот питух который сказал Кулебе с ухмылкой на лице что Украине осталось несколько часов
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01.04.2022 12:56 Відповісти
Многие не верили. На Западе распространён миф непобедимого русского (про Боинг Нидерланды говорят намного меньше чем стоило бы). Вы его отлично ломаете, продолжайте в том же духе.
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01.04.2022 13:11 Відповісти
Він, але сказав це не Кулебі, а послу України у Німеччині Мельнику.
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01.04.2022 13:36 Відповісти
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01.04.2022 14:36 Відповісти
Бабкє рібєнтроп-прівєт...
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01.04.2022 12:57 Відповісти
Это в отместку за шестиметровый стол. А фрау Риббентроп молчит.
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01.04.2022 12:59 Відповісти
Да пусть пошлют его на фиг! Старого деда с деменцией.

Что они с ним играются?
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01.04.2022 12:59 Відповісти
...Чем больше станет известно о преступлениях оккупационных войск РФ против человечности в Мариуполе, Чернигове, Харькове, Ахтырке, Буче, Ирпене и других украинских городах - тем больше частного иностранного бизнеса уйдет из России. Потому как репутационные потери для мультинациональных корпораций могут быть гораздо больше, чем финансовые от потери российского рынка. В этом плане крайне важны успешные кейсы с обструкцией западных компаний, которые не желают покидать Россию и продолжают спонсировать государство-террорист. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461659/

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01.04.2022 12:59 Відповісти
ЕС нужно наложить такие санкции на россию:

Покупать газ по цене не выше 100$ (по себестоимости).

Нефть покупать по цене не выше 30$ (по себестоимости).

Так и санкции наложат и энергоресурсы получат. И количество энергоресурсов на мировых рынках не уменьшится, следовательно не вырастете на них цена в мире.

россияне могут отказаться, тогда можно найти и других поставщиков. Но предложить следует, они могут и согласиться, так как им неохота сейчас замораживать свои скважины.
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01.04.2022 13:04 Відповісти
АК а чего вы вообще с шантажистов дело имеете? Ах да, вы ж его 20 лет выпествовали
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01.04.2022 13:07 Відповісти
***** вже не санкції потрібні. цьому виродку потрібна вірьовка.
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01.04.2022 13:10 Відповісти
ну да понятно, це та фріцовська паскуда, яка передбачала взяття Києва за 3 години.... і зараз ще знов шось там вякає... ******** рашистський
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01.04.2022 13:12 Відповісти
*****, а ведь об этом говорили и предупреждали неоднократно.
А вы только отмахивались - "это чисто коммерческий проект, никакой геополитики".
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01.04.2022 13:13 Відповісти
кремлевские протухшие консервные банки было бы неплохо немножко поотстреливать
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01.04.2022 14:25 Відповісти
Это та ******** немецкая шлюха, которая с ухмылкой предсказывала о прекращении существования Украины через пару часов 24 февраля, и говорила что нет смысла давать нам оружие и отключать мордор от свифта! Ты смотри как в себя ***** поверила! Даже недовольство путину выражать стала, понимая что пока Украинцы сдерживают армию сатаны, им ничего не угрожает.
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01.04.2022 14:46 Відповісти
 
 