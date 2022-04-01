Удар по нефтебазе в Белгороде "не способствует переговорам", - Песков
В Кремле полагают, что взрыв на нефтебазе в российском Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Случившееся - безусловно не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров", - сказал Песков.
Он рассказал, что о пожаре на нефтебазе доложили президенту РФ Владимиру Путину.
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"Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Преимущество в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается случившегося, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства". ", – добавил Песков.
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- Она сгорела.
це в кращому випадку , а насправді місце московітським терористам
в пеклі - в котлі з кипящою смолою 😡
2-й етап - кремль
3-й етап - бункер в якому ховається *****.
Вам піз.....да!
«Это могло произойти по ошибке», - считают они. На самом деле целью атаки была крупнейшая в Украине нефтебаза в Белгороде-Днестровском, что в Одесской области. Однако по халатности персонала в бортовую навигационную систему могли внести координаты из поиска в яндексе по словам «Белгород Нефтебаза». Именно так российский беспилотник однажды уже залетел в Хорватию, напоминают специалисты.
Версию умышленного обстрела своего важного объекта с целью провокации эксперты исключают: обычно в таких случаях россияне просто бомбят Воронеж.
а удар по яйцам г-на Пескова будет способствовать успеху переговоров?
И именно такую линию должна держать украинская власть - "Мы не имеем к этому отношения, разбирайтесь с вашими завскладами."