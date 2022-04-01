Удар по нефтебазе в Белгороде "не способствует переговорам", - Песков

В Кремле полагают, что взрыв на нефтебазе в российском Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Случившееся - безусловно не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров", - сказал Песков.

Он рассказал, что о пожаре на нефтебазе доложили президенту РФ Владимиру Путину.

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"Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Преимущество в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается случившегося, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства". ", – добавил Песков.