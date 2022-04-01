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Удар по нефтебазе в Белгороде "не способствует переговорам", - Песков

песков

В Кремле полагают, что взрыв на нефтебазе в российском Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Случившееся - безусловно не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров", - сказал Песков.

Он рассказал, что о пожаре на нефтебазе доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Смотрите также: В Белгороде паника и ажиотаж на АЗС из-за пожара на нефтебазе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Преимущество в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается случившегося, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства". ", – добавил Песков.

кремль (725) Песков Дмитрий (1856) россия (95361) переговоры с Россией (943) Белгород (447)


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Топ комментарии
+174
зато удар по нефтебазе во Львове или Днепре очень даже способствует переговорам.
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01.04.2022 13:25
+124
а я думаю сприяє, ше треба по флоту в сєвастополі *******.
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01.04.2022 13:26
+85
Пшел нах. лупоглазый!
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01.04.2022 13:26
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Страница 2 из 2
Якщо до них застосовують їхні методи то всьо єто не чесно
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01.04.2022 13:57 Ответить
- Что случилось с нефтебазой в Белгороде?
- Она сгорела.
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01.04.2022 13:57 Ответить
Песьков , комфортні умови для вас із ху@ ом будуть створені в Гаазі ,
це в кращому випадку , а насправді місце московітським терористам
в пеклі - в котлі з кипящою смолою 😡
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01.04.2022 13:57 Ответить
Вусата задниця путіна не має рації. Удари по РФ дуже сприяють перемовинам !
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01.04.2022 13:58 Ответить
Если хорошенько вжарить по московии, то письков и не такое запоёт, смерть русским оккупантам!
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01.04.2022 13:58 Ответить
пусть этот гандон конченый не звездит - настамнет
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01.04.2022 13:59 Ответить
Ехай навсегда, письков!
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01.04.2022 14:00 Ответить
Авіаудар ЗСУ по нафтобазі у Білгороді не створює "комфортних умов для продовження переговорів" Росії та України - Пєсков А авіаудари росії по будинках, лікарнях, школах України створюють умови?
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01.04.2022 14:00 Ответить
Експерд Жданов стверджує що кацапи самі розбомбили свою нафтобазу (і мабуть свій військовий склад теж вони самі знищили) щоб звунуватити Україну у нападі, ми не можемо їх бомбити, ми їм війну не оголошували... ну всі зрозуміли цей маразм. Знову нам провладні жданови-арестовичі нав'язують комплекс меншовартості. А я особисто вірю Бутусову.
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01.04.2022 14:01 Ответить
Они бы жилой дом накрыли, топливо пожалели бы.
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01.04.2022 14:17 Ответить
якщо топливо не ******** до того
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01.04.2022 14:21 Ответить
Ну горит красиво, на дымовую шашку не похоже) Уже спасателей из других областей тянут.
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01.04.2022 14:23 Ответить
Это не тот эксперт Жданов, у которого Херсон расположен на обоих берегах Днепра? Пусть купит себе карту Украины, а заодно научится отличать силуэт Ка-52 от Ми-24.
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01.04.2022 19:08 Ответить
"На відео видно - це не Мі-24": чому ЗСУ не могли бомбардувати нафтобазу у Бєлгороді - https://www.youtube.com/watch?v=V3v6hupn4Y0&t=228s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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01.04.2022 19:36 Ответить
Чого ви так розійшлись? Було б дивно, якби вони промовчали. Та я сподівчюсь, що наші вичекали їх реакцію і тепер напишуть, що свинособаки самі себе обстрілюють, а наша авіація розбита ще на 2 день війни . Тому вони ідіоти
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01.04.2022 14:03 Ответить
1-й етап - склади зброї, нафтобази, аеродроми, автоколони й залізничні ешелони.
2-й етап - кремль
3-й етап - бункер в якому ховається *****.
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01.04.2022 14:03 Ответить
"Комфортні умови"? Вони будуть незабаром вам створені... комусь у Гаазі, а комусь у пеклі!
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01.04.2022 14:05 Ответить
пИськов!!! какие вообще могут быть переговоры с козломордыми Пи....расами???
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01.04.2022 14:05 Ответить
Произошло списание украденного топлива.
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01.04.2022 14:06 Ответить
От і добре що не сприяє. Врятувати ***** від Гааги, а головна ціль "переговорів" саме така, у арахамії не вийде.
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01.04.2022 14:09 Ответить
Піськов, це тільки початок!
Вам піз.....да!
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01.04.2022 14:10 Ответить
А удари по нафтобазі у Львові і Рівному сприяють
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01.04.2022 14:12 Ответить
++++
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01.04.2022 14:18 Ответить
не кажи.... а удар по нафтобазі в Дубно сприяє перемовинам?... от засранець пісюнковий
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01.04.2022 18:06 Ответить
Письков - иди на х*й.
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01.04.2022 14:13 Ответить
Самі розбомбили свою нафтобазу і щось ще звиздять. Чому не Воронєж?
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01.04.2022 14:14 Ответить
Не підказуй!
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01.04.2022 14:48 Ответить
Ну все, тогда пнх!
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01.04.2022 14:15 Ответить
Судя по невнятному блеянию ёршика методичка ещё не сформирована. И как бы авиация украинская давно "уничтожена" и как бы бомбят. И на неосторожный перекур не спихнешь,потому что вертолеты только слепые не видели. Ёршик в недоумении.
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01.04.2022 14:17 Ответить
Шуток не понимает с первым апреля.
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01.04.2022 14:18 Ответить
Ну, вообще удивительная ситуация. Мы отрицаем налет наших вертолетов. А если бы подтвердили, тогда что? Началось бы широкомасштабное вторжение? Оно уже есть? Кацапы начали бы обстреливать наши города, заводы, нефтебазы, зернохранилища, склады с продовольствием? Уже обстреляли и не раз. Что еще? Нужен повод чтобы объявить мобилизацию? Ну так обстрел нефтебазы слабо этому поспособствует. Да и вообще, москали будут поддерживать войну пока она идет на нашей территории и пока их гражданское население уверено, что оно в полной безопасности, а солдаты, что шансов помародерить и вернуться назад больше, чем сгнить здесь в земле. И наша пропаганда, когда показывает, как им хорошо и комфортно в плену у укропов, делает нам медвежью услугу, т.к. дает надежду оккупантам выйти сухим из воды, путем сдачи в плен, если что-то пошло не так.
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01.04.2022 14:20 Ответить
Если показывать что плен не берут, то будут до конца сражатся, поэтому не прав..
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01.04.2022 17:05 Ответить
Речь не в том, чтобы не брать в плен. Речь о том, что нужно всячески подчеркивать, что кто сдался сам(пришел добровольно, а не взят в плен в результате боя), имеет шанс вернуться в результате обмена, или отсидит до конца войны в нормальных условиях, кто взят в плен в результате боя, отсидит свои 10-15 лет, кто совершал военные преступления и кто был уличен в мародерстве, тот сядет на пожизненное без прав на обмен и помилование. А лучше пустить слух, что последние как правило совершают попытку побега прямо на глазах своих изумленных сослуживцев. Поверьте, желающих "покосить укроп" и закрыть ипотеку резко поубавится.
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01.04.2022 17:28 Ответить
А може то така розумна кацапська багатоходовочка? ОПа хоче перемовин, а кацапи підривають склади, нафтосховища і кажуть, що обстановка не сприяє. І так буде до тих пір, поки не закінчаться у кацапів склади БК та палива. Така собі Чорнобаївка-2
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01.04.2022 14:23 Ответить
Впрочем, эксперты не исключают версии о том, что нефтебазу расстреляли российские вертолеты.

«Это могло произойти по ошибке», - считают они. На самом деле целью атаки была крупнейшая в Украине нефтебаза в Белгороде-Днестровском, что в Одесской области. Однако по халатности персонала в бортовую навигационную систему могли внести координаты из поиска в яндексе по словам «Белгород Нефтебаза». Именно так российский беспилотник однажды уже залетел в Хорватию, напоминают специалисты.

Версию умышленного обстрела своего важного объекта с целью провокации эксперты исключают: обычно в таких случаях россияне просто бомбят Воронеж.
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01.04.2022 14:39 Ответить
Ну й за@бісь! З терористами не проводять перемовин.
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01.04.2022 14:24 Ответить
чем больше кацапни сдохнет тем лучше при любом раскладе
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01.04.2022 14:27 Ответить
Еще как способствует... Толи еще будет)
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01.04.2022 14:27 Ответить
Подлый *******, нас там не было и нет!
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01.04.2022 14:28 Ответить
по москві нада було вїбать
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01.04.2022 14:30 Ответить
Як тонко і точно підмічено.
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01.04.2022 14:30 Ответить
Нас там ніт!
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01.04.2022 14:35 Ответить
А как тогда нам реагировать на слова лаврова о гибели наших женщин и детей?!!!! -Я еще раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц, но не мы придумали выражение collateral damage (сопутствующие потери).... Т.Е гибель наших детей -єто "сопутствующие потери?!
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01.04.2022 14:36 Ответить
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01.04.2022 14:37 Ответить
Очищение заблудших душ мардовских людоедов благодатным огнем.
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01.04.2022 14:54 Ответить
Нефтебаза в Белгороде - дело рук партизан-антифашистов.
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01.04.2022 14:37 Ответить
А как тогда нам реагировать на слова лаврова о гибели наших женщин и детей?!!!! -Я еще раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц, но не мы придумали выражение collateral damage (сопутствующие потери).... Т.Е гибель наших детей -єто "сопутствующие потери?!
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01.04.2022 14:38 Ответить
Такие удары / пожары на территории Мордора очень даже помогают переговорному процессу. Свинособаки, ******* ***** с территории Украины.
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01.04.2022 14:41 Ответить
Именно так. Они же понимают только язык силы. Санкций будет мало, чтобы заставить кацапов остановить войну. Они должны сами бояться.
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01.04.2022 15:06 Ответить
гнида імперська
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01.04.2022 14:45 Ответить
Я, конечно, извиняюсь,
а удар по яйцам г-на Пескова будет способствовать успеху переговоров?
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01.04.2022 14:46 Ответить
Логика Пескова абсурдна , получается , орки в Украине , способствуют переговорам , а ответка по Белгороду нет Идите за своим кораблем Вы ссуки первые начали эту войну , вас в Украину никто не звал
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01.04.2022 14:51 Ответить
дьік в том-то и дело шо звали...
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01.04.2022 20:00 Ответить
Якось похер його скавуління
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01.04.2022 14:53 Ответить
Ще й як сприяє. А ракетний удар по москві, прискрить перемовини про капітуляцію москалів до кількох годин.
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01.04.2022 14:53 Ответить
Ну ось знайшлася причина для виходу з перемовин.
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01.04.2022 14:54 Ответить
Понятно что не способствует .надо уничтожить в минимум 20 раз больше.!!!
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01.04.2022 14:57 Ответить
Судячи з невпевненого якогось обурення - це все ж таки наші йо#нули. Якщо б самі себе, по -перше не нафтобазу би, а жилий будинок(це, як не цинічно, дешевше і краще для пропаганди проти "нациків"), а, по-друге, було б заготовлено цілу промову з "аблічєнієм" і "развєнчанієм", а то й кілька таких промов для кількох говорящих кацапських голов. А реальна реакція схожа на спонтанну...
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01.04.2022 15:01 Ответить
не было никакого вертолета, и нефтебазы не было. все снято в Катаре, на конспиративной квартире. спи спокойно пучеглазый
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01.04.2022 15:04 Ответить
Так в тому й була мета, щоб зробити вам на перемовинах якомога некомфортно. Максимально підпалити дупи, так би мовити. Судячи з результату, зусилля не були марними!
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01.04.2022 15:08 Ответить
Та ти шо не сприяє? Поки не буде знищений останній рашист на нашій землі, жодних перемовин.
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01.04.2022 15:08 Ответить
я же гаваріл "можем павтаріть"
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01.04.2022 15:22 Ответить
Рак мозку. А по нашим нафтобазам тобто можна ??!
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01.04.2022 15:22 Ответить
А если 100 баз, то как, поприятствует?
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01.04.2022 15:27 Ответить
Ка-52 «Аллигатор»
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01.04.2022 15:27 Ответить
подивіться на хвіст ка52 і на той, що літав над Білгородом. Різниця у хвості очевидна.
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01.04.2022 19:09 Ответить
Наголошую: на расии пожары ВСЕГДА организовывались чтобы замаскировать кражу имущества.
И именно такую линию должна держать украинская власть - "Мы не имеем к этому отношения, разбирайтесь с вашими завскладами."
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01.04.2022 15:30 Ответить
Які перемовини можуть бути з окупантами, тільки після звільнення української землі!
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01.04.2022 15:32 Ответить
Вот если б по Мацкве **@нули - вот это б поспособствовало!
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01.04.2022 15:38 Ответить
ничестна
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01.04.2022 15:40 Ответить
пескова всегда надо читать наоборот, значит все правильно
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01.04.2022 15:44 Ответить
ихтамнет, но в крайнем случае заблудились львовские шахтёры
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01.04.2022 15:45 Ответить
Як раз дуже сприяє, а то тіки по нам можна стриляти, хай скажуть дякую стоячи на колінах, що ми на відміну від них не стріляємо в мирняк, хоча напали на нас і їх мирняк підтримує геноцид українців і заслуговують на кару.
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01.04.2022 15:50 Ответить
Конечно. Куда лучше бы способствовали переговорам павший Мариуполь и окруженные силы ООС. А вот вам йюх, рашисты. В прицеле Брянск, Воронеж и Ростов. Бойтесь.
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01.04.2022 16:19 Ответить
Пішов він нах.........уй
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01.04.2022 16:19 Ответить
нанести ущерб Украине на 600 млрд долларов - это способствует переговорам... а нанести самими удар по своей же базе - это не способствует... кацапстан должен перестать существовать...
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01.04.2022 16:25 Ответить
Я оце думаю, може захід так стримано нам давав наступальну зброю, бо боявся що ми так і моськву спалимо... А тепер вже плюнули і сказали - паліте !
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01.04.2022 16:26 Ответить
насиловать женщин в присутствии их детей,убивать стариков,женщин и детей -это способствует по его словам переговорам! вывод тут один повеситьь тебя усатую мразь за яйца как собаку!!!!
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01.04.2022 16:45 Ответить
Ага ... другу щоку підставити, щоб сприяв ... Вони ніяк не змиряться, що самі є нижче дна, а не зверхні над кимось, щоб свою волю диктувати !
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01.04.2022 17:05 Ответить
Молодцы, кто бы не был
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01.04.2022 17:06 Ответить
А ракетно-бомбовый удар по кремлю будет способствовать переговорам))?
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01.04.2022 17:39 Ответить
Зато способствует тому шо твои путлер танки и бтр ф стоят брошенные посреди украинских полей без топлива и масла. Это нам и надо! Очень скоро переговоры с вами фашисты-власовцы Украине не понадобятся вообще. Смерть ворогам!!!
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01.04.2022 17:56 Ответить
Буде сприяти перемовинам, якщо так буде по містам росії, а важніше, по кремлю.
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01.04.2022 18:03 Ответить
Курить надо меньше в запрещенных местах.
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01.04.2022 18:17 Ответить
от **** гандон **@ный
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01.04.2022 18:42 Ответить
А нищення України і її народу сприяє? Чи у Господа для москалів особливі права на розбій?
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01.04.2022 18:44 Ответить
***** вашому перезиденту ваші пожежі.
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01.04.2022 19:24 Ответить
Якась в них квола реакція...якщо б це була їх власна спецоперація, то вже наперед були би заготовлені якісь грізні заяви...
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01.04.2022 19:45 Ответить
Фиолетово. Русня, пришедшая в Украину, должна здохнуть
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01.04.2022 20:05 Ответить
А бомбить роддомы, больницы, школы, садики и дома мирных жителей - ЭТО создаёт перспективы до переговоров - ублюдки хреновые.
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01.04.2022 20:27 Ответить
НАС ТАМ НЕ БУЛО, НЕМА І НЕ БУДЕ, дебіле!!! Шкреби свою вошиву потилицю!
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01.04.2022 20:37 Ответить
Один удар не сприяє. Двадцять один посприяв би значно ефективніше. Для цього необхідна далекобійна зброя.
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01.04.2022 21:09 Ответить
Перемови? З ка цапами? Лише про репарації і як мінімум вивід їхніх військ з території України
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01.04.2022 21:16 Ответить
і чого оце гадати сприяють, не сприяють, потрібно негайно повторити на слідуючу нафтобазу а потім третю закріпити та й воно вже покаже чи дійсно сприяють...
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01.04.2022 21:32 Ответить
Да ти шо, не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів? А ні хто і не збирається створювати комфортні умови! Умови, щоб окупанти подохли - так.
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01.04.2022 21:33 Ответить
мітя комфорт має забезпечити Г А А Г А неодмінно це вже бачить світ
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01.04.2022 22:01 Ответить
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