Удар по нафтобазі в Бєлгороді "не сприяє перемовинам", - Пєсков
У Кремлі вважають, що вибух на нафтобазі в російському Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Те, що сталося, - безумовно не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів", - сказав Пєсков.
Він розповів, що про пожежу на нафтобазі доповіли президенту РФ Володимиру Путіну.
"Не нам в адміністрації президента давати якісь оцінки. Це мають робити професіонали. Перевага в повітрі в ході операції є абсолютним фактом, це справді так. А щодо того, що сталося, то оцінки все-таки повинні давати не ми, а наші силові відомства", - додав Пєсков.
Топ коментарі
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- Она сгорела.
це в кращому випадку , а насправді місце московітським терористам
в пеклі - в котлі з кипящою смолою 😡
2-й етап - кремль
3-й етап - бункер в якому ховається *****.
Вам піз.....да!
«Это могло произойти по ошибке», - считают они. На самом деле целью атаки была крупнейшая в Украине нефтебаза в Белгороде-Днестровском, что в Одесской области. Однако по халатности персонала в бортовую навигационную систему могли внести координаты из поиска в яндексе по словам «Белгород Нефтебаза». Именно так российский беспилотник однажды уже залетел в Хорватию, напоминают специалисты.
Версию умышленного обстрела своего важного объекта с целью провокации эксперты исключают: обычно в таких случаях россияне просто бомбят Воронеж.
а удар по яйцам г-на Пескова будет способствовать успеху переговоров?
И именно такую линию должна держать украинская власть - "Мы не имеем к этому отношения, разбирайтесь с вашими завскладами."