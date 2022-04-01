Погибших вследствие обстрела здания обладминистрации в Николаеве уже 28, - Ким

Количество погибших вследствие попадания снаряда в здание Николаевской областной государственной администрации возросло до 28 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким в Telegram в пятницу.

"На сейчас жертв 28 от ракеты по ОГА", - написал Ким.

Также он сообщил, что в помещении обладминистрации погиб переговорщик, который вел переговоры о сдаче оккупантами оружия, если будет жесткая команда. "Теперь нет человека, а команда будет", - подчеркнул Ким.

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