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Погибших вследствие обстрела здания обладминистрации в Николаеве уже 28, - Ким

миколаїв

Количество погибших вследствие попадания снаряда в здание Николаевской областной государственной администрации возросло до 28 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким в Telegram в пятницу.

"На сейчас жертв 28 от ракеты по ОГА", - написал Ким.

Также он сообщил, что в помещении обладминистрации погиб переговорщик, который вел переговоры о сдаче оккупантами оружия, если будет жесткая команда. "Теперь нет человека, а команда будет", - подчеркнул Ким.

Смотрите также: Момент попадания крылатой ракеты в Николаевскую ОГА. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

Николаев (2137) обстрел (26891) ОГА (2388)


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Топ комментарии
+15
Наші теж дають, то у казармах сплять, то працюють у адмін будівлях ніби війни немає
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01.04.2022 13:36
+8
RIP
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01.04.2022 13:35
+8
Креативному Кіму не вистачило розуму людей розосередити при такій кількості обстрілів?
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01.04.2022 13:43
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RIP
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01.04.2022 13:35 Ответить
Наші теж дають, то у казармах сплять, то працюють у адмін будівлях ніби війни немає
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01.04.2022 13:36 Ответить
А хіба то не на голові ОВА відповідальність, що люди ночували в казармах і були розбомблені? І хіба не ньому відповідальність, що він же, фактично, послав людей в ОДА і вони там загинули? А сам він, типу "проспав"? Хіба він не має нести за це відповідальність? Це ж пожиттєвий термін "на нарах". А в нас його піарять.
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01.04.2022 17:59 Ответить
Именно так выглядит сегодня Гостомель, который с первых дней уничтожают российские оккупанты.
Разбит аэродром "Антонов", повреждены самолеты, остатки "Мрії", опустели жилые кварталы.
Смотреть видео - https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw

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01.04.2022 13:38 Ответить
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01.04.2022 13:38 Ответить
Переговорщик хоть не Марченко был? Давно его не видно
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01.04.2022 13:41 Ответить
Креативному Кіму не вистачило розуму людей розосередити при такій кількості обстрілів?
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01.04.2022 13:43 Ответить
Я против того,як іноді поводять себе чиновники. Багато інформації на їх сторінках, зайвої, зовнішній вигляд, як у зе, а Кім з його бравпдою,то зовсім непотрібно. Воює ЗСУ і український народ, а не чиновник
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01.04.2022 13:58 Ответить
Так є. Багато наших чиновників котрі ще не розуміють всю серйозність ситуації.
За піар одного вже заплатили 30 душ...
Надіюсь інші зроблять висновки, і хоча б дозволять людям працювати віддалено...
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01.04.2022 14:01 Ответить
Там полюбе всі були патріоти, а любителі "Руского міра" давно повтікали в Європу і в США.
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01.04.2022 13:50 Ответить
Нельзя спать в одном и том же месте 2раза,,,
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01.04.2022 14:29 Ответить
Слишком много понтов от этого Кима.
Светит носочками аля Трюдо.
А настоящие воины защитники Николаева - в тени.
Это справедливо? Прдолжаем покупаться на видосики?
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01.04.2022 14:56 Ответить
За цей вже третій (двічі воїнська частина, Охтирка, Явір) пройоб кіма- самозакоханого павліна треба садити пожиттєво, тим паче враховуючи гіркий досвід інших областей.
Зеленський, коли ти нарешті звернеш увагу на цього дятла або агента?
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01.04.2022 15:44 Ответить
 
 