Погибших вследствие обстрела здания обладминистрации в Николаеве уже 28, - Ким
Количество погибших вследствие попадания снаряда в здание Николаевской областной государственной администрации возросло до 28 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким в Telegram в пятницу.
"На сейчас жертв 28 от ракеты по ОГА", - написал Ким.
Также он сообщил, что в помещении обладминистрации погиб переговорщик, который вел переговоры о сдаче оккупантами оружия, если будет жесткая команда. "Теперь нет человека, а команда будет", - подчеркнул Ким.
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+15 Артем #512840
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+8 Вася Шевченко #371210
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+8 vigo
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За піар одного вже заплатили 30 душ...
Надіюсь інші зроблять висновки, і хоча б дозволять людям працювати віддалено...
Светит носочками аля Трюдо.
А настоящие воины защитники Николаева - в тени.
Это справедливо? Прдолжаем покупаться на видосики?
Зеленський, коли ти нарешті звернеш увагу на цього дятла або агента?