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Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28, - Кім

миколаїв

Кількість загиблих унаслідок влучення снаряду в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 28 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обладміністрації Віталій Кім у телеграмі в п'ятницю.

"Жертв 28 від ракети по ОДА на зараз", - написав Кім.

Також він повідомив, що у приміщенні обладміністрації загинув переговорник, який вів перемовини про здачу окупантами зброї, якщо буде жорстка команда. "Тепер немає людини, а команда буде", - наголосив Кім.

Також читайте: Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Миколаївській ОВА зросла до 24 осіб, - ДСНС

Автор: 

Миколаїв (1794) обстріл (28263) ОДА (1625)


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Топ коментарі
+15
Наші теж дають, то у казармах сплять, то працюють у адмін будівлях ніби війни немає
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01.04.2022 13:36
+8
RIP
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01.04.2022 13:35
+8
Креативному Кіму не вистачило розуму людей розосередити при такій кількості обстрілів?
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01.04.2022 13:43
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RIP
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01.04.2022 13:35 Відповісти
Наші теж дають, то у казармах сплять, то працюють у адмін будівлях ніби війни немає
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01.04.2022 13:36 Відповісти
А хіба то не на голові ОВА відповідальність, що люди ночували в казармах і були розбомблені? І хіба не ньому відповідальність, що він же, фактично, послав людей в ОДА і вони там загинули? А сам він, типу "проспав"? Хіба він не має нести за це відповідальність? Це ж пожиттєвий термін "на нарах". А в нас його піарять.
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01.04.2022 17:59 Відповісти
Именно так выглядит сегодня Гостомель, который с первых дней уничтожают российские оккупанты.
Разбит аэродром "Антонов", повреждены самолеты, остатки "Мрії", опустели жилые кварталы.
Смотреть видео - https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw

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01.04.2022 13:38 Відповісти
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01.04.2022 13:38 Відповісти
Переговорщик хоть не Марченко был? Давно его не видно
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01.04.2022 13:41 Відповісти
Креативному Кіму не вистачило розуму людей розосередити при такій кількості обстрілів?
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01.04.2022 13:43 Відповісти
Я против того,як іноді поводять себе чиновники. Багато інформації на їх сторінках, зайвої, зовнішній вигляд, як у зе, а Кім з його бравпдою,то зовсім непотрібно. Воює ЗСУ і український народ, а не чиновник
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01.04.2022 13:58 Відповісти
Так є. Багато наших чиновників котрі ще не розуміють всю серйозність ситуації.
За піар одного вже заплатили 30 душ...
Надіюсь інші зроблять висновки, і хоча б дозволять людям працювати віддалено...
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01.04.2022 14:01 Відповісти
Там полюбе всі були патріоти, а любителі "Руского міра" давно повтікали в Європу і в США.
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01.04.2022 13:50 Відповісти
Нельзя спать в одном и том же месте 2раза,,,
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01.04.2022 14:29 Відповісти
Слишком много понтов от этого Кима.
Светит носочками аля Трюдо.
А настоящие воины защитники Николаева - в тени.
Это справедливо? Прдолжаем покупаться на видосики?
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01.04.2022 14:56 Відповісти
За цей вже третій (двічі воїнська частина, Охтирка, Явір) пройоб кіма- самозакоханого павліна треба садити пожиттєво, тим паче враховуючи гіркий досвід інших областей.
Зеленський, коли ти нарешті звернеш увагу на цього дятла або агента?
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01.04.2022 15:44 Відповісти
 
 