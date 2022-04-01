Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28, - Кім
Кількість загиблих унаслідок влучення снаряду в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 28 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обладміністрації Віталій Кім у телеграмі в п'ятницю.
"Жертв 28 від ракети по ОДА на зараз", - написав Кім.
Також він повідомив, що у приміщенні обладміністрації загинув переговорник, який вів перемовини про здачу окупантами зброї, якщо буде жорстка команда. "Тепер немає людини, а команда буде", - наголосив Кім.
Топ коментарі
+15 Артем #512840
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+8 Вася Шевченко #371210
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+8 vigo
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За піар одного вже заплатили 30 душ...
Надіюсь інші зроблять висновки, і хоча б дозволять людям працювати віддалено...
Светит носочками аля Трюдо.
А настоящие воины защитники Николаева - в тени.
Это справедливо? Прдолжаем покупаться на видосики?
Зеленський, коли ти нарешті звернеш увагу на цього дятла або агента?