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Новости Война
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Беженцы начали возвращаться в Украину, хотя война еще не закончилась, - Politico

біженці

В польских приграничных городах начался обратный поток людей в сторону украинской территории.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

Последние данные пограничной службы Польши свидетельствуют, что в понедельник около 12 тысяч человек вернулись на украинскую территорию, а во вторник - 13 тысяч. За все время после российского вторжения в Украину уехали 370 тысяч человек.

В Перемышле на железнодорожном вокзале образовались длинные очереди перед поездами, следующими во Львов, Киев и Одессу. Хотя сразу после начала войны они возвращались в Украину пустые.

"Дома всегда лучше. Мы уехали неделю назад, а теперь возвращаемся. Мой муж ушел добровольцем в армию. А в нашем доме никого сейчас нет", - сказала 42-летняя Лилия Шуба из Виноградова. Она и ее трехлетний сын Александр провели 13 часов на венгерской границе, направляясь в Украину. "Я уехала, чтобы собраться с силами. И теперь мы возвращаемся, чтобы ждать конца войны в Украине", – добавила женщина.

Также читайте: Великобритания солидарно с Польшей хочет принять беженцев из Украины

Волонтеры из стран Западной Европы работают на вокзале польского Перемышля, помогая беженцам с горячей едой, билетами, одеждой и игрушками для их детей. Волонтеры тоже заметили, что многие украинцы возвращаются на Родину.

"Мы видели, как несколько тысяч человек ежедневно возвращаются через Перемышль. Будучи самой большой точкой пересечения границы в Европе, мы, скорее всего, видим большинство людей, которые едут обратно", - сказала 23-летняя Ада Вордсворт.

"Я была совершенно удивлена, когда это увидела. Это шокировало. Первая семья, которую я встретила, действительно хотела поехать в Харьков", - вспомнила волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания солидарно с Польшей хочет принять беженцев из Украины

Причины возврата при этом могут быть очень разными. У некоторых беженцев кончились деньги, а другие не смогли найти доступное жилье за пределами специальных лагерей.

"В общем, это люди, которые не смогли найти работу или жилье. Других обманули и они потеряли много денег в Польше", - добавила она.

беженцы (1638) Польша (8403)


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Топ комментарии
+17
Якщо чесно у нас своя чудова країна.
У інших держав свої правила, традиції, там ти у гостях.
Вітаємо вдома
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01.04.2022 17:44
+14
я з закарпаття. пів села жінок втікли в перший день. потім почули, що в селі до 1000 біженців, хутко стали повертатися. щоб не влізли до хати, то вже готові і ''життям ризикувати''. противно все це спостерігати.
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01.04.2022 18:15
+12
Городи ніхто не відміняв.
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01.04.2022 17:41
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Героиня! В Виноградовые сейчас самое пекло!
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01.04.2022 17:37 Ответить
бггг, ето ви, сударь, ісчо "Карбід" Андрія Любки не прочиталі
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01.04.2022 17:39 Ответить
Там она медведчуковских сепаров испугалась
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01.04.2022 18:21 Ответить
Написано: з Виноградова. Виноградів - це Закарпаття, тут безпечно. Де ще є Виноградів?
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01.04.2022 18:22 Ответить
Сарказм? Ні, не чула. )
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01.04.2022 18:35 Ответить
але і в світі вже є всі ознаки конкуренції держав за інтегрування українських втікачів також
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01.04.2022 17:38 Ответить
Піккардійська Терція - Я в чужині дивлюся на небо (2022) - https://www.youtube.com/watch?v=OeiLOmlWr2M
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01.04.2022 19:26 Ответить
Цікаво було б послухати про «обдурили і втратили багато гроше». З того що я знаю, це досить малоймовірно.
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01.04.2022 17:40 Ответить
виноградово це закарпаття-напевно переживають щоб когось з біженців не заселили їм в будинок-
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01.04.2022 17:40 Ответить
Цікаво де зараз нашим біженцям найкраще шукаим роботу... Де найкращі умови?
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01.04.2022 17:41 Ответить
Городи ніхто не відміняв.
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01.04.2022 17:41 Ответить
East or west home is best
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01.04.2022 17:41 Ответить
Саме цікаве що громадяни України розчинилися у Польщі як цукор у воді. Зрозуміти що людина є не з Польщі можна лише по мові. І де ті 2.5 мільйони, наче б і не було їх …
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01.04.2022 17:43 Ответить
Я декого зустрічаю у Кельце в парку на спортивному майданчику - здебільшого це мами з дітьми.
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01.04.2022 17:49 Ответить
Я доречі почав розуміти чого ЄУ не чинить взагалі ніяких кордонів біженцям і практично всі країни їх приймають : по-перше був безвіз 8 років, і він показав що далеко не всі хочуть лишитися у Європі. І по-друге через те що з України ідть лише жінки і діти…
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01.04.2022 17:53 Ответить
И ещё потому что это не какие-то необразованные арабы
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02.04.2022 00:07 Ответить
Якщо чесно у нас своя чудова країна.
У інших держав свої правила, традиції, там ти у гостях.
Вітаємо вдома
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01.04.2022 17:44 Ответить
Не только в Украине хак дома. Да и вообще знаю многих людей кто живёт за границей и по несколько лет их назад не заманить. Только если сильно нужно.👍🤟
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01.04.2022 17:59 Ответить
Конечно. совсем нелегко жить в эвакуации. Не знаю за другие страны. но вот в Греции только в начале апреля начинают регистрировать и выдавать временные документы. Пособия ничтожно-смешные. (будут!) 100 евро на человека и до 300 на семью. Возможность найти работу только на летний период на островах. Ну выехали в осном мамы с детками. а детей куда? Бесплатное жилье предоставляют на севере Греции в контейнерах. Никакого пособия на съем квартиры. Не знаю. может в других странах по другому. У меня две невестки и трое внуков -беженцы. Так что знаю . как это. Дай Бог. чтобы побыстрее давили рашистскую падаль и смогли все вернуться домой. И . дай Бог. что б было куда!! Слава ЗСУ!!
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01.04.2022 17:51 Ответить
А чого їм сидіти в Європі, тим, які сидять там за власний кошт?

Краще сидіти на західній Україні, там і дешевше.

Інша справа тим, в кого немає за що жити. То в європі в лагерях біженців їм хоть є де жити і їх там кормлять.
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01.04.2022 17:59 Ответить
Да ладно! Мои живут в Польше в нормальном отеле с нормальным питанием БЕСПЛАТНО. Куда дешевле? У нас в Закарпатье до момента выезда они платили 1200 грн в сутки за убогий номерок без питания. Так где дешевле?
Само собой вернутся сразу, как только наши зачистят территорию под Киевом.
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01.04.2022 18:18 Ответить
поверьте, бесплатно питаться - это редкий случай. Я в Польше, сотни людей видел. Ну иногда дают что-то в пунктах помощи (я не беру, не считаю возможным у иных забирать), но раз в неделю и немножко. И я видел наших женщин, которые уезжали просто потому, что не осталось ни копейки.
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01.04.2022 19:12 Ответить
Не знаю. Выезжали без предварительных договоренностей в белый свет. При этом не искали бесплатного проживания и тем более питания. Предоставили все сами сразу без проблем. Сейчас в гостинице, куда они заселялись мест уже нет, но оборудуют помещения в школе под номера. Питание тоже будет бесплатным. Поляки молодцы.
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01.04.2022 22:32 Ответить
я з закарпаття. пів села жінок втікли в перший день. потім почули, що в селі до 1000 біженців, хутко стали повертатися. щоб не влізли до хати, то вже готові і ''життям ризикувати''. противно все це спостерігати.
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01.04.2022 18:15 Ответить
Ладно , харьковчане, но , только не делайте турбопатриотов из жительниц Западных областей , что их толкнуло ехать за границу , возможность попутешествовать на европейские деньги. Я сейчас в ИФ области , и не чувствую себя здесь в опасности
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01.04.2022 18:19 Ответить
Знайома дочку відправила з Луцька в Польщу до сина, який там давно живе. Дівчина від повітряної тривоги панікувала і трусилась, тим більше, що війна почалась з вибухів.
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01.04.2022 18:42 Ответить
От Виноградів здивував, там мабуть навіть повітряної тривоги нема.
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01.04.2022 18:29 Ответить
На Закарпаття за весь час жодної ракети не упало
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01.04.2022 18:37 Ответить
Закарпатська область єдина , де немає комендантської години
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01.04.2022 18:55 Ответить
Мабуть, Пуйло Орбану щось пообіцяв...
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01.04.2022 19:51 Ответить
В Білогородці Києво-Святошинського вже спокійно. Повертайтесь. Треба сади обприскувати. Ми тут живі. Чекаємо на сусідів.
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01.04.2022 18:45 Ответить
Причин тому несколько:
1. Тетки из Львоской области, из Закарпатья, Винницкой области поехали в ЕС неизвестно зачем. В этих регионах очень далеко от войны. Честно говоря, эти паникующие тетки просто создавали помехи для тех, кто от реальной войны бежал (Харьков, Изюм, Мариуполь, Чернигов и пр.).
2. У некоторых беженцев просто нет денег. Цены в польских магазинах продуктов все же выше, чем в Киеве. А зарплаты нет.
3. Говорить о возвращении, например, в Харьков - вообще непонятно как и зачем. Обстрелы и попадания сейчас там не менее активны, чем в феврале.
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01.04.2022 19:08 Ответить
А ти тьотка с Харькова чого в ЄС поперла, чого в расію не їхав ?! Нагадати за кого ви завжди голосували ?!
Ваших у Львові хамів стільки, шо машину припаркувати годі! Чого людей ділиш?! Тобі не пох куди тьотки зі Львова поїхали ?! Поляки вже від вас рускагаварящих украінцов у шоці, ведете себе як бидло!
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01.04.2022 19:30 Ответить
Їдьте до путіна на Магадан, там дешевше життя!
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01.04.2022 19:31 Ответить
А ти чого втік в Польщу, сірьога хароший ?! Чого не визволяєш свій Харків ?!
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01.04.2022 19:36 Ответить
ну у этих жен и сестер в Харькове их мужья (из Харькова) бьются с армией РФ, пока Вы тут пишете Ваш поток бреда. Мне жаль Вас, Вы - жалкое диванное создание, а не воин, как эти офицеры ВС Украины из Харькова.
Они - воины (и их жены), Вы - трепло, не уважающее граждан своей страны
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01.04.2022 19:40 Ответить
Ага, бачу я кожного дня ваших "вояків" по Львову шастають бухло шукають.
А ти чого втік у Польщу, коли повернешся Україну захищати від орків ?!
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01.04.2022 19:45 Ответить
У нього плоскостопіє )
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01.04.2022 19:49 Ответить
На відміну від тебе, я у територіальній обороні в Україні (Львівська область), а ти щур втік у Польщу і мене вчиш патріотизму!
Коли вертаєш в Україну і підеш у військомат ?!
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01.04.2022 19:47 Ответить
А я кожен день бачу здоровенних бугаїв на номерах АХ, які пересиджують війну у Львові і області поки мужики з Західної України гинуть на Харківщині !
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01.04.2022 19:53 Ответить
Возможно для многих жизнь за рубежом стала слишком тяжелым испытанием. Несмотря на общий высокий уровень жизни можно попасть в обстоятельсва которые тяжелее ситуации в родном месте. Многие думают ошибочно что спасаются от одних проблем но на месте сталкиваются с соаершенно другими проблемами начиная с самой элементарной знание языка. Без него никто на работу не возьмет На Западе оказаться на улице без работы, еды и жилища вполне обычная ситуация. Не все на это готовы если прийдеться. Это не война конечно но это далеко и не кисель. Дважды подумайте если собрались уехать, что вы конкретно готовы терпеть.
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01.04.2022 20:05 Ответить
Закордон закордоном, а я не розумію чого здоровенні бугаї з Харкова втікають на західну Україну чи в Польщу, а не йдуть у військомат щоб захищати Україну і своє місто відвойовувати...
Чому хлопці із заходу України гинуть під Харковом, а харківські бугаї в Польщі чи у Львові ?!
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01.04.2022 20:16 Ответить
вообще я считаю Европа должна вводить диф. подход к беженцам.
Семейка из Дрогобыча ославилась, сдырснув во Францию через 2 часа после начала войны, где на центр. канале папаша бугай выступил канюча, как франция им должна дать квартиру, машину, пособие и работу, бо в Украине все пропало...Вычислили этого гандона. Он и семейка с Дрогобыча...Это нормально??

У меня куча знакомых с западной сдрыснули в 1ый день за 2 часа и там сидят по сег. день. Я спрашиваю, зачем вы это сделали?? Ответ: а вдруг нас тоже будут бомбить?? Ребята, это дно.

Есть области, которые имеют моральное право быть беженцами: юг, Харьков, Чернигов, Сумы, Киевская область...Но жители зап. Украины сидящие там на пособии - это за гранью морали. Вы забираете финансы и места у тех, кто в этом действительно нуждается.

Порядок навести по моему мнение очень просто. При регистрации вбивать ИНН беженца. И если он из виноградова, Дрогобыча т.п. - то лишать его такого права. Это очень просто.

Иначе Европа скоро задохнется. А нам деньги на войну нужны, а не на отсиживающихся уродов с Дрогобыча или Виноградова.
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01.04.2022 21:10 Ответить
Мои тоже вернулись неделю назад, но они и не совсем бежали, а не могли вернуться домой из отпуска, потому я им купил билет в Амстердам, ну и комнат у меня слава богу хватает.

Мама понятно пожилой человек тяжёлый на подъем, огород, хозяйство и это вот всё. Сестра впала в депрессию, хотя ей тут нашли работу в магазине, только скажи, когда выйдешь. Племянница в ****, потому что здесь обязаловка насчёт школы, ну отправили бы в спецкласс учить голландский. И сегодня утром звонили из муниципалитета насчёт пособия для них, говорю ну уже всё, уехали обратно. На жильё не хватило бы, конечно, но на еду вполне. Этим денежным вопросом парились сами и попутно выносили мозг мне. Если б хотели устроиться и адаптироваться, то дело пошло бы, а так отправить их назад было лучшим выходом, благо в одесской области терпимо.
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01.04.2022 22:40 Ответить
Тут важливе питання в коментарях обговорювалося.
Вважаю, що фактично тер.оборона у Львовівській та Ужгородській областях є [на 80%] скупченням осіб, які не бажають їхати на справжній фронт бойових дій (де є танки РФ, є воїни агресора з РФ, є справжня війна).
Ці тер.обороновці зі Львова часто намагаються щось вкрасти з вантажів з США, що прямують на фронт. Їх спроби знущатися над евакуюваними (з приводу вручення повісток саме особам з інших міст) є фактичним знущанням, а не правовою процедурою.
Нам необхідно перенаправити Львівську та Ужгородську тероборони на фронт (Маріуполь, Попасна), бо Львівська тероборона - фактично прихисток для ледарів, які не бажають воювати.
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02.04.2022 01:10 Ответить
 
 