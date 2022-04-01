Беженцы начали возвращаться в Украину, хотя война еще не закончилась, - Politico

В польских приграничных городах начался обратный поток людей в сторону украинской территории.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

Последние данные пограничной службы Польши свидетельствуют, что в понедельник около 12 тысяч человек вернулись на украинскую территорию, а во вторник - 13 тысяч. За все время после российского вторжения в Украину уехали 370 тысяч человек.

В Перемышле на железнодорожном вокзале образовались длинные очереди перед поездами, следующими во Львов, Киев и Одессу. Хотя сразу после начала войны они возвращались в Украину пустые.

"Дома всегда лучше. Мы уехали неделю назад, а теперь возвращаемся. Мой муж ушел добровольцем в армию. А в нашем доме никого сейчас нет", - сказала 42-летняя Лилия Шуба из Виноградова. Она и ее трехлетний сын Александр провели 13 часов на венгерской границе, направляясь в Украину. "Я уехала, чтобы собраться с силами. И теперь мы возвращаемся, чтобы ждать конца войны в Украине", – добавила женщина.

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Волонтеры из стран Западной Европы работают на вокзале польского Перемышля, помогая беженцам с горячей едой, билетами, одеждой и игрушками для их детей. Волонтеры тоже заметили, что многие украинцы возвращаются на Родину.

"Мы видели, как несколько тысяч человек ежедневно возвращаются через Перемышль. Будучи самой большой точкой пересечения границы в Европе, мы, скорее всего, видим большинство людей, которые едут обратно", - сказала 23-летняя Ада Вордсворт.

"Я была совершенно удивлена, когда это увидела. Это шокировало. Первая семья, которую я встретила, действительно хотела поехать в Харьков", - вспомнила волонтер.

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Причины возврата при этом могут быть очень разными. У некоторых беженцев кончились деньги, а другие не смогли найти доступное жилье за пределами специальных лагерей.

"В общем, это люди, которые не смогли найти работу или жилье. Других обманули и они потеряли много денег в Польше", - добавила она.