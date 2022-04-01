Беженцы начали возвращаться в Украину, хотя война еще не закончилась, - Politico
В польских приграничных городах начался обратный поток людей в сторону украинской территории.
Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.
Последние данные пограничной службы Польши свидетельствуют, что в понедельник около 12 тысяч человек вернулись на украинскую территорию, а во вторник - 13 тысяч. За все время после российского вторжения в Украину уехали 370 тысяч человек.
В Перемышле на железнодорожном вокзале образовались длинные очереди перед поездами, следующими во Львов, Киев и Одессу. Хотя сразу после начала войны они возвращались в Украину пустые.
"Дома всегда лучше. Мы уехали неделю назад, а теперь возвращаемся. Мой муж ушел добровольцем в армию. А в нашем доме никого сейчас нет", - сказала 42-летняя Лилия Шуба из Виноградова. Она и ее трехлетний сын Александр провели 13 часов на венгерской границе, направляясь в Украину. "Я уехала, чтобы собраться с силами. И теперь мы возвращаемся, чтобы ждать конца войны в Украине", – добавила женщина.
Волонтеры из стран Западной Европы работают на вокзале польского Перемышля, помогая беженцам с горячей едой, билетами, одеждой и игрушками для их детей. Волонтеры тоже заметили, что многие украинцы возвращаются на Родину.
"Мы видели, как несколько тысяч человек ежедневно возвращаются через Перемышль. Будучи самой большой точкой пересечения границы в Европе, мы, скорее всего, видим большинство людей, которые едут обратно", - сказала 23-летняя Ада Вордсворт.
"Я была совершенно удивлена, когда это увидела. Это шокировало. Первая семья, которую я встретила, действительно хотела поехать в Харьков", - вспомнила волонтер.
Причины возврата при этом могут быть очень разными. У некоторых беженцев кончились деньги, а другие не смогли найти доступное жилье за пределами специальных лагерей.
"В общем, это люди, которые не смогли найти работу или жилье. Других обманули и они потеряли много денег в Польше", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У інших держав свої правила, традиції, там ти у гостях.
Вітаємо вдома
Краще сидіти на західній Україні, там і дешевше.
Інша справа тим, в кого немає за що жити. То в європі в лагерях біженців їм хоть є де жити і їх там кормлять.
Само собой вернутся сразу, как только наши зачистят территорию под Киевом.
1. Тетки из Львоской области, из Закарпатья, Винницкой области поехали в ЕС неизвестно зачем. В этих регионах очень далеко от войны. Честно говоря, эти паникующие тетки просто создавали помехи для тех, кто от реальной войны бежал (Харьков, Изюм, Мариуполь, Чернигов и пр.).
2. У некоторых беженцев просто нет денег. Цены в польских магазинах продуктов все же выше, чем в Киеве. А зарплаты нет.
3. Говорить о возвращении, например, в Харьков - вообще непонятно как и зачем. Обстрелы и попадания сейчас там не менее активны, чем в феврале.
Ваших у Львові хамів стільки, шо машину припаркувати годі! Чого людей ділиш?! Тобі не пох куди тьотки зі Львова поїхали ?! Поляки вже від вас рускагаварящих украінцов у шоці, ведете себе як бидло!
Они - воины (и их жены), Вы - трепло, не уважающее граждан своей страны
А ти чого втік у Польщу, коли повернешся Україну захищати від орків ?!
Коли вертаєш в Україну і підеш у військомат ?!
Чому хлопці із заходу України гинуть під Харковом, а харківські бугаї в Польщі чи у Львові ?!
Семейка из Дрогобыча ославилась, сдырснув во Францию через 2 часа после начала войны, где на центр. канале папаша бугай выступил канюча, как франция им должна дать квартиру, машину, пособие и работу, бо в Украине все пропало...Вычислили этого гандона. Он и семейка с Дрогобыча...Это нормально??
У меня куча знакомых с западной сдрыснули в 1ый день за 2 часа и там сидят по сег. день. Я спрашиваю, зачем вы это сделали?? Ответ: а вдруг нас тоже будут бомбить?? Ребята, это дно.
Есть области, которые имеют моральное право быть беженцами: юг, Харьков, Чернигов, Сумы, Киевская область...Но жители зап. Украины сидящие там на пособии - это за гранью морали. Вы забираете финансы и места у тех, кто в этом действительно нуждается.
Порядок навести по моему мнение очень просто. При регистрации вбивать ИНН беженца. И если он из виноградова, Дрогобыча т.п. - то лишать его такого права. Это очень просто.
Иначе Европа скоро задохнется. А нам деньги на войну нужны, а не на отсиживающихся уродов с Дрогобыча или Виноградова.
Мама понятно пожилой человек тяжёлый на подъем, огород, хозяйство и это вот всё. Сестра впала в депрессию, хотя ей тут нашли работу в магазине, только скажи, когда выйдешь. Племянница в ****, потому что здесь обязаловка насчёт школы, ну отправили бы в спецкласс учить голландский. И сегодня утром звонили из муниципалитета насчёт пособия для них, говорю ну уже всё, уехали обратно. На жильё не хватило бы, конечно, но на еду вполне. Этим денежным вопросом парились сами и попутно выносили мозг мне. Если б хотели устроиться и адаптироваться, то дело пошло бы, а так отправить их назад было лучшим выходом, благо в одесской области терпимо.
Вважаю, що фактично тер.оборона у Львовівській та Ужгородській областях є [на 80%] скупченням осіб, які не бажають їхати на справжній фронт бойових дій (де є танки РФ, є воїни агресора з РФ, є справжня війна).
Ці тер.обороновці зі Львова часто намагаються щось вкрасти з вантажів з США, що прямують на фронт. Їх спроби знущатися над евакуюваними (з приводу вручення повісток саме особам з інших міст) є фактичним знущанням, а не правовою процедурою.
Нам необхідно перенаправити Львівську та Ужгородську тероборони на фронт (Маріуполь, Попасна), бо Львівська тероборона - фактично прихисток для ледарів, які не бажають воювати.