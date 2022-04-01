Біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не закінчилася, - Politico
У польських прикордонних містах почався зворотний потік людей в бік української території.
Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.
Останні дані прикордонної служби Польщі свідчать, що у понеділок приблизно 12 тисяч людей повернулися на українську територію, а у вівторок - 13 тисяч. За весь час після російського вторгнення в Україну поїхали 370 тисяч людей.
У Перемишлі на залізничному вокзалі утворилися довгі черги перед потягами, які прямують у Львів, Київ і Одесу. Хоча одразу після початку війни вони поверталися в Україну порожні.
"Вдома завжди краще. Ми поїхали тиждень тому, а тепер повертаємось. Мій чоловік пішов добровольцем в армію. А в нашому будинку нікого зараз немає", - сказала 42-річна Лілія Шуба з Виноградова. Вона та її трирічний син Олександр провели 13 годин на угорському кордоні, прямуючи в Україну. "Я виїхала, щоб зібратися з силами. І тепер ми повертаємося, щоб чекати кінця війни в Україні", - додала жінка.
Волонтери з країн Західної Європи працюють на вокзалі польського Перемишля, допомагаючи біженцям з гарячою їжею, квитками, одягом та іграшками для їхніх дітей. Волонтери теж помітили, що багато українців повертаються на Батьківщину.
"Ми бачили, як кілька тисяч людей щодня повертаються через Перемишль. Будучи найбільшою точкою перетину кордону в Європі, ми, швидше за все, бачимо більшість тих людей, які їдуть назад", - сказала 23-річна Ада Вордсворт.
"Я була абсолютно здивована, коли це побачила. Це шокувало. Перша сім’я, яку я зустріла, насправді хотіла поїхати в Харків", - пригадала волонтерка.
Причини повернення при цьому можуть бути дуже різними. У деяких біженців закінчилися гроші, а інші не змогли знайти доступне житло за межами спеціальних таборів.
"Загалом це люди, які не змогли знайти роботу чи помешкання. Інших обдурили і вони втратили багато грошей в Польщі", - додала вона.
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У інших держав свої правила, традиції, там ти у гостях.
Вітаємо вдома
Краще сидіти на західній Україні, там і дешевше.
Інша справа тим, в кого немає за що жити. То в європі в лагерях біженців їм хоть є де жити і їх там кормлять.
Само собой вернутся сразу, как только наши зачистят территорию под Киевом.
1. Тетки из Львоской области, из Закарпатья, Винницкой области поехали в ЕС неизвестно зачем. В этих регионах очень далеко от войны. Честно говоря, эти паникующие тетки просто создавали помехи для тех, кто от реальной войны бежал (Харьков, Изюм, Мариуполь, Чернигов и пр.).
2. У некоторых беженцев просто нет денег. Цены в польских магазинах продуктов все же выше, чем в Киеве. А зарплаты нет.
3. Говорить о возвращении, например, в Харьков - вообще непонятно как и зачем. Обстрелы и попадания сейчас там не менее активны, чем в феврале.
Ваших у Львові хамів стільки, шо машину припаркувати годі! Чого людей ділиш?! Тобі не пох куди тьотки зі Львова поїхали ?! Поляки вже від вас рускагаварящих украінцов у шоці, ведете себе як бидло!
Они - воины (и их жены), Вы - трепло, не уважающее граждан своей страны
А ти чого втік у Польщу, коли повернешся Україну захищати від орків ?!
Коли вертаєш в Україну і підеш у військомат ?!
Чому хлопці із заходу України гинуть під Харковом, а харківські бугаї в Польщі чи у Львові ?!
Семейка из Дрогобыча ославилась, сдырснув во Францию через 2 часа после начала войны, где на центр. канале папаша бугай выступил канюча, как франция им должна дать квартиру, машину, пособие и работу, бо в Украине все пропало...Вычислили этого гандона. Он и семейка с Дрогобыча...Это нормально??
У меня куча знакомых с западной сдрыснули в 1ый день за 2 часа и там сидят по сег. день. Я спрашиваю, зачем вы это сделали?? Ответ: а вдруг нас тоже будут бомбить?? Ребята, это дно.
Есть области, которые имеют моральное право быть беженцами: юг, Харьков, Чернигов, Сумы, Киевская область...Но жители зап. Украины сидящие там на пособии - это за гранью морали. Вы забираете финансы и места у тех, кто в этом действительно нуждается.
Порядок навести по моему мнение очень просто. При регистрации вбивать ИНН беженца. И если он из виноградова, Дрогобыча т.п. - то лишать его такого права. Это очень просто.
Иначе Европа скоро задохнется. А нам деньги на войну нужны, а не на отсиживающихся уродов с Дрогобыча или Виноградова.
Мама понятно пожилой человек тяжёлый на подъем, огород, хозяйство и это вот всё. Сестра впала в депрессию, хотя ей тут нашли работу в магазине, только скажи, когда выйдешь. Племянница в ****, потому что здесь обязаловка насчёт школы, ну отправили бы в спецкласс учить голландский. И сегодня утром звонили из муниципалитета насчёт пособия для них, говорю ну уже всё, уехали обратно. На жильё не хватило бы, конечно, но на еду вполне. Этим денежным вопросом парились сами и попутно выносили мозг мне. Если б хотели устроиться и адаптироваться, то дело пошло бы, а так отправить их назад было лучшим выходом, благо в одесской области терпимо.
Вважаю, що фактично тер.оборона у Львовівській та Ужгородській областях є [на 80%] скупченням осіб, які не бажають їхати на справжній фронт бойових дій (де є танки РФ, є воїни агресора з РФ, є справжня війна).
Ці тер.обороновці зі Львова часто намагаються щось вкрасти з вантажів з США, що прямують на фронт. Їх спроби знущатися над евакуюваними (з приводу вручення повісток саме особам з інших міст) є фактичним знущанням, а не правовою процедурою.
Нам необхідно перенаправити Львівську та Ужгородську тероборони на фронт (Маріуполь, Попасна), бо Львівська тероборона - фактично прихисток для ледарів, які не бажають воювати.