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Новини Війна
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Біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не закінчилася, - Politico

біженці

У польських прикордонних містах почався зворотний потік людей в бік української території.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

Останні дані прикордонної служби Польщі свідчать, що у понеділок приблизно 12 тисяч людей повернулися на українську територію, а у вівторок - 13 тисяч. За весь час після російського вторгнення в Україну поїхали 370 тисяч людей.

У Перемишлі на залізничному вокзалі утворилися довгі черги перед потягами, які прямують у Львів, Київ і Одесу. Хоча одразу після початку війни вони поверталися в Україну порожні.

"Вдома завжди краще. Ми поїхали тиждень тому, а тепер повертаємось. Мій чоловік пішов добровольцем в армію. А в нашому будинку нікого зараз немає", - сказала 42-річна Лілія Шуба з Виноградова. Вона та її трирічний син Олександр провели 13 годин на угорському кордоні, прямуючи в Україну. "Я виїхала, щоб зібратися з силами. І тепер ми повертаємося, щоб чекати кінця війни в Україні", - додала жінка.

Читайте: За кордон та в межах України вимушено перемістилися понад 10 мільйонів осіб, - Денісова

Волонтери з країн Західної Європи працюють на вокзалі польського Перемишля, допомагаючи біженцям з гарячою їжею, квитками, одягом та іграшками для їхніх дітей. Волонтери теж помітили, що багато українців повертаються на Батьківщину.

"Ми бачили, як кілька тисяч людей щодня повертаються через Перемишль. Будучи найбільшою точкою перетину кордону в Європі, ми, швидше за все, бачимо більшість тих людей, які їдуть назад", - сказала 23-річна Ада Вордсворт.

"Я була абсолютно здивована, коли це побачила. Це шокувало. Перша сім’я, яку я зустріла, насправді хотіла поїхати в Харків", - пригадала волонтерка.

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Причини повернення при цьому можуть бути дуже різними. У деяких біженців закінчилися гроші, а інші не змогли знайти доступне житло за межами спеціальних таборів.

"Загалом це люди, які не змогли знайти роботу чи помешкання. Інших обдурили і вони втратили багато грошей в Польщі", - додала вона.

Автор: 

біженці (1861) Польща (8484)


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Топ коментарі
+17
Якщо чесно у нас своя чудова країна.
У інших держав свої правила, традиції, там ти у гостях.
Вітаємо вдома
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01.04.2022 17:44
+14
я з закарпаття. пів села жінок втікли в перший день. потім почули, що в селі до 1000 біженців, хутко стали повертатися. щоб не влізли до хати, то вже готові і ''життям ризикувати''. противно все це спостерігати.
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01.04.2022 18:15
+12
Городи ніхто не відміняв.
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01.04.2022 17:41
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Героиня! В Виноградовые сейчас самое пекло!
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01.04.2022 17:37 Відповісти
бггг, ето ви, сударь, ісчо "Карбід" Андрія Любки не прочиталі
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01.04.2022 17:39 Відповісти
Там она медведчуковских сепаров испугалась
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01.04.2022 18:21 Відповісти
Написано: з Виноградова. Виноградів - це Закарпаття, тут безпечно. Де ще є Виноградів?
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01.04.2022 18:22 Відповісти
Сарказм? Ні, не чула. )
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01.04.2022 18:35 Відповісти
але і в світі вже є всі ознаки конкуренції держав за інтегрування українських втікачів також
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01.04.2022 17:38 Відповісти
Піккардійська Терція - Я в чужині дивлюся на небо (2022) - https://www.youtube.com/watch?v=OeiLOmlWr2M
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01.04.2022 19:26 Відповісти
Цікаво було б послухати про «обдурили і втратили багато гроше». З того що я знаю, це досить малоймовірно.
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01.04.2022 17:40 Відповісти
виноградово це закарпаття-напевно переживають щоб когось з біженців не заселили їм в будинок-
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01.04.2022 17:40 Відповісти
Цікаво де зараз нашим біженцям найкраще шукаим роботу... Де найкращі умови?
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01.04.2022 17:41 Відповісти
Городи ніхто не відміняв.
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01.04.2022 17:41 Відповісти
East or west home is best
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01.04.2022 17:41 Відповісти
Саме цікаве що громадяни України розчинилися у Польщі як цукор у воді. Зрозуміти що людина є не з Польщі можна лише по мові. І де ті 2.5 мільйони, наче б і не було їх …
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01.04.2022 17:43 Відповісти
Я декого зустрічаю у Кельце в парку на спортивному майданчику - здебільшого це мами з дітьми.
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01.04.2022 17:49 Відповісти
Я доречі почав розуміти чого ЄУ не чинить взагалі ніяких кордонів біженцям і практично всі країни їх приймають : по-перше був безвіз 8 років, і він показав що далеко не всі хочуть лишитися у Європі. І по-друге через те що з України ідть лише жінки і діти…
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01.04.2022 17:53 Відповісти
И ещё потому что это не какие-то необразованные арабы
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02.04.2022 00:07 Відповісти
Якщо чесно у нас своя чудова країна.
У інших держав свої правила, традиції, там ти у гостях.
Вітаємо вдома
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01.04.2022 17:44 Відповісти
Не только в Украине хак дома. Да и вообще знаю многих людей кто живёт за границей и по несколько лет их назад не заманить. Только если сильно нужно.👍🤟
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01.04.2022 17:59 Відповісти
Конечно. совсем нелегко жить в эвакуации. Не знаю за другие страны. но вот в Греции только в начале апреля начинают регистрировать и выдавать временные документы. Пособия ничтожно-смешные. (будут!) 100 евро на человека и до 300 на семью. Возможность найти работу только на летний период на островах. Ну выехали в осном мамы с детками. а детей куда? Бесплатное жилье предоставляют на севере Греции в контейнерах. Никакого пособия на съем квартиры. Не знаю. может в других странах по другому. У меня две невестки и трое внуков -беженцы. Так что знаю . как это. Дай Бог. чтобы побыстрее давили рашистскую падаль и смогли все вернуться домой. И . дай Бог. что б было куда!! Слава ЗСУ!!
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01.04.2022 17:51 Відповісти
А чого їм сидіти в Європі, тим, які сидять там за власний кошт?

Краще сидіти на західній Україні, там і дешевше.

Інша справа тим, в кого немає за що жити. То в європі в лагерях біженців їм хоть є де жити і їх там кормлять.
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01.04.2022 17:59 Відповісти
Да ладно! Мои живут в Польше в нормальном отеле с нормальным питанием БЕСПЛАТНО. Куда дешевле? У нас в Закарпатье до момента выезда они платили 1200 грн в сутки за убогий номерок без питания. Так где дешевле?
Само собой вернутся сразу, как только наши зачистят территорию под Киевом.
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01.04.2022 18:18 Відповісти
поверьте, бесплатно питаться - это редкий случай. Я в Польше, сотни людей видел. Ну иногда дают что-то в пунктах помощи (я не беру, не считаю возможным у иных забирать), но раз в неделю и немножко. И я видел наших женщин, которые уезжали просто потому, что не осталось ни копейки.
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01.04.2022 19:12 Відповісти
Не знаю. Выезжали без предварительных договоренностей в белый свет. При этом не искали бесплатного проживания и тем более питания. Предоставили все сами сразу без проблем. Сейчас в гостинице, куда они заселялись мест уже нет, но оборудуют помещения в школе под номера. Питание тоже будет бесплатным. Поляки молодцы.
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01.04.2022 22:32 Відповісти
я з закарпаття. пів села жінок втікли в перший день. потім почули, що в селі до 1000 біженців, хутко стали повертатися. щоб не влізли до хати, то вже готові і ''життям ризикувати''. противно все це спостерігати.
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01.04.2022 18:15 Відповісти
Ладно , харьковчане, но , только не делайте турбопатриотов из жительниц Западных областей , что их толкнуло ехать за границу , возможность попутешествовать на европейские деньги. Я сейчас в ИФ области , и не чувствую себя здесь в опасности
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01.04.2022 18:19 Відповісти
Знайома дочку відправила з Луцька в Польщу до сина, який там давно живе. Дівчина від повітряної тривоги панікувала і трусилась, тим більше, що війна почалась з вибухів.
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01.04.2022 18:42 Відповісти
От Виноградів здивував, там мабуть навіть повітряної тривоги нема.
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01.04.2022 18:29 Відповісти
На Закарпаття за весь час жодної ракети не упало
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01.04.2022 18:37 Відповісти
Закарпатська область єдина , де немає комендантської години
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01.04.2022 18:55 Відповісти
Мабуть, Пуйло Орбану щось пообіцяв...
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01.04.2022 19:51 Відповісти
В Білогородці Києво-Святошинського вже спокійно. Повертайтесь. Треба сади обприскувати. Ми тут живі. Чекаємо на сусідів.
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01.04.2022 18:45 Відповісти
Причин тому несколько:
1. Тетки из Львоской области, из Закарпатья, Винницкой области поехали в ЕС неизвестно зачем. В этих регионах очень далеко от войны. Честно говоря, эти паникующие тетки просто создавали помехи для тех, кто от реальной войны бежал (Харьков, Изюм, Мариуполь, Чернигов и пр.).
2. У некоторых беженцев просто нет денег. Цены в польских магазинах продуктов все же выше, чем в Киеве. А зарплаты нет.
3. Говорить о возвращении, например, в Харьков - вообще непонятно как и зачем. Обстрелы и попадания сейчас там не менее активны, чем в феврале.
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01.04.2022 19:08 Відповісти
А ти тьотка с Харькова чого в ЄС поперла, чого в расію не їхав ?! Нагадати за кого ви завжди голосували ?!
Ваших у Львові хамів стільки, шо машину припаркувати годі! Чого людей ділиш?! Тобі не пох куди тьотки зі Львова поїхали ?! Поляки вже від вас рускагаварящих украінцов у шоці, ведете себе як бидло!
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01.04.2022 19:30 Відповісти
Їдьте до путіна на Магадан, там дешевше життя!
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01.04.2022 19:31 Відповісти
А ти чого втік в Польщу, сірьога хароший ?! Чого не визволяєш свій Харків ?!
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01.04.2022 19:36 Відповісти
ну у этих жен и сестер в Харькове их мужья (из Харькова) бьются с армией РФ, пока Вы тут пишете Ваш поток бреда. Мне жаль Вас, Вы - жалкое диванное создание, а не воин, как эти офицеры ВС Украины из Харькова.
Они - воины (и их жены), Вы - трепло, не уважающее граждан своей страны
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01.04.2022 19:40 Відповісти
Ага, бачу я кожного дня ваших "вояків" по Львову шастають бухло шукають.
А ти чого втік у Польщу, коли повернешся Україну захищати від орків ?!
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01.04.2022 19:45 Відповісти
У нього плоскостопіє )
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01.04.2022 19:49 Відповісти
На відміну від тебе, я у територіальній обороні в Україні (Львівська область), а ти щур втік у Польщу і мене вчиш патріотизму!
Коли вертаєш в Україну і підеш у військомат ?!
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01.04.2022 19:47 Відповісти
А я кожен день бачу здоровенних бугаїв на номерах АХ, які пересиджують війну у Львові і області поки мужики з Західної України гинуть на Харківщині !
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01.04.2022 19:53 Відповісти
Возможно для многих жизнь за рубежом стала слишком тяжелым испытанием. Несмотря на общий высокий уровень жизни можно попасть в обстоятельсва которые тяжелее ситуации в родном месте. Многие думают ошибочно что спасаются от одних проблем но на месте сталкиваются с соаершенно другими проблемами начиная с самой элементарной знание языка. Без него никто на работу не возьмет На Западе оказаться на улице без работы, еды и жилища вполне обычная ситуация. Не все на это готовы если прийдеться. Это не война конечно но это далеко и не кисель. Дважды подумайте если собрались уехать, что вы конкретно готовы терпеть.
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01.04.2022 20:05 Відповісти
Закордон закордоном, а я не розумію чого здоровенні бугаї з Харкова втікають на західну Україну чи в Польщу, а не йдуть у військомат щоб захищати Україну і своє місто відвойовувати...
Чому хлопці із заходу України гинуть під Харковом, а харківські бугаї в Польщі чи у Львові ?!
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01.04.2022 20:16 Відповісти
вообще я считаю Европа должна вводить диф. подход к беженцам.
Семейка из Дрогобыча ославилась, сдырснув во Францию через 2 часа после начала войны, где на центр. канале папаша бугай выступил канюча, как франция им должна дать квартиру, машину, пособие и работу, бо в Украине все пропало...Вычислили этого гандона. Он и семейка с Дрогобыча...Это нормально??

У меня куча знакомых с западной сдрыснули в 1ый день за 2 часа и там сидят по сег. день. Я спрашиваю, зачем вы это сделали?? Ответ: а вдруг нас тоже будут бомбить?? Ребята, это дно.

Есть области, которые имеют моральное право быть беженцами: юг, Харьков, Чернигов, Сумы, Киевская область...Но жители зап. Украины сидящие там на пособии - это за гранью морали. Вы забираете финансы и места у тех, кто в этом действительно нуждается.

Порядок навести по моему мнение очень просто. При регистрации вбивать ИНН беженца. И если он из виноградова, Дрогобыча т.п. - то лишать его такого права. Это очень просто.

Иначе Европа скоро задохнется. А нам деньги на войну нужны, а не на отсиживающихся уродов с Дрогобыча или Виноградова.
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01.04.2022 21:10 Відповісти
Мои тоже вернулись неделю назад, но они и не совсем бежали, а не могли вернуться домой из отпуска, потому я им купил билет в Амстердам, ну и комнат у меня слава богу хватает.

Мама понятно пожилой человек тяжёлый на подъем, огород, хозяйство и это вот всё. Сестра впала в депрессию, хотя ей тут нашли работу в магазине, только скажи, когда выйдешь. Племянница в ****, потому что здесь обязаловка насчёт школы, ну отправили бы в спецкласс учить голландский. И сегодня утром звонили из муниципалитета насчёт пособия для них, говорю ну уже всё, уехали обратно. На жильё не хватило бы, конечно, но на еду вполне. Этим денежным вопросом парились сами и попутно выносили мозг мне. Если б хотели устроиться и адаптироваться, то дело пошло бы, а так отправить их назад было лучшим выходом, благо в одесской области терпимо.
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01.04.2022 22:40 Відповісти
Тут важливе питання в коментарях обговорювалося.
Вважаю, що фактично тер.оборона у Львовівській та Ужгородській областях є [на 80%] скупченням осіб, які не бажають їхати на справжній фронт бойових дій (де є танки РФ, є воїни агресора з РФ, є справжня війна).
Ці тер.обороновці зі Львова часто намагаються щось вкрасти з вантажів з США, що прямують на фронт. Їх спроби знущатися над евакуюваними (з приводу вручення повісток саме особам з інших міст) є фактичним знущанням, а не правовою процедурою.
Нам необхідно перенаправити Львівську та Ужгородську тероборони на фронт (Маріуполь, Попасна), бо Львівська тероборона - фактично прихисток для ледарів, які не бажають воювати.
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02.04.2022 01:10 Відповісти
 
 