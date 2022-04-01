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Новости Война
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Рада усилила ответственность за распространение информации о деятельности ВСУ

зсу

Верховная Рада ужесточила ответственность за несанкционированное разглашение информации о вооружении, перемещении оружия, а также движении Вооруженных сил Украины.

За соответствующий законопроект №7236 проголосовали 320 народных депутатов на заседании в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Документ предусматривает усовершенствование статьи 114-2 Уголовного кодекса, в которой говорится об ответственности за несанкционированное распространение информации о способах противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации. В частности, расширен перечень государственных органов, имеющих право распространять информацию о поставках оружия в Украину и перемещении ВСУ.

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Так, законопроект предусматривает уточнение сроков по источникам информации от органов стран-партнеров, а также к правомерным субъектам распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ прилагается Министерство обороны Украины и другие уполномоченные государственные органы.

Кроме того, уточняются квалифицирующие признаки совершения этих уголовных преступлений.

ВР (29227) информация (379) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+4
Ці, 320 народних депутатів голосували з залу парламенту, чи з програми на смартфоні на пляжі Малібу? Мені просто цікаво?
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01.04.2022 17:42
+1
Если они сами не думают что говорят и пишут то не нужно искать крайних
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01.04.2022 17:44
+1
Они трудятся не прикладая рук.
Во, самый необходимый сегодня закон - гимн поменять.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39278
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01.04.2022 17:55
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Ці, 320 народних депутатів голосували з залу парламенту, чи з програми на смартфоні на пляжі Малібу? Мені просто цікаво?
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01.04.2022 17:42 Ответить
Они трудятся не прикладая рук.
Во, самый необходимый сегодня закон - гимн поменять.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39278
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01.04.2022 17:55 Ответить
"... уточнення термінів щодо джерел інформації від органів країн-партнерів..." Як це зрозуміти?
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01.04.2022 17:43 Ответить
Більше всього схоже на заборону перепосту новин з BBCnews?
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01.04.2022 18:01 Ответить
Если они сами не думают что говорят и пишут то не нужно искать крайних
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01.04.2022 17:44 Ответить
Але офіс клована до них не належить, отже громадяни Подоляк М.М. і Арахамія Д.Г. все одно будуть арештовані, попри всі спроби прокуратури проігноровати надійно засвідчений карний злочин.

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01.04.2022 18:20 Ответить
Тільки не дозволяйте оци ярмакам та агрохіміям їм завадить.
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01.04.2022 18:38 Ответить
Этих двоих надо расстрелять по законам военного времени за попытку протянуть капитуляцию Украины в Стамбуле. Они - враги
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01.04.2022 20:52 Ответить
Nu. Uchitesi skazhu ja vam...Teorija, nichego ne dala.. Za to praktika, rezulitati dajot.
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01.04.2022 21:01 Ответить
Eshhchjo by spikerov (op) i drugih gos zavedenii otuchiti govoriti bolishe, chem bylo sankcionirovano ...
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01.04.2022 21:04 Ответить
 
 