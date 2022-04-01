Рада усилила ответственность за распространение информации о деятельности ВСУ

Верховная Рада ужесточила ответственность за несанкционированное разглашение информации о вооружении, перемещении оружия, а также движении Вооруженных сил Украины.

За соответствующий законопроект №7236 проголосовали 320 народных депутатов на заседании в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Документ предусматривает усовершенствование статьи 114-2 Уголовного кодекса, в которой говорится об ответственности за несанкционированное распространение информации о способах противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации. В частности, расширен перечень государственных органов, имеющих право распространять информацию о поставках оружия в Украину и перемещении ВСУ.

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Так, законопроект предусматривает уточнение сроков по источникам информации от органов стран-партнеров, а также к правомерным субъектам распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ прилагается Министерство обороны Украины и другие уполномоченные государственные органы.

Кроме того, уточняются квалифицирующие признаки совершения этих уголовных преступлений.