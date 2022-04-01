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Новини Війна
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Рада посилила відповідальність за поширення інформації про діяльність ЗСУ

зсу

Верховна Рада посилила відповідальність за несанкціоноване розголошення інформації про озброєння, переміщення зброї, а також рух Збройних сил України.

За відповідний законопроєкт №7236 проголосували 320 народних депутатів під час засідання у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Документ передбачає удосконалення статті 114-2 Кримінального кодексу, у якій ідеться про відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про засоби протидії збройній агресії Російської Федерації. Зокрема, розширено перелік державних органів, які мають право поширювати інформацію про постачання зброї в Україну та переміщення ЗСУ.

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Так, законопроєкт передбачає уточнення термінів щодо джерел інформації від органів країн-партнерів, а також до правомірних суб’єктів поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ додається Міністерство оборони України та інші уповноважені державні органи.

Крім того, уточнюються кваліфікуючі ознаки скоєння цих кримінальних правопорушень.

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Топ коментарі
+4
Ці, 320 народних депутатів голосували з залу парламенту, чи з програми на смартфоні на пляжі Малібу? Мені просто цікаво?
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01.04.2022 17:42
+1
Если они сами не думают что говорят и пишут то не нужно искать крайних
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01.04.2022 17:44
+1
Они трудятся не прикладая рук.
Во, самый необходимый сегодня закон - гимн поменять.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39278
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01.04.2022 17:55
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Ці, 320 народних депутатів голосували з залу парламенту, чи з програми на смартфоні на пляжі Малібу? Мені просто цікаво?
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01.04.2022 17:42 Відповісти
Они трудятся не прикладая рук.
Во, самый необходимый сегодня закон - гимн поменять.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39278
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01.04.2022 17:55 Відповісти
"... уточнення термінів щодо джерел інформації від органів країн-партнерів..." Як це зрозуміти?
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01.04.2022 17:43 Відповісти
Більше всього схоже на заборону перепосту новин з BBCnews?
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01.04.2022 18:01 Відповісти
Если они сами не думают что говорят и пишут то не нужно искать крайних
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01.04.2022 17:44 Відповісти
Але офіс клована до них не належить, отже громадяни Подоляк М.М. і Арахамія Д.Г. все одно будуть арештовані, попри всі спроби прокуратури проігноровати надійно засвідчений карний злочин.

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01.04.2022 18:20 Відповісти
Тільки не дозволяйте оци ярмакам та агрохіміям їм завадить.
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01.04.2022 18:38 Відповісти
Этих двоих надо расстрелять по законам военного времени за попытку протянуть капитуляцию Украины в Стамбуле. Они - враги
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01.04.2022 20:52 Відповісти
Nu. Uchitesi skazhu ja vam...Teorija, nichego ne dala.. Za to praktika, rezulitati dajot.
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01.04.2022 21:01 Відповісти
Eshhchjo by spikerov (op) i drugih gos zavedenii otuchiti govoriti bolishe, chem bylo sankcionirovano ...
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01.04.2022 21:04 Відповісти
 
 