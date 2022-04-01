Буча освобождена от российских оккупантов, - мэр Федорук. ВИДЕО

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил об уходе оккупантов из города.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемая бучанская громада, 31 марта войдет в историю нашего неселенного пункта как день освобождения от российских орков, от российских оккупантов нашими ВСУ. Сегодня констатирую, что этот день радостный. Великая победа ВСУ на Киевщине и мы обязательно дождемся и все будем делать, чтобы большая победа была по всей Украине. Слава ВСУ, слава Украине, слава каждому украинцу", - сказал он.

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