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Жители Иванкова на Киевщине радуются освобождение от оккупантов. ФОТО

Город Иванков на Киевщине перешел под контроль Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал Денис Казанский.

"Шокирующие кадры. Бандеровцы и фашисты входят в поселок Иванков после его денацификации", - сиронизировал он, выкладывая фото радостных местных жителей.

Читайте также: Иванков в Киевской области перешел под контроль ВСУ, - журналист Аминов

Жители Иванкова на Киевщине радуются освобождение от оккупантов 01

Автор: 

Киевская область (4132) увольнение (2679) Иванков (4)


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Топ комментарии
+71
Слава ЗСУ !!!!!
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01.04.2022 14:42
+48
Хіба може бути щось краще за свободу. СЛАВА ЗСУ, НАЦГВАРДІЇ!
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01.04.2022 14:45
+43
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.04.2022 14:43
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Слава ЗСУ !!!!!
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01.04.2022 14:42 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.04.2022 14:43 Ответить
Счастье.. скоро будет счастье для всех Нас.. хорошо когда помогаете, главное - не мешайте..
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01.04.2022 14:45 Ответить
Хіба може бути щось краще за свободу. СЛАВА ЗСУ, НАЦГВАРДІЇ!
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01.04.2022 14:45 Ответить
Нашим мужнім Героям слава і щира подяка за ВСЕ , що вони роблять 👍🏼💪🙏🏼
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01.04.2022 14:52 Ответить
На всіх відео і фото тільки літні люди, або середнього віку. Де молодь, дівчата? Всіх орда погнала на росію?
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01.04.2022 14:54 Ответить
хтось виїхав, хтось воюює... а хтось загинув....
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01.04.2022 15:02 Ответить
Яка молодь ? У нас пенсів 10 млн.
Виїхали біженців 7-10 млн.
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01.04.2022 15:51 Ответить
А брехали в раші, що так будуть москлів зустрічати. Навіть не надійтеся! Слава Нації! Смерть москалям! Слава Україні!!!
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01.04.2022 14:55 Ответить
Утилизация РАБссии набирае обертів))))
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01.04.2022 14:57 Ответить
https://mobile.twitter.com/ukrpravda_news/status/1509856877013868545 https://mobile.twitter.com/ukrpravda_news/status/1509856877013868545


Гостомель наш!)
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01.04.2022 15:00 Ответить
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01.04.2022 15:00 Ответить
НЕЛЮДИ...
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01.04.2022 15:05 Ответить
kto nibud v zdravom ume - pojasnit mene - ZZZachem piZZditj kovry ? .....hotja....ZZachem piZZdit unitazy - navernoe vse pojasnjae
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01.04.2022 16:28 Ответить
Слава украинской нации ! СЛАВА ЗСУ !!!
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01.04.2022 15:04 Ответить
Якась тут подляна, не могут они все так кидать просто так, что то другое замыслили.
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01.04.2022 15:07 Ответить
Нема там ніякої подляни, оркам керівництво обіцяло тіки місяць відгрібати піздюлей)
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01.04.2022 15:14 Ответить
их до этого три недели утюжили дальнобойной артой с подсветкой с беспилотников. вот и не выдержала российская десантура. тем более что после 25го их обещали вывести так как контракт был на месяц боёв, а их оставили мишенями для нашей арты . вот они и отказались воевать, а просто сидели по норам. Д=деморализация
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01.04.2022 15:18 Ответить
Поліщуки дочекались !
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01.04.2022 15:21 Ответить
Потрібно щоб військові після перемоги ще знищили проросійських щурів в Україні а їх тут тисячі
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01.04.2022 15:42 Ответить
 
 