Жители Иванкова на Киевщине радуются освобождение от оккупантов. ФОТО
Город Иванков на Киевщине перешел под контроль Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал Денис Казанский.
"Шокирующие кадры. Бандеровцы и фашисты входят в поселок Иванков после его денацификации", - сиронизировал он, выкладывая фото радостных местных жителей.
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