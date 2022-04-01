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Жителі Іванкова на Київщині радіють звільненню від окупантів. ФОТО

Місто Іванків на Київщині перейшло під контроль Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото опублікував Денис Казанський.

"Шокуючі кадри. Бандерівці та фашисти входять до селища Іванків після його денацифікації", - зіронізував він, викладаючи фото радісних місцевих жителів.

Читайте також: Іванків на Київщині перейшов під контроль ЗСУ, - журналіст Амінов

Жителі Іванкова на Київщині радіють звільненню від окупантів 01

Київська область (4022) звільнення (2675) Іванків (7)


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Топ коментарі
+71
Слава ЗСУ !!!!!
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01.04.2022 14:42
+48
Хіба може бути щось краще за свободу. СЛАВА ЗСУ, НАЦГВАРДІЇ!
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01.04.2022 14:45
+43
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.04.2022 14:43
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Слава ЗСУ !!!!!
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01.04.2022 14:42 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.04.2022 14:43 Відповісти
Счастье.. скоро будет счастье для всех Нас.. хорошо когда помогаете, главное - не мешайте..
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01.04.2022 14:45 Відповісти
Хіба може бути щось краще за свободу. СЛАВА ЗСУ, НАЦГВАРДІЇ!
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01.04.2022 14:45 Відповісти
Нашим мужнім Героям слава і щира подяка за ВСЕ , що вони роблять 👍🏼💪🙏🏼
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01.04.2022 14:52 Відповісти
На всіх відео і фото тільки літні люди, або середнього віку. Де молодь, дівчата? Всіх орда погнала на росію?
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01.04.2022 14:54 Відповісти
хтось виїхав, хтось воюює... а хтось загинув....
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01.04.2022 15:02 Відповісти
Яка молодь ? У нас пенсів 10 млн.
Виїхали біженців 7-10 млн.
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01.04.2022 15:51 Відповісти
А брехали в раші, що так будуть москлів зустрічати. Навіть не надійтеся! Слава Нації! Смерть москалям! Слава Україні!!!
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01.04.2022 14:55 Відповісти
Утилизация РАБссии набирае обертів))))
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01.04.2022 14:57 Відповісти
https://mobile.twitter.com/ukrpravda_news/status/1509856877013868545 https://mobile.twitter.com/ukrpravda_news/status/1509856877013868545


Гостомель наш!)
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01.04.2022 15:00 Відповісти
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01.04.2022 15:00 Відповісти
НЕЛЮДИ...
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01.04.2022 15:05 Відповісти
kto nibud v zdravom ume - pojasnit mene - ZZZachem piZZditj kovry ? .....hotja....ZZachem piZZdit unitazy - navernoe vse pojasnjae
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01.04.2022 16:28 Відповісти
Слава украинской нации ! СЛАВА ЗСУ !!!
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01.04.2022 15:04 Відповісти
Якась тут подляна, не могут они все так кидать просто так, что то другое замыслили.
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01.04.2022 15:07 Відповісти
Нема там ніякої подляни, оркам керівництво обіцяло тіки місяць відгрібати піздюлей)
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01.04.2022 15:14 Відповісти
их до этого три недели утюжили дальнобойной артой с подсветкой с беспилотников. вот и не выдержала российская десантура. тем более что после 25го их обещали вывести так как контракт был на месяц боёв, а их оставили мишенями для нашей арты . вот они и отказались воевать, а просто сидели по норам. Д=деморализация
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01.04.2022 15:18 Відповісти
Поліщуки дочекались !
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01.04.2022 15:21 Відповісти
Потрібно щоб військові після перемоги ще знищили проросійських щурів в Україні а їх тут тисячі
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01.04.2022 15:42 Відповісти
 
 