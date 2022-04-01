Жителі Іванкова на Київщині радіють звільненню від окупантів. ФОТО

Місто Іванків на Київщині перейшло під контроль Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото опублікував Денис Казанський.

"Шокуючі кадри. Бандерівці та фашисти входять до селища Іванків після його денацифікації", - зіронізував він, викладаючи фото радісних місцевих жителів.

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