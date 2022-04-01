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Новини Війна
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Іванків на Київщині перейшов під контроль ЗСУ, - журналіст Амінов

іванків

Збройні сили України звільнили від російських окупантів смт Іванків за 80 км від Києва.

Про це повідомив журналіст Богдан Амінов, який родом із Іванкова, передає Цензор.НЕТ.

"Іванків на Київщині – звільнено! Збройні Сили України взяли під контроль населений пункт! Зв'язок відновлять найближчим часом. Іванків був у окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв'язку", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Полюють на учасників АТО, щоб ті не чинили спротив": жителі Іванкова у блокаді окупантів просять "зелений коридор"

Автор: 

Київська область (4007) ЗСУ (7501) Іванків (7)


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Топ коментарі
+24
Скоро мапа бойових дій сильно поміняє вигляд, особливо під Київом, в кращий бік
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01.04.2022 11:59
+15
картинка називається "Zайва хромосома"
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01.04.2022 12:07
+15
В землю, сподіваюсь
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01.04.2022 12:15
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Скоро мапа бойових дій сильно поміняє вигляд, особливо під Київом, в кращий бік
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01.04.2022 11:59 Відповісти
Супер, дякую ЗСУ.
А новин щодо Макарова і прилеглих сіл немає? Хотілось би додому...
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01.04.2022 12:00 Відповісти
наскільки я розумію, Макарів, як і усю житомирську трасу вже звільнено! Але ви звичайно чекайте офіціної інформації від влади
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01.04.2022 12:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4yHcAhVWxjk Там іще , мабуть , трішки саперам попрацювати доведеться .
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01.04.2022 12:34 Відповісти
Це виходить що вони вийшли з Гостомеля і Бучі? Дороги більше нема на Білорусь, окрім як через Іванків.
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01.04.2022 12:01 Відповісти
Мэр Бучи выступал и говорил, что освобождаем с боями каждый метр. В любом случае скоро орков там не будет
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01.04.2022 12:14 Відповісти
Це виходить що вони звідти вже ніколи не вийдуть. Хіба вплав через Дніпро...)
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01.04.2022 12:05 Відповісти
Якщо в Гостомелі вони лишили сили, то тепер вони в котлі, міст в Іванкові тільки є, решта місцевості болота і річка Тетерів, тому в плав через Дніпро. Соми Київського моря такі повиростають...
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01.04.2022 12:16 Відповісти
Думаю, кацапи своіх нє бросают, як завжди, кинули частину своїх, щоб наші трохи затримались. Решта ж москалів з'їбалась ще вчора
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01.04.2022 12:30 Відповісти
Міст в Іванкові наші підірвали ще 25 лютого
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01.04.2022 12:38 Відповісти
Та очевидно що не повністю.
Або орки швиденько відремонтували його.
Ви ж розумієте, що весь цей час техніка саме цим мостом їхала?
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01.04.2022 12:50 Відповісти
Так, Ви скоріше за все праві.
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01.04.2022 13:16 Відповісти
Десь була інфа про переправу в районі Ораного,з виходом в колишніх угіддях "вічно легітимного".
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01.04.2022 13:04 Відповісти
Фоторепортаж с Гостомеля был ещё утром.
Бегут свинособаки даже бросая документы. Но для местного пипла пропаганда немытой преподносит это как тактический отход)))
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01.04.2022 12:07 Відповісти
Только через Бородянку. Мостов нет, через Дымер ехать ((((
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01.04.2022 12:17 Відповісти
Если наши в Иванкове, то траса через с Бородянки это уже тыл наших войск.
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01.04.2022 12:21 Відповісти
Будемо сподіватись, що йдеться не про Іванків біля Борисполя, а про той, про який всі подумали.
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01.04.2022 12:32 Відповісти
В с.Іванків біля Борисполя орків і не було
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01.04.2022 12:51 Відповісти
Идет борьба с ДРГ.
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01.04.2022 13:10 Відповісти
Это означает, что орки в Буче, Гостомеле и в Ворзеле под угрозой полного окружения. Нормальной дороги за Дымером на Чернобыль по моему и не
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01.04.2022 12:04 Відповісти
Нету их уже там. Жди новостей.
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01.04.2022 12:06 Відповісти
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01.04.2022 12:05 Відповісти
картинка називається "Zайва хромосома"
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01.04.2022 12:07 Відповісти
Сумніваюся що до кацапів дішло щось: вони просто лізуть в Маріуполь і потребують додаткових сил.
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01.04.2022 12:05 Відповісти
Хоча мені не зрозуміла їх поведінка: відійти від Іванківа, це значить поставити своїх орків у Гостомері та бучі під загрозу повного оточення…
І сподіваюся так і станеться, навіть погода допомагає: дощик трохи підмочить грунтові дороги і перетворить їх на кашу щоб засіли тварюки там де сидять і там нехай здохнуть!
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01.04.2022 12:09 Відповісти
Там остались только те кто непосредственно в боях участвовал. Их естественно не смогли вывести. Больше никого нет ни в Буче ни в Гостомеле ни в Ворзеле и даже дальше.
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01.04.2022 12:16 Відповісти
Мабуть що так, але б хотілося помріяти - що перекидають війська для оборони Бєлгорода
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01.04.2022 12:13 Відповісти
У меня все ещё есть надежда что хотя бы половина из этих ********* после выхода из-под Киева разорвет контракты и нам будет намного легче. С Бучи и Гостомеля они уже награбили все, что можно, в Мариуполе уже кадыровцы и денерасты все повыносили, им уже неинтересно будет в этом участвовать
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01.04.2022 12:25 Відповісти
Плюс не забувайте, що міста і села під Києвом - це багаті міста і села. Там жило достатньо заможних людей та й звичайні люди жили непогано на київських зарплатах.
Чого не скажеш про східні області.
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01.04.2022 12:33 Відповісти
Димер теж вже. І Броварський район. От драпанули, так драпанули, аж п'яти виблискують
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01.04.2022 12:06 Відповісти
Да сбежали они уже. Остались лишь потеряшки которые были без связи или участвовали в боях и не успели выйти. Плюс очень много заминированной территории и взорваных мостов. Потому в некоторые населенные пункты не так просто попасть. Скоро наши все зачистят, а до того официальной информации не будет.
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01.04.2022 12:09 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.04.2022 12:09 Відповісти
Телеканал Минобороны РФ рассказал о задаче российских морпехов закрепиться под Киевом

10:16, 1 АПРЕЛЯ 2022

https://meduza.io/news/2022/04/01/telekanal-minoborony-rf-rasskazal-o-zadache-rossiyskih-morpehov-zakrepitsya-pod-kievom
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01.04.2022 12:09 Відповісти
самострєл для отчота - винахід рашкинської воєнщини

Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську»

Звучить дико, але рашисти готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх «успіхів» в Україні.

На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».

Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою, повідомляє СБУ.

«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» - невдоволено говорить командир.
https://t.me/operativnoZSU/16687
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01.04.2022 12:12 Відповісти
Мені цікаво, якщо Іванків під контролем ЗСУ, а це був тил орків(вони базувалися, Димер, Катюжанка, Іванків) куди буде виходити групування русні з Гостомелю, Бучі, Ворзелю???
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01.04.2022 12:10 Відповісти
В землю, сподіваюсь
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01.04.2022 12:15 Відповісти
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01.04.2022 12:16 Відповісти
Их там уже нету, так говорят
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01.04.2022 12:16 Відповісти
Оно вышло еще вчера.
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01.04.2022 12:17 Відповісти
Мабуть почали вилити ще раніше, швиденько так зригнули.
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01.04.2022 12:21 Відповісти
30 числа начали подготовку. Выходить начали в ночь на 31 марта, а 31 после обеда и следа от них не осталось, только последствия.
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01.04.2022 12:26 Відповісти
Сподівався, що це чергове "геніальне" рішення орків, кинути своїх в тилу ЗСУ, на всяк випадок.
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01.04.2022 13:38 Відповісти
"Хер Майор наши войска мужественно отступают, а трусливые зулусы в панике бегут за нами !" (с)
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01.04.2022 12:14 Відповісти
ІВАНКІВ звільнили від іванків... отак бува щаслива мить в ******** Історії, малята...
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01.04.2022 12:16 Відповісти
Їм що дали зелену дорогу в Стамбулі ? Щось їх ніхто не обстрілює !
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01.04.2022 12:17 Відповісти
Очень похоже на чес по ушам, тем более от какого то журналиста. Но если правда, то полный зачет, Бородянка и Гостомель в окружении. Посмотрим как русские не сдаются
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01.04.2022 12:21 Відповісти
Москалів вже вчора не було в Гостомелі.
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01.04.2022 12:25 Відповісти
Он из тех кто привык доверять только официальной информации. Оказывается не только в московии, а и у нас таких достаточно.
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01.04.2022 12:29 Відповісти
Вы, видимо, "из гущи событий". Вам видней. А я как и все смотрю официальную информацию. Что не нравится?
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01.04.2022 13:29 Відповісти
В нас знайомі і родичі в гущі подій. Я з Києва. Багатьох знаю з тих міст і сіл. Він посаду говорить. Йде зачистка. Працюють сапери.
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01.04.2022 13:50 Відповісти
Та нет уже там никого, они 3 дня выходили колонами по 700 единиц техники каждая. Максимум 1000 потеряшек бегает
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01.04.2022 12:27 Відповісти
Только не надо шапкозакидательства (не на всех срабатывает ) Слава героям ! Але одно але ! 700 единиц техники вывели рашисты с этих районов и видимо без потерь с награбленным имуществом скоро будат одаривать своих жен! Вот поэтому и удается очистить и освободить эти районы. А вот куда эта масса хлынет все уже знают и Одессе надо готовится ! Рано еще хлопці- рано святкувать. Все ще по переду . Слава героям України ! Хай все буде добре
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01.04.2022 12:28 Відповісти
С потерями. Пока не хлынет, так как потрепаны они существенно. Да и многие в этот ад просто не захотят возвращаться.
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01.04.2022 12:31 Відповісти
Ну вот сразу понятно, что человек лично видел и оценил "потрепанность"
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01.04.2022 13:37 Відповісти
какая Одесса? как ты себе представляешь удар по Одессе, когда бои под Херсоном уже идут.
Фигню не пиши.
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01.04.2022 13:00 Відповісти
Грабувати більше нічого, пора "домой", побачили, як бандерівці живуть, тепер все накрадене буде в раші, нарешті побачили Європу.
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01.04.2022 12:35 Відповісти
З такими темпами і до Гомеля вже рукою подати.
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01.04.2022 13:00 Відповісти
 
 