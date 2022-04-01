Іванків на Київщині перейшов під контроль ЗСУ, - журналіст Амінов
Збройні сили України звільнили від російських окупантів смт Іванків за 80 км від Києва.
Про це повідомив журналіст Богдан Амінов, який родом із Іванкова, передає Цензор.НЕТ.
"Іванків на Київщині – звільнено! Збройні Сили України взяли під контроль населений пункт! Зв'язок відновлять найближчим часом. Іванків був у окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв'язку", - написав він.
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А новин щодо Макарова і прилеглих сіл немає? Хотілось би додому...
своіх нє бросают, як завжди, кинули частину своїх, щоб наші трохи затримались. Решта ж москалів з'їбалась ще вчора
Або орки швиденько відремонтували його.
Ви ж розумієте, що весь цей час техніка саме цим мостом їхала?
Бегут свинособаки даже бросая документы. Но для местного пипла пропаганда немытой преподносит это как тактический отход)))
І сподіваюся так і станеться, навіть погода допомагає: дощик трохи підмочить грунтові дороги і перетворить їх на кашу щоб засіли тварюки там де сидять і там нехай здохнуть!
Чого не скажеш про східні області.
10:16, 1 АПРЕЛЯ 2022
https://meduza.io/news/2022/04/01/telekanal-minoborony-rf-rasskazal-o-zadache-rossiyskih-morpehov-zakrepitsya-pod-kievom
Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську»
Звучить дико, але рашисти готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх «успіхів» в Україні.
На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».
Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою, повідомляє СБУ.
«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» - невдоволено говорить командир.
https://t.me/operativnoZSU/16687
Фигню не пиши.