Іванків на Київщині перейшов під контроль ЗСУ, - журналіст Амінов

Збройні сили України звільнили від російських окупантів смт Іванків за 80 км від Києва.

Про це повідомив журналіст Богдан Амінов, який родом із Іванкова, передає Цензор.НЕТ.

"Іванків на Київщині – звільнено! Збройні Сили України взяли під контроль населений пункт! Зв'язок відновлять найближчим часом. Іванків був у окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв'язку", - написав він.

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