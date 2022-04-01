Бучу звільнено від російських окупантів, - мер Федорук. ВIДЕО

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про звільнення міста.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановна бучанська громадо, 31 березня увійде в історію нашого неселеного пункту як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими ЗСУ. Сьогодні констатую, що цей день є радісним. Велика перемога ЗСУ на Київщині і ми обов'язково дочекаємось та все робитимемо, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава ЗСУ, слава Україні, слава кожному українцю", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська замінували територію кондитерської фабрики в Бучі, а печиво отруїли