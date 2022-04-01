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Новини Війна
19 082 35

Бучу звільнено від російських окупантів, - мер Федорук. ВIДЕО

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про звільнення міста.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановна бучанська громадо, 31 березня увійде в історію нашого неселеного пункту як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими ЗСУ. Сьогодні констатую, що цей день є радісним. Велика перемога ЗСУ на Київщині і ми обов'язково дочекаємось та все робитимемо, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава ЗСУ, слава Україні, слава кожному українцю", - сказав він.

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звільнення (2667) Буча (539)


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Топ коментарі
+42
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01.04.2022 19:07
+35
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01.04.2022 19:08
+19
рузге бегут и бросают свои машинко
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01.04.2022 19:14
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01.04.2022 19:07 Відповісти
Героям ЗСУ СЛАВА ! ❤️💙💛✌🏼🙏
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01.04.2022 19:12 Відповісти
А Изюм, что там?
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01.04.2022 19:07 Відповісти
ж*па
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01.04.2022 20:49 Відповісти
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01.04.2022 19:08 Відповісти
Траншейна стопа. На всіх війнах солдати від цього недугу потерпали.
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01.04.2022 20:26 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.04.2022 19:08 Відповісти
Навіть Бучу не змогли втримати, вояки ватяні.
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01.04.2022 19:09 Відповісти
рузге бегут и бросают свои машинко
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01.04.2022 19:14 Відповісти
Дыровские тик токеры побросали майно ганДОНа
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01.04.2022 19:39 Відповісти
Хм, типичная полицайская, а не военная машина
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01.04.2022 22:02 Відповісти
Дали проср@ться оркам. Давайте еще, ребята!
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01.04.2022 19:09 Відповісти
Бідна Буча, що з тобою зробили рашиські нелюди, але все буде гаразд бо ти українська була і є. Все буде Україна .
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01.04.2022 19:09 Відповісти
Один і той самий текст у всіх пропагандонів мордору з'явився одночасно, тільки останні абзаци різні( отсєбятіна)
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01.04.2022 19:11 Відповісти
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01.04.2022 19:12 Відповісти
Конторские не стали заморачиваться...
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01.04.2022 19:15 Відповісти
Кацапи, ідіть далі, за вашим кораблем: *****!
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01.04.2022 20:31 Відповісти
Будьте прокляты ,Рашисты -нелюди , здохни соловьиный помет в страшных муках!
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01.04.2022 19:14 Відповісти
Взяти б цих "репортёров воюющей страны" і на десяточку. Ні не за нашим законодавством - а за їх же, за "воюющую страну", контору палять, "нацпрєдатєлі"
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01.04.2022 19:18 Відповісти
СЛАВА БОГУ!СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!
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01.04.2022 19:14 Відповісти
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ!
ЗСУ НАЙСИЛЬНІША АРМІЯ У СВІТІ !!!
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01.04.2022 19:15 Відповісти
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01.04.2022 19:16 Відповісти
Рано радоваться. Орки перебрасывают эти части на Донбасс, хотят окружить нашу группировку в зоне ООС, и как мы сможем отправить к ним подкрепление, пока не видно...
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01.04.2022 19:21 Відповісти
Там достатньо наших сил! Оркам піз.....................да всюди в Україні !
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01.04.2022 19:24 Відповісти
какое достатньо... вы карту оккупации видели??
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01.04.2022 20:51 Відповісти
в спам рузькэ
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01.04.2022 21:00 Відповісти
Орки з-під Києва біжать на Донбас, аж перевертаються. Побачимо як їх командири туди будуть тих орків заманювати довгим російським дерев'яним рублем.
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01.04.2022 20:36 Відповісти
Они солдаты, куда прикажут, туда и идут...
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01.04.2022 21:27 Відповісти
Uraaaaaa. BUCHU osvobodili. Uraaaaaa.Tak derjat. SALVA UKRAINE!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.04.2022 20:13 Відповісти
По словам местных, боев не было. Орки вчера ушли из центра и встали на окраинах возле дорог на выход, а сегодня снялись и ушли, в сторону Бородянки.
Видимо, боятся что наши перережут трассу и они окажутся в котле, поэтому драпают пока не поздно.
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01.04.2022 20:26 Відповісти
Не знаю про Бучу, але був свідком як наші чотири доби до вчора добивали орків у пригороді Києва в районі Софійської Борщагівки. Мабуть нікого з них в живих не залишилося, бо були в повному оточенні і лупили наші їх всім: від кулеметів і до гармати танка. Канонада стояла на всю округу.
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01.04.2022 20:49 Відповісти
А про дороги, усеянные трупами местные ничего не говорили? Значит даже выстрелов не было?
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08.04.2022 01:08 Відповісти
Бучу орки сами отдали с боями.Согласно приказу.Не фиг звиздеть, что это наши освободили.
Через 4-7 дней эти говнюки вылезут где то на Лугандоне и опять попрут в бой.
Хвастаться особо нечем. В Киеве сидит 75% всех сил и досидится до поражения везде.Потом орки пойдут и уроют Киев.
Вот такая вот херня. Снимите розовые очки.
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01.04.2022 20:27 Відповісти
я тоже в шоке. Киев это важно, но как же все остальное? на карту оккупации смотреть уже страшно
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01.04.2022 20:53 Відповісти
 
 