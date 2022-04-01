Бучу звільнено від російських окупантів, - мер Федорук. ВIДЕО
Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про звільнення міста.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановна бучанська громадо, 31 березня увійде в історію нашого неселеного пункту як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими ЗСУ. Сьогодні констатую, що цей день є радісним. Велика перемога ЗСУ на Київщині і ми обов'язково дочекаємось та все робитимемо, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава ЗСУ, слава Україні, слава кожному українцю", - сказав він.
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ЗСУ НАЙСИЛЬНІША АРМІЯ У СВІТІ !!!
Видимо, боятся что наши перережут трассу и они окажутся в котле, поэтому драпают пока не поздно.
Через 4-7 дней эти говнюки вылезут где то на Лугандоне и опять попрут в бой.
Хвастаться особо нечем. В Киеве сидит 75% всех сил и досидится до поражения везде.Потом орки пойдут и уроют Киев.
Вот такая вот херня. Снимите розовые очки.