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Новости Война
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Войска РФ начинают оккупировать центральную часть Сумской области, - Живицкий

рф

Российские войска начинают оккупировать центральную часть Сумской области.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше южная часть области была оккупирована и занята. Сегодня мы наблюдаем подобную ситуацию, начинают окапываться в громадах, начинают искать местную власть. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области", - сказал он.

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Сумская область (3004) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+46
Что и требовалось доказать, кацапы тупо концентрируют свои войска на захват юго- востока. И просто сваливают с Чернобыльской зоны.
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01.04.2022 20:53
+36
Збройні сили на інших напрямках працюють. Тут цікавить інше,де місцева тероборона ?
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01.04.2022 21:00
+27
І протидії цьому від ЗСУ нема ? Це як розуміти ?
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01.04.2022 20:56
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Что и требовалось доказать, кацапы тупо концентрируют свои войска на захват юго- востока. И просто сваливают с Чернобыльской зоны.
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01.04.2022 20:53 Ответить
Похоже шо Донбас окружат, захватят часть северных територий, юг(по Днепр). Может быть потом и Одессу.
Зделают разграничительную линию и будут потом договариваться 8 лет, как на Донбассе.
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01.04.2022 21:14 Ответить
Це не та новина яку чекати хотілось би .
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01.04.2022 20:54 Ответить
І протидії цьому від ЗСУ нема ? Це як розуміти ?
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01.04.2022 20:56 Ответить
Збройні сили на інших напрямках працюють. Тут цікавить інше,де місцева тероборона ?
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01.04.2022 21:00 Ответить
Щось не бачу це більше
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01.04.2022 21:09 Ответить
ФСБшное, а ты точно не брешешь?

https://www.facebook.com/dostali.hvatit?hc_ref=ARQj4rK0_Y2QFUsNfHj1xLTnEiRJaPzoZrVBC4cEZx8ZlSXPSiCYSpd0AsEzsGqdLaw&fref=nf Семен Семенченко https://www.facebook.com/dostali.hvatit?hc_ref=ARQj4rK0_Y2QFUsNfHj1xLTnEiRJaPzoZrVBC4cEZx8ZlSXPSiCYSpd0AsEzsGqdLaw&fref=nf
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/pfbid0HvB6ZL7NtUfrTc4RoKFcRtTTWhGR5Z7jzj1dgnna8H3qbs583Q7TmAyWqb4NHznTl 26 февраля ·


UPD. Відпустили , а потім знов завернули в СІЗО. Попросили почекати годину - не вистачає одного документа. «Година» триває вже другу добу…

Я на волі. Часу мало тому одразу до справи.

Україна витримала удар перших днів вторгнення, але якщо ми тільки оборонятимемося - це обійдеться великою кров'ю. Українською кров'ю.

Ми повинні нападати

Ми повинні знищувати ворога там, де стоїть його чобіт на нашій землі. Ворог має побігти. Найближчим часом я напишу заяву про вступ до лав сил оборони України.

Закликаю всіх відчайдушних українців вступати до нашого штурмового загону, який буде організовано на базі однієї з військових частин.

Ми діятимемо наступально та у повній координації та підпорядкуванні керівництву ЗСУ. Наша сила не тільки в патріотизмі та сміливості, але і в вміннях (навичках) та дисципліні.

Всі разом ми звільнимо всю нашу землю від окупанта. Слава Україні!
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01.04.2022 22:02 Ответить
По состоянию на 2 апреля 2022 года Семён Семенченко не вышел на свободу и содержится в следственном изоляторе. Это легко проверить, зайдя на его страницу в https://www.facebook.com/dostali.hvatit?hc_ref=ARQj4rK0_Y2QFUsNfHj1xLTnEiRJaPzoZrVBC4cEZx8ZlSXPSiCYSpd0AsEzsGqdLaw&fref=nf .

Обращение Семёна от 25 марта 2022 года

"Замість партизанського руху та боротьби з ворогом - знову ув'язнення. Сьогодні суд продовжив мені запобіжний захід - тримання в СІЗО ще на два місяці.
Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони бригадний генерал Кирило Буданов надав клопотання про моє звільнення та мобілізацію в ЗСУ на ім'я голови суду та генерального прокурора https://cutt.ly/uS86b9U. Під Маріуполем, в інших містах Донбасу, в тилу противника зараз необхідний досвід, знання та навички таких людей як я.
Прокуратура надала клопотання про продовження мені міри запобіжного заходу. Без будь-якої аргументації. Начебто є "ризики тиску на свідків'. На підтвердження цієї "гіпотези" не було надано жодного документа. Прокурор ГПУ Труш навіть не приховував, що місяць тому він готував клопотання про моє звільнення, але "керівництво не затвердило".
Черговий суддя Шевченківського суду всіх вислухав, прочитав лист від ГУР МОУ і повідомив, що найближчі два місяці я буду знаходиться не на фронті, а в СІЗО. Я не розумію чого бояться люди, які вже понад рік, без відповідного вироку, тримають мене за ґратами. Спочатку в одиночці ізолятора СБУ, а потім в камері СІЗО.
І зараз всі обвинувачені по моїй справі, без будь-якого запобіжного, в рядах захисників України. Цього вимагав і я. І Президент Володимир Зеленський місяць тому говорив про те саме
В цей справі немає жодних збитків або загрози якомусь життю. В справi немає і потерпілих, а єдиний чоловік якого (з натяжкою) можна таким назвати - кум Пуйла Медведчук (в організації пострілу по вивісці антиукраїнського телеканалу мене звинувачують).
Сьогодні я хотів вийти, обійняти своїх дітей, дружину, матір, яких не бачив вже рік. Обійняти рідних та підти в військкомат, приєднатися до своїх побратимів. Але судом і прокуратурою було прийняте саме таке рішення.
Я вдячний своїй родині, побратимам та друзям за підтримку. Я вдячний Головному управлінню розвідки, яке поручилося за мене та ініціювало моє звільнення на вiйну. Хлопцi, ви всі зараз там. А я, нажаль нi.
Oголошую безстрокове голодування. Розумію, що зараз людям не до мене, але iнших способів реакції на все це у мене немає. Прокуратура та суд можуть будь-як ставитися особисто до мене, але вони не мають права позбавляти мене можливості захищати свою країну. Не мають права позбавляти людей ще одного солдатa!
Впевнений, що Україна переможе агресора. Тримайтеся!
Слава Україні!"
Джерело:

Администратор, почему поддерживаешь распространение заведомо ложной информации о том, что Семён находится на свободе и удаляешь мой пост ?
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02.04.2022 03:00 Ответить
Місцева ТРО з"явиться після зачистки території ЗСУ , розпочне проводити перевірку на блокпостах , ходити робити нерви своїм сусідам і бігати оформляти статус УБД (( Цинічно але правда , якщо її не чутно на другий місяць війни , то нічого про неї мову вести (( У Баштанці он кацапів лупили і про ТРО не згадували (( там же на Сумщині мисливці де мали бажання на кацапню полювання влаштовували , а тут ..... ну от якось так .......
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01.04.2022 23:50 Ответить
А що ти на кріслі-качалці не можеш зрозуміти? Такий стратег афігенний кажеш...
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01.04.2022 21:33 Ответить
То Бэлгород вже потушили орки?
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01.04.2022 20:58 Ответить
Планы РФ понятны. Но когда уже генштаб будет хоть как-то людей успокаивать, все под контролем, наш ответ будет жестким и т.д.
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01.04.2022 20:58 Ответить
А ніхто і не лякався що б заспокоювати. Генштаб констатує факт, оприлюднює інформацію і складає план протидій. Чи ви бажаєте щоб правдиву інформацію забороняли і замовчували? Ми не зомборашка і що б не стати нею - воюємо з ворогом.
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01.04.2022 21:23 Ответить
Чекають тебе, бо без Рембо "комнатного" не можуть впоратись.
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01.04.2022 21:03 Ответить
Підійми сраку з дивану й допоможи ...
Ти ж до 30.03.2022 відпочивав, великий воєн?
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01.04.2022 21:07 Ответить
Ти вже, сподіваємось, на шляху до центральної частини сумщини з кулеметом?
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01.04.2022 21:10 Ответить
Вони просто іздять по незахищених містах щоб мародерити...
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01.04.2022 21:02 Ответить
Вот для того их и отводили,чтоб создать новое наступление.
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01.04.2022 21:04 Ответить
швидше за все це кочує орда що стояла під Броварами. Вона якби в оточенні. Там близько 700 одиниць техніки. На північ їх не пустили і вони поїхали тим же шляхом що приїхали. Тобто через Сумську обл.

У нас воюють бригадами. Силами бригади їх не зупинити.
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01.04.2022 21:06 Ответить
Зупинить!
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01.04.2022 21:15 Ответить
Мабуть їм щось заважає далі рухатись раз вони зупинились, окопуються і ловлять заручників.

Може мости поламані.
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01.04.2022 21:29 Ответить
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01.04.2022 21:08 Ответить
Живицький, ти не кіпішуй, ти повинен давно вже зробити свою роботу - передати ВСУ координати скупчення техніки Орків. Займись роботою!
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01.04.2022 21:10 Ответить
Подумалось - а може це першотравневий жарт / невдалий правда , якщо так /
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01.04.2022 21:12 Ответить
Чи то окуповувати, чи окопуватись. А як окопуватись, якщо не окупували.

Сцка, якась палянИца
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01.04.2022 21:12 Ответить
Шо агрохімія, допомогли нам твої перемовини з фашистами?
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01.04.2022 21:14 Ответить
Читаю Бутусова, біжать з під Сум, відео більше не бачу. Може стара інфа,бо обіцяли добрі новини.
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01.04.2022 21:16 Ответить
Розьясни , що мав наувазі?
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01.04.2022 21:25 Ответить
Те,що їх на півдні області нема. А тепер виходить вони там окопуються....
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01.04.2022 21:38 Ответить
Їх взагалі вигнали з області за поребрік. Ті що зараз з'явились мабуть драпають з-під Киева в тому ж напрямку. Вчора їх бачили в Ічні. Судячи з усього далі вони поперлись на Ромни
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01.04.2022 21:55 Ответить
Довго вони ще тинятися будуть по лісам і шкоду місцевим приносити....
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01.04.2022 22:24 Ответить
Знають скотиняки що Спадщанський ліс їм не по зубах. Тому й намагаються триматись південніше. Але й там Сидір Артемович є Національним Героєм, а також Іван Кожедуб та й Катя Зеленко та вже й Володимир Зеленський. А Зелена зона вже незабаром розквітне і цим тварюкам життя не дасть.
Слава Україні!!!
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01.04.2022 21:21 Ответить
Який нахсидір артемович? Той комуняка,якому в боях з УПА «жаба цицьки дала»? Каша в голові,мля...
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01.04.2022 21:47 Ответить
Згоден цілком.підтримую.
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01.04.2022 21:51 Ответить
Якась дрімуча клованська маячня. Громадянин Ковпак був державний зрадник, колабораціоніст і воєнний злочинець, напряму причетний до трьох голодоморів і числених каральних акцій проти мирного населення на окупованих територіях.
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01.04.2022 21:49 Ответить
Верим в ЗСУ вся русня в Украине сдохнет
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01.04.2022 21:25 Ответить
нас ждет партизанская война. уродам мало не покажется. я писал что военкомат даст мне оружзие. дал. но не то что я хотел. кольт 38 калибра полицейский. кобуру и ремни. ****** байдену. две коровки патроеов. и разрешение
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01.04.2022 21:32 Ответить
Вообще не понимаю смысла в пистолетах в нынешней помощи-это оружие самообороны
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01.04.2022 21:45 Ответить
Ну щоб при сбробі згвалтування від гвалтівників відбиватись.
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01.04.2022 21:49 Ответить
хоть чтото. неплохой новый. вот оттираю его от парафина. завтра пристреляю. проблема в патронах. у нас таких нет.
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01.04.2022 21:53 Ответить
То треба ретельно вивчити матчастину,навчитись розбирати-збирати швидко,прицілюватись,робити холостий спуск,а потім вже ретельно пристріляти. На пристрілку максимум-обойма,бо патрони такі-дійсно проблема.
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01.04.2022 22:14 Ответить
скорострельность 2 выстрела выстрела в секунду. там еще фишка встроенный дульный тормоз компенсатор. магазин 10 патронов. ну я доволен.
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01.04.2022 22:19 Ответить
Главное не подумать в горячке боя,что он лучше автомата
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01.04.2022 23:31 Ответить
был карабин клласссный с оптикой. аншутц. прикинь. и две помповые. сказали что они уже зарезервированы.
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01.04.2022 23:37 Ответить
Це револьвер. Ну тоді,не більше барабану. А так все те ж саме.
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01.04.2022 22:17 Ответить
не револьвер. похож на пм или на глок.
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01.04.2022 22:21 Ответить
Colt Commander ? Гарна машина.
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01.04.2022 23:02 Ответить
логічні кацапські дії.... відступають з київщини й чернігівщини й таборяться в сумщині... зі своїм фашистсько-кацпським лайном.
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01.04.2022 21:48 Ответить
По путивлю уже два дня туда-сюда колонны идут.народ поховался по хатам. Блокпосты в Бурыни. Стреляют по гражданским машинам.
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01.04.2022 21:54 Ответить
Судя по-всему хотят вывести из окружения броварскую группировку по маршруту Ромны-Бурынь
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01.04.2022 22:01 Ответить
Звідки у Вас ця інформація. Адміністрація Сумської області все це заперечує. Хто кого вводить в оману. Не сійте передчасно паніку будь ласка перевіряйте інформацію.
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01.04.2022 21:58 Ответить
Если смотреть на карту, то там попытка, в обход Изюма прорваться к Славянску. Там с полсотни км.
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01.04.2022 22:15 Ответить
чому лінк 'заявив' веде на трансляцію УА:Перший на титрубі? де РЕАЛЬНЕ підтвердження?
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01.04.2022 22:20 Ответить
Та они стоят в Юнаковке - в приграничном селе ...Живицкий шо баба иистеричка,скажи что это делают вселкх возле границы ....шо значит в центральной части? Сумы чистые,тут наши ЗСУ и Тероборона
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01.04.2022 22:41 Ответить
Нет их в юнаковке. Они где-то в районе конотопа и выше.
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02.04.2022 07:07 Ответить
Тех кто ляпает языком чепуху в соц.сетях будучи на высоком посту - привлекать к уголовной ответственности.Свой придурок хуже врага.
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01.04.2022 22:47 Ответить
 
 