Войска РФ начинают оккупировать центральную часть Сумской области, - Живицкий
Российские войска начинают оккупировать центральную часть Сумской области.
Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Раньше южная часть области была оккупирована и занята. Сегодня мы наблюдаем подобную ситуацию, начинают окапываться в громадах, начинают искать местную власть. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области", - сказал он.
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Зделают разграничительную линию и будут потом договариваться 8 лет, как на Донбассе.
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?hc_ref=ARQj4rK0_Y2QFUsNfHj1xLTnEiRJaPzoZrVBC4cEZx8ZlSXPSiCYSpd0AsEzsGqdLaw&fref=nf Семен Семенченко https://www.facebook.com/dostali.hvatit?hc_ref=ARQj4rK0_Y2QFUsNfHj1xLTnEiRJaPzoZrVBC4cEZx8ZlSXPSiCYSpd0AsEzsGqdLaw&fref=nf
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/pfbid0HvB6ZL7NtUfrTc4RoKFcRtTTWhGR5Z7jzj1dgnna8H3qbs583Q7TmAyWqb4NHznTl 26 февраля ·
UPD. Відпустили , а потім знов завернули в СІЗО. Попросили почекати годину - не вистачає одного документа. «Година» триває вже другу добу…
Я на волі. Часу мало тому одразу до справи.
Україна витримала удар перших днів вторгнення, але якщо ми тільки оборонятимемося - це обійдеться великою кров'ю. Українською кров'ю.
Ми повинні нападати
Ми повинні знищувати ворога там, де стоїть його чобіт на нашій землі. Ворог має побігти. Найближчим часом я напишу заяву про вступ до лав сил оборони України.
Закликаю всіх відчайдушних українців вступати до нашого штурмового загону, який буде організовано на базі однієї з військових частин.
Ми діятимемо наступально та у повній координації та підпорядкуванні керівництву ЗСУ. Наша сила не тільки в патріотизмі та сміливості, але і в вміннях (навичках) та дисципліні.
Всі разом ми звільнимо всю нашу землю від окупанта. Слава Україні!
Обращение Семёна от 25 марта 2022 года
"Замість партизанського руху та боротьби з ворогом - знову ув'язнення. Сьогодні суд продовжив мені запобіжний захід - тримання в СІЗО ще на два місяці.
Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони бригадний генерал Кирило Буданов надав клопотання про моє звільнення та мобілізацію в ЗСУ на ім'я голови суду та генерального прокурора https://cutt.ly/uS86b9U. Під Маріуполем, в інших містах Донбасу, в тилу противника зараз необхідний досвід, знання та навички таких людей як я.
Прокуратура надала клопотання про продовження мені міри запобіжного заходу. Без будь-якої аргументації. Начебто є "ризики тиску на свідків'. На підтвердження цієї "гіпотези" не було надано жодного документа. Прокурор ГПУ Труш навіть не приховував, що місяць тому він готував клопотання про моє звільнення, але "керівництво не затвердило".
Черговий суддя Шевченківського суду всіх вислухав, прочитав лист від ГУР МОУ і повідомив, що найближчі два місяці я буду знаходиться не на фронті, а в СІЗО. Я не розумію чого бояться люди, які вже понад рік, без відповідного вироку, тримають мене за ґратами. Спочатку в одиночці ізолятора СБУ, а потім в камері СІЗО.
І зараз всі обвинувачені по моїй справі, без будь-якого запобіжного, в рядах захисників України. Цього вимагав і я. І Президент Володимир Зеленський місяць тому говорив про те саме
В цей справі немає жодних збитків або загрози якомусь життю. В справi немає і потерпілих, а єдиний чоловік якого (з натяжкою) можна таким назвати - кум Пуйла Медведчук (в організації пострілу по вивісці антиукраїнського телеканалу мене звинувачують).
Сьогодні я хотів вийти, обійняти своїх дітей, дружину, матір, яких не бачив вже рік. Обійняти рідних та підти в військкомат, приєднатися до своїх побратимів. Але судом і прокуратурою було прийняте саме таке рішення.
Я вдячний своїй родині, побратимам та друзям за підтримку. Я вдячний Головному управлінню розвідки, яке поручилося за мене та ініціювало моє звільнення на вiйну. Хлопцi, ви всі зараз там. А я, нажаль нi.
Oголошую безстрокове голодування. Розумію, що зараз людям не до мене, але iнших способів реакції на все це у мене немає. Прокуратура та суд можуть будь-як ставитися особисто до мене, але вони не мають права позбавляти мене можливості захищати свою країну. Не мають права позбавляти людей ще одного солдатa!
Впевнений, що Україна переможе агресора. Тримайтеся!
Слава Україні!"
Джерело:
Администратор, почему поддерживаешь распространение заведомо ложной информации о том, что Семён находится на свободе и удаляешь мой пост ?
Ти ж до 30.03.2022 відпочивав, великий воєн?
У нас воюють бригадами. Силами бригади їх не зупинити.
Може мости поламані.
Сцка, якась палянИца
Слава Україні!!!