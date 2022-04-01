УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12387 відвідувачів онлайн
Новини Війна
57 118 60

Війська РФ починають окуповувати центральну частину Сумської області, - Живицький

рф

Російські війська починають окупацію центральної частини Сумської області.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше південна частина області була окупована і зайнята. Сьогодні ми спостерігаємо подібну ситуацію, починають окопуватися у громадах, починають шукати місцеву владу. Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області", - сказав він.

Читайте: Путін ставить завдання до 9 травня закінчити війну парадом перемоги, - Данілов

Автор: 

Сумська область (3558) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46
Что и требовалось доказать, кацапы тупо концентрируют свои войска на захват юго- востока. И просто сваливают с Чернобыльской зоны.
показати весь коментар
01.04.2022 20:53
+36
Збройні сили на інших напрямках працюють. Тут цікавить інше,де місцева тероборона ?
показати весь коментар
01.04.2022 21:00
+27
І протидії цьому від ЗСУ нема ? Це як розуміти ?
показати весь коментар
01.04.2022 20:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что и требовалось доказать, кацапы тупо концентрируют свои войска на захват юго- востока. И просто сваливают с Чернобыльской зоны.
показати весь коментар
01.04.2022 20:53 Відповісти
Похоже шо Донбас окружат, захватят часть северных територий, юг(по Днепр). Может быть потом и Одессу.
Зделают разграничительную линию и будут потом договариваться 8 лет, как на Донбассе.
показати весь коментар
01.04.2022 21:14 Відповісти
Це не та новина яку чекати хотілось би .
показати весь коментар
01.04.2022 20:54 Відповісти
І протидії цьому від ЗСУ нема ? Це як розуміти ?
показати весь коментар
01.04.2022 20:56 Відповісти
Збройні сили на інших напрямках працюють. Тут цікавить інше,де місцева тероборона ?
показати весь коментар
01.04.2022 21:00 Відповісти
Щось не бачу це більше
показати весь коментар
01.04.2022 21:09 Відповісти
ФСБшное, а ты точно не брешешь?

https://www.facebook.com/dostali.hvatit?hc_ref=ARQj4rK0_Y2QFUsNfHj1xLTnEiRJaPzoZrVBC4cEZx8ZlSXPSiCYSpd0AsEzsGqdLaw&fref=nf Семен Семенченко https://www.facebook.com/dostali.hvatit?hc_ref=ARQj4rK0_Y2QFUsNfHj1xLTnEiRJaPzoZrVBC4cEZx8ZlSXPSiCYSpd0AsEzsGqdLaw&fref=nf
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/pfbid0HvB6ZL7NtUfrTc4RoKFcRtTTWhGR5Z7jzj1dgnna8H3qbs583Q7TmAyWqb4NHznTl 26 февраля ·


UPD. Відпустили , а потім знов завернули в СІЗО. Попросили почекати годину - не вистачає одного документа. «Година» триває вже другу добу…

Я на волі. Часу мало тому одразу до справи.

Україна витримала удар перших днів вторгнення, але якщо ми тільки оборонятимемося - це обійдеться великою кров'ю. Українською кров'ю.

Ми повинні нападати

Ми повинні знищувати ворога там, де стоїть його чобіт на нашій землі. Ворог має побігти. Найближчим часом я напишу заяву про вступ до лав сил оборони України.

Закликаю всіх відчайдушних українців вступати до нашого штурмового загону, який буде організовано на базі однієї з військових частин.

Ми діятимемо наступально та у повній координації та підпорядкуванні керівництву ЗСУ. Наша сила не тільки в патріотизмі та сміливості, але і в вміннях (навичках) та дисципліні.

Всі разом ми звільнимо всю нашу землю від окупанта. Слава Україні!
показати весь коментар
01.04.2022 22:02 Відповісти
По состоянию на 2 апреля 2022 года Семён Семенченко не вышел на свободу и содержится в следственном изоляторе. Это легко проверить, зайдя на его страницу в https://www.facebook.com/dostali.hvatit?hc_ref=ARQj4rK0_Y2QFUsNfHj1xLTnEiRJaPzoZrVBC4cEZx8ZlSXPSiCYSpd0AsEzsGqdLaw&fref=nf .

Обращение Семёна от 25 марта 2022 года

"Замість партизанського руху та боротьби з ворогом - знову ув'язнення. Сьогодні суд продовжив мені запобіжний захід - тримання в СІЗО ще на два місяці.
Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони бригадний генерал Кирило Буданов надав клопотання про моє звільнення та мобілізацію в ЗСУ на ім'я голови суду та генерального прокурора https://cutt.ly/uS86b9U. Під Маріуполем, в інших містах Донбасу, в тилу противника зараз необхідний досвід, знання та навички таких людей як я.
Прокуратура надала клопотання про продовження мені міри запобіжного заходу. Без будь-якої аргументації. Начебто є "ризики тиску на свідків'. На підтвердження цієї "гіпотези" не було надано жодного документа. Прокурор ГПУ Труш навіть не приховував, що місяць тому він готував клопотання про моє звільнення, але "керівництво не затвердило".
Черговий суддя Шевченківського суду всіх вислухав, прочитав лист від ГУР МОУ і повідомив, що найближчі два місяці я буду знаходиться не на фронті, а в СІЗО. Я не розумію чого бояться люди, які вже понад рік, без відповідного вироку, тримають мене за ґратами. Спочатку в одиночці ізолятора СБУ, а потім в камері СІЗО.
І зараз всі обвинувачені по моїй справі, без будь-якого запобіжного, в рядах захисників України. Цього вимагав і я. І Президент Володимир Зеленський місяць тому говорив про те саме
В цей справі немає жодних збитків або загрози якомусь життю. В справi немає і потерпілих, а єдиний чоловік якого (з натяжкою) можна таким назвати - кум Пуйла Медведчук (в організації пострілу по вивісці антиукраїнського телеканалу мене звинувачують).
Сьогодні я хотів вийти, обійняти своїх дітей, дружину, матір, яких не бачив вже рік. Обійняти рідних та підти в військкомат, приєднатися до своїх побратимів. Але судом і прокуратурою було прийняте саме таке рішення.
Я вдячний своїй родині, побратимам та друзям за підтримку. Я вдячний Головному управлінню розвідки, яке поручилося за мене та ініціювало моє звільнення на вiйну. Хлопцi, ви всі зараз там. А я, нажаль нi.
Oголошую безстрокове голодування. Розумію, що зараз людям не до мене, але iнших способів реакції на все це у мене немає. Прокуратура та суд можуть будь-як ставитися особисто до мене, але вони не мають права позбавляти мене можливості захищати свою країну. Не мають права позбавляти людей ще одного солдатa!
Впевнений, що Україна переможе агресора. Тримайтеся!
Слава Україні!"
Джерело:

Администратор, почему поддерживаешь распространение заведомо ложной информации о том, что Семён находится на свободе и удаляешь мой пост ?
показати весь коментар
02.04.2022 03:00 Відповісти
Місцева ТРО з"явиться після зачистки території ЗСУ , розпочне проводити перевірку на блокпостах , ходити робити нерви своїм сусідам і бігати оформляти статус УБД (( Цинічно але правда , якщо її не чутно на другий місяць війни , то нічого про неї мову вести (( У Баштанці он кацапів лупили і про ТРО не згадували (( там же на Сумщині мисливці де мали бажання на кацапню полювання влаштовували , а тут ..... ну от якось так .......
показати весь коментар
01.04.2022 23:50 Відповісти
А що ти на кріслі-качалці не можеш зрозуміти? Такий стратег афігенний кажеш...
показати весь коментар
01.04.2022 21:33 Відповісти
То Бэлгород вже потушили орки?
показати весь коментар
01.04.2022 20:58 Відповісти
Планы РФ понятны. Но когда уже генштаб будет хоть как-то людей успокаивать, все под контролем, наш ответ будет жестким и т.д.
показати весь коментар
01.04.2022 20:58 Відповісти
А ніхто і не лякався що б заспокоювати. Генштаб констатує факт, оприлюднює інформацію і складає план протидій. Чи ви бажаєте щоб правдиву інформацію забороняли і замовчували? Ми не зомборашка і що б не стати нею - воюємо з ворогом.
показати весь коментар
01.04.2022 21:23 Відповісти
Чекають тебе, бо без Рембо "комнатного" не можуть впоратись.
показати весь коментар
01.04.2022 21:03 Відповісти
Підійми сраку з дивану й допоможи ...
Ти ж до 30.03.2022 відпочивав, великий воєн?
показати весь коментар
01.04.2022 21:07 Відповісти
Ти вже, сподіваємось, на шляху до центральної частини сумщини з кулеметом?
показати весь коментар
01.04.2022 21:10 Відповісти
Вони просто іздять по незахищених містах щоб мародерити...
показати весь коментар
01.04.2022 21:02 Відповісти
Вот для того их и отводили,чтоб создать новое наступление.
показати весь коментар
01.04.2022 21:04 Відповісти
швидше за все це кочує орда що стояла під Броварами. Вона якби в оточенні. Там близько 700 одиниць техніки. На північ їх не пустили і вони поїхали тим же шляхом що приїхали. Тобто через Сумську обл.

У нас воюють бригадами. Силами бригади їх не зупинити.
показати весь коментар
01.04.2022 21:06 Відповісти
Зупинить!
показати весь коментар
01.04.2022 21:15 Відповісти
Мабуть їм щось заважає далі рухатись раз вони зупинились, окопуються і ловлять заручників.

Може мости поламані.
показати весь коментар
01.04.2022 21:29 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 21:08 Відповісти
Живицький, ти не кіпішуй, ти повинен давно вже зробити свою роботу - передати ВСУ координати скупчення техніки Орків. Займись роботою!
показати весь коментар
01.04.2022 21:10 Відповісти
Подумалось - а може це першотравневий жарт / невдалий правда , якщо так /
показати весь коментар
01.04.2022 21:12 Відповісти
Чи то окуповувати, чи окопуватись. А як окопуватись, якщо не окупували.

Сцка, якась палянИца
показати весь коментар
01.04.2022 21:12 Відповісти
Шо агрохімія, допомогли нам твої перемовини з фашистами?
показати весь коментар
01.04.2022 21:14 Відповісти
Читаю Бутусова, біжать з під Сум, відео більше не бачу. Може стара інфа,бо обіцяли добрі новини.
показати весь коментар
01.04.2022 21:16 Відповісти
Розьясни , що мав наувазі?
показати весь коментар
01.04.2022 21:25 Відповісти
Те,що їх на півдні області нема. А тепер виходить вони там окопуються....
показати весь коментар
01.04.2022 21:38 Відповісти
Їх взагалі вигнали з області за поребрік. Ті що зараз з'явились мабуть драпають з-під Киева в тому ж напрямку. Вчора їх бачили в Ічні. Судячи з усього далі вони поперлись на Ромни
показати весь коментар
01.04.2022 21:55 Відповісти
Довго вони ще тинятися будуть по лісам і шкоду місцевим приносити....
показати весь коментар
01.04.2022 22:24 Відповісти
Знають скотиняки що Спадщанський ліс їм не по зубах. Тому й намагаються триматись південніше. Але й там Сидір Артемович є Національним Героєм, а також Іван Кожедуб та й Катя Зеленко та вже й Володимир Зеленський. А Зелена зона вже незабаром розквітне і цим тварюкам життя не дасть.
Слава Україні!!!
показати весь коментар
01.04.2022 21:21 Відповісти
Який нахсидір артемович? Той комуняка,якому в боях з УПА «жаба цицьки дала»? Каша в голові,мля...
показати весь коментар
01.04.2022 21:47 Відповісти
Згоден цілком.підтримую.
показати весь коментар
01.04.2022 21:51 Відповісти
Якась дрімуча клованська маячня. Громадянин Ковпак був державний зрадник, колабораціоніст і воєнний злочинець, напряму причетний до трьох голодоморів і числених каральних акцій проти мирного населення на окупованих територіях.
показати весь коментар
01.04.2022 21:49 Відповісти
Верим в ЗСУ вся русня в Украине сдохнет
показати весь коментар
01.04.2022 21:25 Відповісти
нас ждет партизанская война. уродам мало не покажется. я писал что военкомат даст мне оружзие. дал. но не то что я хотел. кольт 38 калибра полицейский. кобуру и ремни. ****** байдену. две коровки патроеов. и разрешение
показати весь коментар
01.04.2022 21:32 Відповісти
Вообще не понимаю смысла в пистолетах в нынешней помощи-это оружие самообороны
показати весь коментар
01.04.2022 21:45 Відповісти
Ну щоб при сбробі згвалтування від гвалтівників відбиватись.
показати весь коментар
01.04.2022 21:49 Відповісти
хоть чтото. неплохой новый. вот оттираю его от парафина. завтра пристреляю. проблема в патронах. у нас таких нет.
показати весь коментар
01.04.2022 21:53 Відповісти
То треба ретельно вивчити матчастину,навчитись розбирати-збирати швидко,прицілюватись,робити холостий спуск,а потім вже ретельно пристріляти. На пристрілку максимум-обойма,бо патрони такі-дійсно проблема.
показати весь коментар
01.04.2022 22:14 Відповісти
скорострельность 2 выстрела выстрела в секунду. там еще фишка встроенный дульный тормоз компенсатор. магазин 10 патронов. ну я доволен.
показати весь коментар
01.04.2022 22:19 Відповісти
Главное не подумать в горячке боя,что он лучше автомата
показати весь коментар
01.04.2022 23:31 Відповісти
был карабин клласссный с оптикой. аншутц. прикинь. и две помповые. сказали что они уже зарезервированы.
показати весь коментар
01.04.2022 23:37 Відповісти
Це револьвер. Ну тоді,не більше барабану. А так все те ж саме.
показати весь коментар
01.04.2022 22:17 Відповісти
не револьвер. похож на пм или на глок.
показати весь коментар
01.04.2022 22:21 Відповісти
Colt Commander ? Гарна машина.
показати весь коментар
01.04.2022 23:02 Відповісти
логічні кацапські дії.... відступають з київщини й чернігівщини й таборяться в сумщині... зі своїм фашистсько-кацпським лайном.
показати весь коментар
01.04.2022 21:48 Відповісти
По путивлю уже два дня туда-сюда колонны идут.народ поховался по хатам. Блокпосты в Бурыни. Стреляют по гражданским машинам.
показати весь коментар
01.04.2022 21:54 Відповісти
Судя по-всему хотят вывести из окружения броварскую группировку по маршруту Ромны-Бурынь
показати весь коментар
01.04.2022 22:01 Відповісти
Звідки у Вас ця інформація. Адміністрація Сумської області все це заперечує. Хто кого вводить в оману. Не сійте передчасно паніку будь ласка перевіряйте інформацію.
показати весь коментар
01.04.2022 21:58 Відповісти
Если смотреть на карту, то там попытка, в обход Изюма прорваться к Славянску. Там с полсотни км.
показати весь коментар
01.04.2022 22:15 Відповісти
чому лінк 'заявив' веде на трансляцію УА:Перший на титрубі? де РЕАЛЬНЕ підтвердження?
показати весь коментар
01.04.2022 22:20 Відповісти
Та они стоят в Юнаковке - в приграничном селе ...Живицкий шо баба иистеричка,скажи что это делают вселкх возле границы ....шо значит в центральной части? Сумы чистые,тут наши ЗСУ и Тероборона
показати весь коментар
01.04.2022 22:41 Відповісти
Нет их в юнаковке. Они где-то в районе конотопа и выше.
показати весь коментар
02.04.2022 07:07 Відповісти
Тех кто ляпает языком чепуху в соц.сетях будучи на высоком посту - привлекать к уголовной ответственности.Свой придурок хуже врага.
показати весь коментар
01.04.2022 22:47 Відповісти
 
 