Війська РФ починають окуповувати центральну частину Сумської області, - Живицький

Російські війська починають окупацію центральної частини Сумської області.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше південна частина області була окупована і зайнята. Сьогодні ми спостерігаємо подібну ситуацію, починають окопуватися у громадах, починають шукати місцеву владу. Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області", - сказав він.

Читайте: Путін ставить завдання до 9 травня закінчити війну парадом перемоги, - Данілов