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Новости Война
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"Мирные переговоры" Путина нельзя воспринимать всерьез, пока продолжаются бомбардировки, - Бербок

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Россия на территории совершает военные преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Вы знаете, какая ситуация в Мариуполе. В городе до сих пор находится более 100 тысяч мирных жителей, и хотя Путин через день говорит, что у него – как он это называет – мирные переговоры, но в тот же момент он бомбит Мариуполь, он бомбит так называемые гуманитарные коридоры, он не позволяет доставлять еду и лекарства в города, что, очевидно - нарушение гуманитарного законодательства, поэтому это военные преступления", - сказала она.

"Нельзя сказать, с одной стороны, что вы ведете так называемые мирные переговоры, а с другой стороны, вы бомбите больницы", – добавила Бербок.

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Анналена Бербок (347) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+24
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01.04.2022 21:23
+20
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01.04.2022 21:32
+12
Даже никчемная немчура говорит кловану,что разговаривать разговоры с кацапами -это треш. Но дерьмак, катающийся по ушам как видно для клована дороже. Как и падлоляк,агрохимия и вынутый из ватного нафталина чалый. Может ещё и портнова подтянут? Там ума хватит.
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01.04.2022 21:31
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01.04.2022 21:23 Ответить
А генерал Ніколюк,який публічно підтримав арахамію та подоляка, про це знає?
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01.04.2022 21:58 Ответить
Почему не может, Ослохимия и Шапокляк говорят можно, нужно в очи загялнуть, соколу ясному бункерному старцу
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01.04.2022 21:24 Ответить
Україна має вийти з перемовин з цапами. Принаймні менше буде зради України.
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01.04.2022 21:28 Ответить
Не можна вести перемовини з тими, хто прийшов тебе вбивати. Уродженка міста Києва Голда Меєр.
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01.04.2022 21:31 Ответить
Даже никчемная немчура говорит кловану,что разговаривать разговоры с кацапами -это треш. Но дерьмак, катающийся по ушам как видно для клована дороже. Как и падлоляк,агрохимия и вынутый из ватного нафталина чалый. Может ещё и портнова подтянут? Там ума хватит.
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01.04.2022 21:31 Ответить
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01.04.2022 21:32 Ответить
І що,то до Кучми якщо щось. Він підписував Будапештський мемурандом де росія гарант. А Зеленський хот щось підписував з пуйлом?
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01.04.2022 21:34 Ответить
Та невже? Ай я йай, а ви не хочете ембарго вводити, тай раніше говорили по іншому. Ну нічого, за місяць отямились,то вже добре.
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01.04.2022 21:32 Ответить
А вас жаба давить навіть від SWIFT їх відключити!
Гроші не пахнуть, особливо коли є можливість робити порожні заяви!
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01.04.2022 21:33 Ответить
Плешивое ху*ло вообще нельзя воспринимать нигде и не в чём, только полный игнор по всем направлениям.
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01.04.2022 21:36 Ответить
Бубачка думает по-другому.
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01.04.2022 21:38 Ответить
Голлівудська зірка Шон Пенн звернувся до світових багатіїв із закликом придбати для України 12 винищувачів, ********** за російські.

Як йдеться на https://twitter.com/SeanPenn/status/1509626754847031320 twitter-сторінка Пенна, він просить мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.

Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом би склало півмільярда доларів.

Водночас актор визнає, що, окрім придбання самих винищувачів, ************ додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Проте Пенн запевняє, що українські льотчики готові опанувати керування новим винищувачем за 3 тижні.
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01.04.2022 21:42 Ответить
Бульбок до тями прийшла?
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01.04.2022 21:46 Ответить
"Мирні переговори" Путіна не можна всерйоз," Джерело: , Тому що воно кацап!!! Скільки порушень міжнародного права? Хіба не воно підписало, недоторканість кордонів? Далі, буде хрюхати - що воно домовилось з зЕлохом, хіба такого не було?
"Правда конечно востаржествует,
Если проделает то, что явная ложь." В. Висоцький...
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01.04.2022 22:01 Ответить
в черговий раз стверджую; російське керівництво цілком недоговороздатне
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02.04.2022 10:02 Ответить
 
 