"Мирные переговоры" Путина нельзя воспринимать всерьез, пока продолжаются бомбардировки, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Россия на территории совершает военные преступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Вы знаете, какая ситуация в Мариуполе. В городе до сих пор находится более 100 тысяч мирных жителей, и хотя Путин через день говорит, что у него – как он это называет – мирные переговоры, но в тот же момент он бомбит Мариуполь, он бомбит так называемые гуманитарные коридоры, он не позволяет доставлять еду и лекарства в города, что, очевидно - нарушение гуманитарного законодательства, поэтому это военные преступления", - сказала она.
"Нельзя сказать, с одной стороны, что вы ведете так называемые мирные переговоры, а с другой стороны, вы бомбите больницы", – добавила Бербок.
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Як йдеться на https://twitter.com/SeanPenn/status/1509626754847031320 twitter-сторінка Пенна, він просить мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.
Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом би склало півмільярда доларів.
Водночас актор визнає, що, окрім придбання самих винищувачів, ************ додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Проте Пенн запевняє, що українські льотчики готові опанувати керування новим винищувачем за 3 тижні.
"Правда конечно востаржествует,
Если проделает то, что явная ложь." В. Висоцький...