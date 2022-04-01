"Мирные переговоры" Путина нельзя воспринимать всерьез, пока продолжаются бомбардировки, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Россия на территории совершает военные преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Вы знаете, какая ситуация в Мариуполе. В городе до сих пор находится более 100 тысяч мирных жителей, и хотя Путин через день говорит, что у него – как он это называет – мирные переговоры, но в тот же момент он бомбит Мариуполь, он бомбит так называемые гуманитарные коридоры, он не позволяет доставлять еду и лекарства в города, что, очевидно - нарушение гуманитарного законодательства, поэтому это военные преступления", - сказала она.

"Нельзя сказать, с одной стороны, что вы ведете так называемые мирные переговоры, а с другой стороны, вы бомбите больницы", – добавила Бербок.

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