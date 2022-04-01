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Российский дипломат в Болгарии подозревается в шпионаже

шпион,рф,гру,разведчик

Сотрудник посольства РФ в Болгарии подозревается в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры страны.

"Следствие установило, что лицо, пользующееся дипломатическим иммунитетом, осуществляло нерегулируемую разведывательную деятельность в форме сбора информации общегосударственного значения, вероятно, в пользу другой страны", - говорится в сообщении.

В этой связи генпрокурор Болгарии проинформировал министра иностранных дел Теодору Генчевскую о данных, собранных в ходе расследования возможного преступления представителя дипломатического представительства Российской Федерации в Софии для принятия мер в пределах своей компетенции.

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Болгария (654) россия (95365) шпионаж (1379) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+7
Можете не підозрювати. 100% - це шпигун.
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01.04.2022 22:26
+7
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01.04.2022 22:35
+6
от новость. все расийские дипломаты сотрудники фсб.
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01.04.2022 22:25
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от новость. все расийские дипломаты сотрудники фсб.
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01.04.2022 22:25 Ответить
Камень на шею и в море и сказать что он просто утонул.
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01.04.2022 22:26 Ответить
Можно и веслом по кумполу. Утонул во время прогулки на яхте.
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01.04.2022 22:40 Ответить
Можете не підозрювати. 100% - це шпигун.
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01.04.2022 22:26 Ответить
смішно.
а який з кацдіпломатів не шпигун?
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01.04.2022 22:26 Ответить
Ну, это не новость. У них нет дипломатов - все шпионы поголовно.
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01.04.2022 22:34 Ответить
Так там других нет!
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01.04.2022 22:34 Ответить
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01.04.2022 22:35 Ответить
не ображай свиней, они наши кормильцы.
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01.04.2022 22:36 Ответить
Это армянская свинья-манкурт. Она нам не кормилица.
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01.04.2022 22:42 Ответить
Не позорь свиней. В фотке что-то с признаками синдрома Дауна.
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01.04.2022 23:16 Ответить
быть такого не может. росафобы
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01.04.2022 22:45 Ответить
Яка несподіванка...
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01.04.2022 22:50 Ответить
не буває московитських дипломатів, у них тільки шпигуни, альо!
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01.04.2022 23:06 Ответить
руснявые дипломаты все до одного шпионы и диверсанты!поэтому все страны должны с этими мразями отношения разорвать!
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02.04.2022 13:35 Ответить
 
 