Российский дипломат в Болгарии подозревается в шпионаже
Сотрудник посольства РФ в Болгарии подозревается в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры страны.
"Следствие установило, что лицо, пользующееся дипломатическим иммунитетом, осуществляло нерегулируемую разведывательную деятельность в форме сбора информации общегосударственного значения, вероятно, в пользу другой страны", - говорится в сообщении.
В этой связи генпрокурор Болгарии проинформировал министра иностранных дел Теодору Генчевскую о данных, собранных в ходе расследования возможного преступления представителя дипломатического представительства Российской Федерации в Софии для принятия мер в пределах своей компетенции.
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а який з кацдіпломатів не шпигун?