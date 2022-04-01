Российский дипломат в Болгарии подозревается в шпионаже

Сотрудник посольства РФ в Болгарии подозревается в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры страны.

"Следствие установило, что лицо, пользующееся дипломатическим иммунитетом, осуществляло нерегулируемую разведывательную деятельность в форме сбора информации общегосударственного значения, вероятно, в пользу другой страны", - говорится в сообщении.

В этой связи генпрокурор Болгарии проинформировал министра иностранных дел Теодору Генчевскую о данных, собранных в ходе расследования возможного преступления представителя дипломатического представительства Российской Федерации в Софии для принятия мер в пределах своей компетенции.

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