Російського дипломата у Болгарії підозрюють у шпигунстві
Співробітник посольства РФ у Болгарії підозрюється у шпигунстві на користь Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури країни.
"Слідство встановило, що особа, яка користується дипломатичним імунітетом, здійснювала нерегульовану розвідувальну діяльність у формі збору інформації загальнодержавного значення, ймовірно, на користь іншої країни", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим генпрокурор Болгарії поінформував міністра закордонних справ Теодору Генчовську про дані, зібрані під час розслідування можливого злочину представника дипломатичного представництва Російської Федерації в Софії для вжиття заходів у межах своєї компетенції.
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а який з кацдіпломатів не шпигун?