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Російського дипломата у Болгарії підозрюють у шпигунстві

шпион,рф,гру,разведчик

Співробітник посольства РФ у Болгарії підозрюється у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури країни.

"Слідство встановило, що особа, яка користується дипломатичним імунітетом, здійснювала нерегульовану розвідувальну діяльність у формі збору інформації загальнодержавного значення, ймовірно, на користь іншої країни", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим генпрокурор Болгарії поінформував міністра закордонних справ Теодору Генчовську про дані, зібрані під час розслідування можливого злочину представника дипломатичного представництва Російської Федерації в Софії для вжиття заходів у межах своєї компетенції.

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Автор: 

Болгарія (778) росія (64946) шпигунство (986) дипломати (565)


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Топ коментарі
+7
Можете не підозрювати. 100% - це шпигун.
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01.04.2022 22:26
+7
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01.04.2022 22:35
+6
от новость. все расийские дипломаты сотрудники фсб.
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01.04.2022 22:25
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от новость. все расийские дипломаты сотрудники фсб.
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01.04.2022 22:25 Відповісти
Камень на шею и в море и сказать что он просто утонул.
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01.04.2022 22:26 Відповісти
Можно и веслом по кумполу. Утонул во время прогулки на яхте.
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01.04.2022 22:40 Відповісти
Можете не підозрювати. 100% - це шпигун.
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01.04.2022 22:26 Відповісти
смішно.
а який з кацдіпломатів не шпигун?
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01.04.2022 22:26 Відповісти
Ну, это не новость. У них нет дипломатов - все шпионы поголовно.
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01.04.2022 22:34 Відповісти
Так там других нет!
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01.04.2022 22:34 Відповісти
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01.04.2022 22:35 Відповісти
не ображай свиней, они наши кормильцы.
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01.04.2022 22:36 Відповісти
Это армянская свинья-манкурт. Она нам не кормилица.
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01.04.2022 22:42 Відповісти
Не позорь свиней. В фотке что-то с признаками синдрома Дауна.
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01.04.2022 23:16 Відповісти
быть такого не может. росафобы
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01.04.2022 22:45 Відповісти
Яка несподіванка...
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01.04.2022 22:50 Відповісти
не буває московитських дипломатів, у них тільки шпигуни, альо!
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01.04.2022 23:06 Відповісти
руснявые дипломаты все до одного шпионы и диверсанты!поэтому все страны должны с этими мразями отношения разорвать!
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02.04.2022 13:35 Відповісти
 
 