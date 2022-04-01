За 1 апреля с оккупированных территорий эвакуировано 6266 человек, - Верещук

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала информацию о работе гуманитарных коридоров 1 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила на брифинге.

Верещук доложила результаты работы гуманитарных коридоров за 01 апреля 2022 года. По ее словам, всего сегодня эвакуировано 6 266 человек.

По гуманитарным коридорам из Бердянска и Мелитополя на своем транспорте в Запорожье доехали 1 431 человек. Из них 771 человек из Мариуполя и 670 жителей Запорожской области: Бердянска, Мелитополя, Пологов, Орехова и Васильевки.

В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1735 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная и Попасная.

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42 автобуса из города Бердянск с мариупольцами и 12 из Мелитополя с местными жителями уже прошли Васильевку. Это более 2500 человек. За автобусами двигается более 300 частных автомобилей. Все они сейчас направляются в город Запорожье.

Также из города Запорожья в Бердянск сегодня доехали 10 автобусов, которые довезли 80 тонн гуманитарной помощи. Завтра с утра они продолжат эвакуацию мариупольцев.

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