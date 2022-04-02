США предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощи
Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.
"Это решение подчеркивает непреклонную приверженность Соединенным Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий по отражению России", - говорится в тексте релиза.
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делаем одно большое дело - освобождаем мир от рашизма-путинизма.
и работы ще не початый край