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Новости Агрессия России против Украины Война
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США предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощи

сша,дім,білий

Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.

"Это решение подчеркивает непреклонную приверженность Соединенным Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий по отражению России", - говорится в тексте релиза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралия передаст Украине бронетранспортеры Bushmaster

Автор: 

помощь (7764) США (26422)


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Топ комментарии
+12
Дедушке Джо респект.
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02.04.2022 06:40
+9
Дядько Сем-ти просто красунчик.Не зупиняйся...
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02.04.2022 06:41
+5
Американцы прагматичные люди. По сути помогают в первую очередь себе. А мы просто вместо их утилизируем войска Раши.
делаем одно большое дело - освобождаем мир от рашизма-путинизма.
и работы ще не початый край
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02.04.2022 10:10
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Дедушке Джо респект.
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02.04.2022 06:40 Ответить
Дядюшке Сэму.
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02.04.2022 15:54 Ответить
Дядько Сем-ти просто красунчик.Не зупиняйся...
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02.04.2022 06:41 Ответить
Знов допомога😁. Складать уже не куда, Мыкола визвольняй сарай той що с дровами, допомогу складати будемо👍.
Помощь идёт и слава богу! Скорейшей победы нам💪
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02.04.2022 07:04 Ответить
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02.04.2022 09:49 Ответить
Американцы прагматичные люди. По сути помогают в первую очередь себе. А мы просто вместо их утилизируем войска Раши.
делаем одно большое дело - освобождаем мир от рашизма-путинизма.
и работы ще не початый край
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02.04.2022 10:10 Ответить
але все ж таки ми як би більше зацікавлені в утилізації.
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02.04.2022 16:31 Ответить
Дякуємо !
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02.04.2022 10:34 Ответить
краще все те саме, тільки у вигляді зброї))
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02.04.2022 11:23 Ответить
Пентагон не дає мільйони бабла, він дає зброю та обладнання. Пишіть заголовки коректніше.
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02.04.2022 11:59 Ответить
главное не давать наличкой, ваЗЕлиновский Сброд пропихнул "закон" https://biz.censor.net/news/3330555/********************************************************************************************** не просто так, это дает возможность бене оттяпать Приват, а остальной Шушаре спокойно воровать, осталось спросить у ЗЕБилов так кто наживается на войне????
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02.04.2022 12:25 Ответить
Крім того, відсутній будь-який контроль витрат бюджетних коштів, тобто «бери все, що погано лежить»
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02.04.2022 13:39 Ответить
Є новина - що США допоможуть нам отримати танки.
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02.04.2022 14:50 Ответить
Протиракетні комплекси для України більш актуальні.
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02.04.2022 16:43 Ответить
чудово.
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03.04.2022 05:43 Ответить
 
 