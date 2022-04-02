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США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги (оновлено)

сша,дім,білий

Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Міноборони США, передає Цензор.НЕТ.

"Це рішення підкреслює непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття Росії", - йдеться у тексті релізу.

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Про подробиці надання допомоги написала на своїй сторінці у фейсбуку колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська.

Вона зазначила, що 1 квітня Міністерство оборони США повідомило Конгрес про додаткові заходи щодо надання допомоги в межах повноважень, наданих Ініціативою щодо сприяння безпеці України (USAI).

"У рамках USAI Міністерство оборони надасть до 300 млн дол. США у вигляді допомоги у сфері безпеки для зміцнення здатності України захистити себе.

Можливості, що входять до цього пакету, включають:

* ракетні системи з лазерним наведенням;

* тактичні безпілотні авіаційні системи Switchblade;

* безпілотні авіаційні системи Puma;

* протидіючі безпілотні авіаційні системи;

* броньовані багатоцільові колісні машини високої мобільності;

* нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;

* прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;

* тактичні захищені системи зв'язку;

* нестандартні кулемети;

* комерційні послуги з супутникової зйомки;

* медичне приладдя, польове обладнання та запасні частини", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Загребельська нагадала, що з початку правління адміністрації Байдена Сполучені Штати виділили Україні понад 2,3 млрд дол. на допомогу у сфері безпеки, включно з понад 1,6 млрд дол. на допомогу у сфері безпеки після неспровокованого, навмисного вторгнення Росії.

"На відміну від президентського скорочення, USAI – це орган, в рамках якого США закуповують необхідне у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається із запасів Міністерства оборони. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання нових можливостей збройним силам України.

Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами над пошуком та наданням українцям додаткових можливостей.

Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі наявні засоби для підтримки збройних сил України перед російською агресією", - йдеться в дописі.

Автор: 

допомога (8297) США (22545)


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Топ коментарі
+12
Дедушке Джо респект.
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02.04.2022 06:40
+9
Дядько Сем-ти просто красунчик.Не зупиняйся...
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02.04.2022 06:41
+5
Американцы прагматичные люди. По сути помогают в первую очередь себе. А мы просто вместо их утилизируем войска Раши.
делаем одно большое дело - освобождаем мир от рашизма-путинизма.
и работы ще не початый край
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02.04.2022 10:10
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Дедушке Джо респект.
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02.04.2022 06:40 Відповісти
Дядюшке Сэму.
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02.04.2022 15:54 Відповісти
Дядько Сем-ти просто красунчик.Не зупиняйся...
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02.04.2022 06:41 Відповісти
Знов допомога😁. Складать уже не куда, Мыкола визвольняй сарай той що с дровами, допомогу складати будемо👍.
Помощь идёт и слава богу! Скорейшей победы нам💪
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02.04.2022 07:04 Відповісти
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02.04.2022 09:49 Відповісти
Американцы прагматичные люди. По сути помогают в первую очередь себе. А мы просто вместо их утилизируем войска Раши.
делаем одно большое дело - освобождаем мир от рашизма-путинизма.
и работы ще не початый край
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02.04.2022 10:10 Відповісти
але все ж таки ми як би більше зацікавлені в утилізації.
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02.04.2022 16:31 Відповісти
Дякуємо !
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02.04.2022 10:34 Відповісти
краще все те саме, тільки у вигляді зброї))
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02.04.2022 11:23 Відповісти
Пентагон не дає мільйони бабла, він дає зброю та обладнання. Пишіть заголовки коректніше.
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02.04.2022 11:59 Відповісти
главное не давать наличкой, ваЗЕлиновский Сброд пропихнул "закон" https://biz.censor.net/news/3330555/********************************************************************************************** не просто так, это дает возможность бене оттяпать Приват, а остальной Шушаре спокойно воровать, осталось спросить у ЗЕБилов так кто наживается на войне????
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02.04.2022 12:25 Відповісти
Крім того, відсутній будь-який контроль витрат бюджетних коштів, тобто «бери все, що погано лежить»
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02.04.2022 13:39 Відповісти
Є новина - що США допоможуть нам отримати танки.
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02.04.2022 14:50 Відповісти
Протиракетні комплекси для України більш актуальні.
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02.04.2022 16:43 Відповісти
чудово.
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03.04.2022 05:43 Відповісти
 
 